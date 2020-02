El CD Tenerife renueva de golpe a tres de sus cuatro capitanes

Tres capitanes de una tacada. El CD Tenerife anunció ayer la renovación de tres pilares en su vestuario: Suso Santana, Carlos Ruiz y Dani Hernández. Tres de los cuatro buques insignia continuarán ligados a la entidad blanquiazul hasta el próximo día 30 de junio de 2021. Pero falta uno más, Aitor Sanz, con quien el club se puso en contacto para dejar claro su deseo de renovarle. Falta el sí del futbolista, que tiene ofertas de otros equipos.

El primer movimiento de Juan Carlos Cordero al frente de la dirección deportiva sirvió para alcanzar un acuerdo que quedó rubricado ayer. “Su entrega, trabajo, rendimiento y compromiso durante los años que llevan aquí, su amor al club y la identificación de los tres con el escudo resulta determinante; el CD Tenerife lo valora, pondera y respeta”, indicó el profesional blanquiazul, quien dijo que “el acuerdo se cerró por una temporada más. Entre los tres suman más de 20 temporadas y 700 partidos de blanquiazul y sin duda entrarán en la historia de la entidad”.

Méritos deportivos

Para el director deportivo del Tenerife, tanto Suso como Carlos Ruiz y Dani han tenido “un destacado rendimiento” durante todas las campañas que acumulan de blanquiazules, por lo que “estamos convencidos de que aún van a aportar mucho más y seguirán apoyando para entre todos continuar creciendo”, significó.

Tras conocerse la noticia de la renovación, el capitán Suso, que figura ya entre los cinco jugadores con más partidos disputados con la camiseta del CD Tenerife, reiteró en los medios oficiales que “siempre he dicho que mi intención era retirarme aquí. Seguiré sumando partidos y experiencias. Estoy orgulloso de seguir aquí y desde que llegué me he sentido muy querido”.

Por su parte, Dani Hernández se mostró feliz de “renovar un año más en el equipo de mi tierra y trataré de ayudar en lo que pueda”. El cancerbero añadió que “cada año en el Tenerife lo he disfrutado y trato de aprovechar cada día que soy jugador del club. Estoy muy feliz y deseando que las cosas salgan bien”.

Por último, Carlos Ruiz aseguró sentirse un privilegiado por permanecer durante tanto tiempo “en una institución tan importante como el Tenerife”. “Siempre piensas estar el máximo tiempo posible cuando llegas a un club, pero nunca imaginas estar tanto tiempo seguido. Eso es señal de que estamos en la misma onda y pondré todo de mi parte para que la entidad siga creciendo año tras año”, finalizó.