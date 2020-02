La gonorrea, la sífilis y el sida, las ETS que más se contagian en Canarias

Los Carnavales suponen una época del año delicada, ya que durante estos días la prevención se relaja y se tienen muchas más prácticas sexuales de riesgo sin la protección adecuada.

Según el Dr. Antonio Sierra, jefe de Microbiología de los Laboratorios Eurofins Megalab, “las infecciones por gonococo, clamidia y sífilis han tenido un incremento que incluye a Canarias en la última década”

El pasado 14 de febrero se celebró el Día Europeo de la Salud Sexual. Dentro de este contexto, el Dr. Antonio Sierra, jefe de Microbiología de los Laboratorios Eurofins Megalab Canarias y la dermatóloga Marina Rodríguez, directora médica de Dermaten Clínicas y Máster en Enfermedades Infecciosas (ambos especialistas en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual) han querido advertir de que el Archipiélago es una de las Comunidades donde más contagios de enfermedades de transmisión sexual se producen y lanzar un mensaje de prevención durante estas fechas.

Según explicó el Dr. Antonio Sierra: la gonorrea, la sífilis y el sida, seguidas de la clamidia y hepatitis B y C son las infecciones de transmisión sexual (ITS) que más se contagian en Canarias, datos que compartimos con el resto del territorio nacional. “Aunque algunas de ellas son enfermedades de declaración obligatoria y de vigilancia microbiológica, hay un número importante de infecciones que no son declaradas. Lo que sí podemos afirmar es que las infecciones por gonococo, clamidia y sífilis han tenido un incremento que incluye a Canarias en la última década”, explicó el Dr. Sierra.

La dermatóloga Marina Rodríguez señaló que durante las últimas décadas “se ha observado un aumento alarmante de la incidencia de este tipo de enfermedades, debido a varios factores: la relajación en el uso del preservativo como método anticonceptivo, la pérdida de miedo a la infección por VIH, el aumento de encuentros sexuales esporádicos con desconocidos debido a las redes sociales o los encuentros lúdicos en jóvenes tipo chemsex donde se mezclan drogas y relaciones sexuales sin protección”.

El Carnaval, una época de mayor riesgo

Los Carnavales, como fiesta multitudinaria, suponen una época del año delicada, ya que durante estos días la prevención se relaja y se tienen muchas más prácticas sexuales de riesgo sin la protección adecuada. Según datos de la OMS, una de cada 25 personas tiene al menos una enfermedad de este tipo, por lo que las ITS se han convertido en una epidemia de difícil control y con graves consecuencias para la población.

La Dra. Marina Rodríguez explicó que los síntomas de este tipo de enfermedades pueden incluir dolor al orinar, sangrado entre periodos menstruales en la mujer y secreciones en la zonas genitales. Sin embargo, en muchos casos no se presenta ningún síntoma. Pero no atender la infección puede llevar a complicaciones mayores, tales como inflamación de la zona pélvica, infertilidad en la mujer por causa de la clamidia y la gonorrea, y enfermedades cardiovasculares y neurológicas por la sífilis. “Por ello es de gran importancia poder hacer un diagnóstico precoz de la misma”.

“Si una mujer contrae una ITS durante el embarazo, puede darse como consecuencia la muerte fetal, el nacimiento prematuro y ciertos problemas de salud para el recién nacido incluidos neumonía, ceguera y deformidades congénitas”, explicó.

Las recomendaciones de la OMS sobre este tema son tener relaciones sexuales seguras, especialmente mediante el uso del preservativo, así como mejorar las condiciones para el acceso a un diagnóstico temprano.

La importancia del diagnóstico precoz

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ETS) suponen un grupo de patologías que pueden acarrear consecuencias nefastas, sobre todo si no se diagnostican precozmente. Alguna de ellas incluso, hasta que no se encuentran en un estado muy avanzado, se presentan sin síntomas; ahí es cuando surgen las complicaciones, en ocasiones, irreversibles.

Por ello, los laboratorios Eurofins Megalab han desarrollado en Canarias un perfil diseñado para diagnosticar las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes con la tecnología más avanzada, utilizando técnicas de Biología Molecular, que son las más adecuadas y fiables en estos casos. Los patógenos que es capaz de detectar son: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum y Trichomonas vaginalis.

De esta manera cubre ampliamente los causantes más frecuentes de uretritis y cervicitis. Este nuevo perfil también permite la detección del VIH y Sífilis. El primero se realiza detectando Anticuerpos y Antígeno P24 mediante quimioluminiscencia.

El Dr. Antonio Sierra, jefe de Microbiología de los Laboratorios Eurofins Megalab Canarias explicó que existen técnicas diagnósticas muy eficaces que permiten un diagnóstico precoz de estas patologías: “Hay más de 30 bacterias/virus y parásitos que pueden transmitirse sexualmente, pero además hay cuadros clínicos en mujeres que pueden inicialmente presentar una sintomatología similar a una ITS, por ello es muy importante que cuando se pide un diagnóstico se verifique si hay una sospecha clínica/epidemiológica de ITS. Cuando existe esa sospecha, las técnicas que nos permiten identificar los principales patógenos de transmisión sexual es necesario recurrir a la realización de tomas específicas para diagnóstico molecular con tomas específicas realizadas por los profesionales sanitarios”.