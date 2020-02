El Paso pide un trato de igualdad en los precios del agua de riego y abasto

“En El Paso no estamos pidiendo subvención ni para una fiesta ni para un equipo de fútbol. Pedimos disponer de agua al mismo precio que el resto de La Palma”. Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, reconoce que cada año presupuesta unos 170.000 euros para evitar repercutir sobre el bolsillo de los vecinos los gastos de elevación del agua con la que se abastece al municipio. Las cuentas no salen. El agua de abasto público alcanza un valor anual de 130.000 euros, frente al gasto de la factura energética para elevar ese bien público, nada menos que 280.000 euros anuales.

La desigualdad va más allá. Los agricultores de El Paso ven como cada pipa de agua les cuesta cinco veces más que a los regantes de municipios vecinos como Los Llanos de Aridane y Tazacorte: 0,68 céntimos de euro por metro cúbico frente a los 0,13 que tienen que abonar por el mismo concepto los bagañetes y los llanenses. El regidor local reconoce una fluida interlocución con el consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, al que en una reciente reunió pudo trasmitir que “al municipio de El Paso no se le puede dejar al límite de una igualdad de precios que no se está dando y que llevamos reclamando años”.

Reconoce que algunas de las obras que se están ejecutando o en vía de ejecución y con presupuesto, tales como el Sifón de Las Nieves y la sustitución de las obsoletas bombas de la balsa de Aduares, entre otras, son beneficiosas para una mayor disponibilidad de agua de riego para El Paso pero al mismo tiempo advierte: “Somos un municipio eminentemente agrícola y ganadero y con aspiraciones de crecimiento turístico y todo ello requiere agua. Si queremos crecer necesitamos sos recursos al precio que se pagan en el resto de la Isla”.

Crecimiento de la demanda

Los 800 agricultores de la Comunidad de Regantes de El Paso consumen una media de 650.000 pipas de agua para conseguir la producción de sus cultivos, cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que 18 años atrás el nivel de consumo era de 21.000 pipas. La explicación es la apuesta que en la última década ha hecho una parte del sector agrario local por la recuperación de las medianías, y pese a todo no correspondida con la obra del embalse de agua de El Riachuelo, que se ha ido posponiendo en favor de otras obras hidráulicas.

Constata esa apuesta los 74.000 metros cuadrados de superficie de cultivo con las que cuenta ese municipio, con fincas gestionadas desde la vocación de profesionalización de la agricultura de medianías. El Ayuntamiento de El Paso, en colaboración con la Comunidad de Regantes de El Paso, ha elaborado un estudio sobre la viabilidad de recuperar dos pozos con los que se contribuiría a contar con mayor oferta de agua de riego, una mecanismo que no es el más deseable según el alcalde “por el consumo energético que eso supone”, pero dentro de las posibilidades que se evalúan para hacer frente a una situación que va más allá de un año puntual de sequía, y que se corresponde con un escenario global de cambio climático que amenaza el sostenimiento del paisaje insular y el desarrollo de una economía sostenible con el sector primario como columna vertebral.

Recuperar 1,4 millones para una balsa solicitada 19 años atrás

En la ronda de reuniónes que el senador palmero, Borja Pérez, está teniendo con los alcaldes palmeros, su interlocutor en El Paso, el alcalde Sergio Rodríguez le ha pedido que defienda en la Cámara alta y desde su escaño, la recuperación de los 1,4 millones de euros que se perdieron la legislatura pasada para el embalse de El Riachuelo.

Fue el Cabildo la administración que no pudo justificar este gasto consignado para el proyecto para una infraestructura por la que los agricultores de El Paso llevan esperando 19 años. Lo que sí está garantizada es la asignación por valor de 2,6 millones de euros destinada a la construcción de esta balsa por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de Cambio Climático dentro del convenio Canarias-Estado.

Más peso del sector público en el Consejo Insular de Aguas

El debate plenario por la sequía, que se celebrará el lunes en el Cabildo a petición de CC, se presupone tenso. Quizás por eso desde las filas del grupo de Gobierno, se deja caer una velada petición a la serenidad para evitar que este asunto se coloque como un elemento de enfrentamiento político. No en vano, arrastra a miles de agricultores que no parecen dispuestos a mantener su innata paciencia frente a una burocracia que no puede imponerse a la urgencia de algunas medidas. Los alcaldes de Tijarafe y El Paso señalan la necesidad de aumentar la representación pública frente a la privada en el Consejo Insular de Aguas. Entre otros cambios, piden la partición de los 14 ayuntamientos en el órgano de gestión del bien más preciado de la Isla, el agua, para una isla cuyo 67% del PIB depende del sector primario n