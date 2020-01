Un derbi siempre es diferente y ellos lo saben

Son tres puntos más. Cierto es, pero los técnicos del CD Tenerife y de la UD Las Palmas son conscientes de que un derbi no es un choque cualquiera. “Es un partido diferente, da igual cómo lleguen los equipos”, asegura Rubén Baraja. Mel, su homólogo en el banquillo rival, entiende que “la clasificación en el derbi no importa, lo que importa es el estado de ánimo. Te juegas el sentimiento de la afición, así que no importa la clasificación”.

A pesar de saber la importancia del partido, el míster de los blanquiazules intentó restarle algo de presión al choque basándose en sus experiencias: “No tiene por qué ser un punto de inflexión positivo o negativo. Son tres puntos, lo serán los del Sporting o Extremadura”, dijo.

El vallisoletano afirmó tenerle “muchísimo respeto” a Pepe Mel, ya que “ha vivido dos mil batallas”, pero eso no significa que Las Palmas se vaya a llevar la victoria sin pelearla. De hecho, concedió que “tendremos nuestros momentos en el partido y debemos aprovecharlos. La UD Las Palmas es un equipo con muchas variantes. Sus extremos desbordan y definen. Tienen mucho talento. Intentaremos que no florezcan sus individualidades”.

Quien se mostró sorprendido por la mala temporada que está protagonizando el Tenerife fue Pepe Mel. “A mí me asombra un poco el puesto que ocupa en la tabla. Todos al principio de temporada apostábamos que estaría más arriba. Ha perdido partidos en los que lo ha hecho francamente bien. Perdió en Huesca haciendo un partido bastante digno, tienen buenos futbolistas y mantienen una idea de juego. La clasificación del Tenerife no va a ser la que es ahora”, auguró.

Del cuadro tinerfeñista destacó a jugadores como Aitor Sanz y Luis Milla, no obstante recordó que “Suso tiene un plus más cuando juega contra la UD. Tienen una dinámica de juego que les hace hacer un fútbol vistoso. Van a estar en otra posición”, reiteró.

Por su parte, Baraja apostó por igualar fuerzas con una UD que “en su casa juega bien, se asocia y tiene jugadores de mucha calidad arriba, además de experiencia detrás”.