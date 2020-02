El Tenerife ‘desvincula’ a Moreno

El Tenerife y Víctor Moreno separaron ayer sus destinos después de que el conquense ejerciera la labor de director deportivo blanquiazul durante 14 meses. Poco más de un año que dejan más sombras que luces y en los que llegó a contratar a 19 jugadores y a tres entrenadores: Luis César Sampedro, Aritz López Garai y Rubén Baraja. Este acuerdo de “desvinculación labortal” se produce en el momento en el que el club tiene que empezar a planificar la próxima temporada, una labor para la que no se confiaba en absoluto en Moreno.

De hecho, el director deportivo perdió peso en todas las decisiones de ámbito deportivo que se ejecutaban desde que el presidente tomó la determinación de prescindir de los servicios de López Garai, una destitución a la que se opuso Moreno. Ahí quedó rota la relación entre jefe y subordinado, hasta el punto que el propio Moreno le pidió a Concepción hasta en tres ocasiones durante el pasado mes de noviembre que lo echase, aunque cobrando una importante cantidad económica. El presidente no aceptó y lo mantuvo hasta que acabó el mercado de invierno.

Una vez llegado a ese punto, no tenía sentido prolongar más tiempo la estancia de un empleado que no formaría parte de las decisiones deportivas de la venidera campaña. “Ha sido un honor pertenecer a este histórico club. Lo llevaré en mi corazón y le desearé siempre lo mejor. Muchas gracias a todos los profesionales que me han ayudado durante este tiempo. Sin duda con su entrega y capacitación me han facilitado el arduo cometido desarrollado”, valoró Víctor Moreno en los medios oficiales del club, que anunciaron ayer la ruptura.

“Han sido 14 meses intensos, que me han ayudado en mi continua formación profesional. Estoy convencido de que el equipo conseguirá los objetivos marcados esta temporada y de que el club seguirá creciendo y aspirará a me-tas superiores durante los próximos años”, enfatizó Moreno al de-jar una entidad en la que tampoco seguirán los componentes de la dirección deportiva Gorgonio Ló-pez y Alberto Gómez. “Mucha suerte para todos de un tinerfeñista más”, se despidió Moreno, una persona muy activa en las redes sociales que, sin embargo, ayer no utilizó su perfil para mandar un mensaje a la afición blanquiazul.

El sustituto

El sustituto de Víctor Moreno no tardará demasiado en llegar a la Isla. O por lo menos, esa es la intención que tiene Miguel Concepción, quien no desea alargar, como sí hizo con la elección de Moreno, el casting para elegir al nuevo director deportivo. Así, la intención inicial del club es la de presentar la próxima semana al nuevo responsable deportivo de la entidad, que no parece que vaya a ser canario, como se ha rumoreado. Quique Medina tiene experiencia, pero se valora el trabajo que está realizando en la cantera. Y casi descartada la promoción interna, el club sondeará el mercado para encontrar a un director deportivo que esté libre o dispues-to a asumir las riendas de la nave la próxima semana con el fin de empezar a planificar cuanto antes la próxima temporada.