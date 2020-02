Los tres capitanes no dudaron “ni un segundo” la opción de renovar

Suso Santana, Carlos Ruiz y Dani Hernández se mostraron ayer satisfechos de renovar, por una temporada más, con el CD Tenerife. Los tres aseguraron que llegar al acuerdo fue muy sencillo y ninguno se lo pensó dos veces. Los tres comparecieron ante los medios de comunicación para ofrecer algún detalle del acuerdo sellado con el nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero. “Quería esta renovación, todo el mundo sabe que me quiero retirar aquí”, manifestó Suso Santana. “Fue muy rápido, un acuerdo fácil. No sabía si iba a renovar o no, pero el club me transmitió tranquilidad y confianza de que iba a llegar”, agregó el capitán.

El defensa central Carlos Ruiz fue aún más contundente. “Desde que Juan Carlos Cordero habló conmigo di el sí sin querer saber las condiciones. No lo puedes pensar ni un segundo cuando llevas tanto tiempo en el Tenerife” dijo. Además, descartó que su rendimiento esté sujeto a su edad, “ya que cada día se ven más casos de jugadores con bastantes años y un rendimiento magnífico como Joaquín o Aduriz. Si te cuidas y eres buen profesional, puedes alargar tu carrera”.

Reunión de 90 segundos

Tampoco tardó en resolver su continuidad el portero Dani Hernández. “La reunión apenas duró un minuto y medio [90 segundos]. Fue todo muy rápido. Las dos partes teníamos interés, en el club han visto que hecho las cosas bien y les estoy agradecido”, declaró al respecto. El guardameta aseguró que “ahora mismo, me encuentro en buen momento, mejor que nunca”, a excepción de la lesión que arrastra. “Tengo muchas ganas y cada día es una nueva oportunidad que quiero aprovechar”, afirmó.