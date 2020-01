Un Tenerife Shorts muy internacional

Tenerife Shorts, que desde este año también lleva por nombre Festival Internacional de Cortometrajes de La Laguna, presentó ayer su programación. El festival cambia de ciudad después de seis años celebrándose en Santa Cruz de Tenerife y tendrá lugar del 23 al 26 de enero en el Teatro Leal y el IES La Laboral.

Tenerife Shorts es uno de los festivales más importantes dedicados al cortometraje en Canarias y desde el Ayuntamiento de La Laguna hemos realizado el esfuerzo para que esta cita se celebre aquí porque las singulares características de este festival lo convierten en una cita de interés turístico y cultural”, afirmó María José Roca, concejala de Turismo, Comercio y Movilidad Sostenible de La Laguna, en la rueda de prensa celebrada ayer en la Casa de los Capitanes de Aguere. A la misma también asistió Yaiza López Landi, concejala de Cultura, quien subrayó que no es casual que La Laguna acoja Tenerife Shorts. “Queremos que esta ciudad se convierta en la sede permanente de este festival como parte de una estrategia con la que pretendemos abrirnos, emprender y colaborar en otras muchas actividades relacionadas con el arte y la necesidad de impulsar y acercar la cultura a toda la ciudadanía. Porque entendemos que cultura y desarrollo van de la mano”.

Por su parte, el director del ahora Festival Internacional de Cortometrajes de La Laguna, José Cabrera Betancort, desgranó algunos de los puntos más interesantes de este encuentro cinematográfico, resaltando la internacionalidad del mismo. Para ello, todos los cortometrajes estarán subtitulados en inglés y castellano. Además, 23 de ellos son estrenos. “Más de la mitad de los 45 cortos a concurso son estrenos”, dijo. Uno internacional, otro europeo y 21 nacionales. Entre los cortometrajes canarios, seis en total, Quemar las naves, de Macu Machín, participará en la competición internacional de Tenerife Shorts.

Canary Shorts

La competición canaria será el 23 de enero en el Teatro Leal, a las 18.30 horas, con los siguientes cortos: Pillimpo, de Rafael Montezuma; Zapato roto, de Domingo de Luis; La Noria, de Carlos Baena; Selfie, de Nayra Sanz Fuentes, y 300 Todo incluido, de Pablo Fajardo.

Ese mismo día, a las 21.00 horas, comenzará la competición internacional durante la apertura oficial del festival con Mind My Mind, de Floor Adams. También se proyectan Nimic, Yorgos Lanthimos, y No, I don’t want to dance!, de Andrea Vinciguerra.

La sección continuará los días 24 y 25 en La Laboral. El viernes a las 18.30 horas, dentro del bloque Into film, se podrán ver Rehearsal, de Courtney Hope Thérond; Guy proposes to his girlfriend on a mountain, de Bernhard Wenger; Two sisters who are not sisters, Beatrice Gibson; Primeiro ato, Matheus Parizi y The stick, de Jonatan Etzler y Robert Melo.

Ese mismo día (20.30 horas), en el bloque titulado Unexpected turns, se proyectan La siesta, de Federico Luis Tachella; New land, broken road, de Kavich Neang; Toomas beneath the Valley of the wild wolves, de Chintis Lundgren; Les extraordinaires mésaventures de ka jeune fille de pierre, de Gabriel Abrantes, y Cadoul de Craciun, de Bogdan Muresanu.

El sábado 25 habrá un bloque dedicado al cine dirigido por mujeres y también que trate la igualdad, con el título Portrait of a lady on film (en homenaje a una de las mejores películas de 2019, Retrato de una mujer en llamas), que albergará los cortometrajes Backpedal, de Kavich Neang; Sorry not sorry, de Julia Thelin; El milagro, de Daniela López Lugo; Ovule, Natalia Durszewicz; Caterina, de Dan Sallitt; Ikki llla meint, de Andrias Høgenni, y Quemar las naves, de Macu Machín.

Por la noche, a las 20.30 horas, llegará el turno del bloque Livin’ on the egde, con Past perfect, de Jorge Jácome; Cultes, por el colectivo La Horde (Marine Brutti, Arthur Harel y Jonathan Debrouwner); All cats are grey in the dark, de Lasse Linder; Slug life, de Sophie Koko Gate, y The adult, de Zhanna Ozirna.

El jurado internacional que tendrá que elegir a las ganadoras está compuesto por Denise O’Keeffe, Monica Koshka-Stein y Razvan Lazarovici.

El último día del festival, el domingo 26 de enero, llegará el turno del Family Shorts, cuyo ganador será elegido por los niños y las familias que se acerquen al Teatro Leal a disfrutar de los siguientes cortometrajes de animación: Knock, knock, de Ivana Guljaševic; Heatwave, de Fokion Xenos; Mi abuelita, de Giselle Pérez; Hopus, de Lucie Kokoliová; o28, de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle y Fabien Meyran; El cocodrilo no me da miedo, de Marc Riba y Anna Solanas; Sunday, de Neil Stubbings; Hide & Seek, de Mimi Shinko; Lux, de Shin Hyunho; The incomplete, de Erfan Parsapour; The concrete jungle, de Marie Urbánková; Bounce along, de Cansu Atlar y Faruk Yagizhan Misirli; Pip, de Bruno Simões, y The ice cream man, de Katerina Pantela.