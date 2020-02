Luis Yeray, alcalde de La Laguna: “El proyecto del Mercado es obsoleto y tendremos que sacar a concurso uno nuevo”

Transcurridos ocho meses desde el inicio del nuevo Gobierno local de La Laguna, formado por el tripartito de PSOE, Unidas se puede y Avante, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, hace un balance positivo de este tiempo, en el que se han desbloqueado asuntos tan importantes como el convenio de Las Chumberas y han aparecido otros proyectos, como la circunvalación de La Laguna o la prolongación del tranvía a Los Rodeos, entre otros. Entre los pendientes para este mandato, el Mercado Municipal, del que el alcalde afirma que “tendremos que sacar a concurso un nuevo proyecto”, ya que el que hay, de hace 11-12 años, se ha quedado “obsoleto”.

-¿Qué valoración hace de estos casi ocho meses de gobierno local?

“En términos generales, diría que el mandato en estos ocho meses ha exigido un trabajo inmenso dedicado única y exclusivamente a todos los problemas que nos hemos encontrado de muchos años atrás a los que no se había puesto solución. Pero aún así, yo le pondría una nota elevada al grupo de Gobierno, y, sobre todo, el feedback que tenemos con los vecinos es que mantenemos una nota bastante alta, por lo menos en cuanto a transparencia, gestión y respuesta a todo lo que nos han venido exigiendo. Miramos al futuro con una visión ambiciosa”.

-¿De que acción o logro del equipo de Gobierno se siente más orgulloso en estos ocho meses?

“De las políticas sociales que estamos llevando a cabo, de haber reajustado un problema que teníamos con el cierre de los comedores sociales, la oportunidad que hemos dado a las 300 familias que se estaban beneficiando de un comedor social que se cerró y que abrimos con un acuerdo que firmamos con Cruz Roja. Y la prórroga de la firma del convenio de Las Chumberas y que por fin dará luz al inicio de las obras. Quizás éstas son las más relevantes”.

-Y ocho meses después de la firma de este pacto a tres, ¿qué tal siguen las relaciones?

“Evidentemente, cuando tenemos una administración tan grande como esta, requiere trabajar las cosas con bastante seriedad, con bastante consenso, trabajar transversalmente, y eso se está haciendo y estoy muy contento de que las tres formaciones políticas nos pongamos de acuerdo al cien por cien en las decisiones que hemos ido tomando en estos ocho meses”.

-¿Y qué tal con la oposición? Se está viendo en los plenos que se logra alcanzar acuerdos…

“Yo definiría este gobierno como el del acuerdo, el de traer tranquilidad al municipio, porque desde hace muchos años siempre ha sido un Ayuntamiento bastante convulso, lleno de cuestiones bélicas en la oratoria en los plenos y de acusaciones. Yo siempre he procurado llegar a consensos, a acuerdos, al diálogo fluido con todas las formaciones políticas. Sé perfectamente que cada uno defendemos lo que tenemos que defender, sabemos perfectamente que la oposición está para fiscalizar al Gobierno, pero, sobre todo, pondría en valor la capacidad que tiene este Gobierno para llegar a entendimientos con las diferentes fuerzas políticas de la oposición, y hasta ahora se está logrando. Y me siento francamente orgulloso de conseguir la tranquilidad institucional, porque eso refleja a la ciudadanía que estamos haciendo las cosas bien”.

-¿Y con Coalición Canaria?

“Yo entiendo perfectamente que la oposición tiene que ocupar su hueco en la sociedad lagunera, también entiendo que se tiene que hacer una política de oposición constructiva y espero y deseo que la oposición, principalmente CC, que llevaba muchos años gobernando, se adapte y sepa encajar bien que es ser oposición y, sobre todo, que bajo la responsabilidad, que se le presupone a una formación como esta, pues también sume en esa fiscalización para que trabajemos en mejorar la vida de los ciudadanos de La Laguna”.

-Precisamente CC dio una rueda de prensa el pasado viernes pidiendo la paralización del proyecto de circunvalación y criticando el apoyo del Gobierno local a este viario…

“El PIOT vigente contempla la variante de la TF-5 entre Guamasa y Guajara, es decir, la circunvalación de La Laguna, desde el año 2002 y me gustaría insistir en que no estamos hablando de la Vía Exterior. La circunvalación de La Laguna discurre en paralelo a la pista del aeropuerto Los Rodeos y no generaría un impacto significativo sobre el suelo agrario. Resulta llamativo que Coalición Canaria, que pretendía realizar la Vía Exterior, que sí devastaría la Vega de Aguere, en concreto más de 900.000 metros cuadrados en La Laguna, se erija ahora en el defensor de un suelo agrario que, prácticamente, no sufrirá ningún daño en estas obras. Aun así, desde el grupo de Gobierno estaremos atentos al proyecto que se lleve a cabo por parte del Gobierno de Canarias, por si hubiese que presentar cualquier tipo de alegación. No apoyaremos ningún proyecto que dañe nuestro suelo agrícola. Añado, además, que este proyecto es el paso anterior imprescindible para que en un futuro se pueda realizar una gran rambla sobre la autopista del norte que sirva para cohesionar la ciudad, que ha quedado dividida por la TF-5, que iría soterrada a su paso por nuestro municipio”.

-Otro proyecto polémico que está sobre la mesa ahora mismo es la prolongación del tranvía metropolitano a Los Rodeos…

“En las reuniones con el presidente del Cabildo hemos acordado, en primer lugar, que en la encuesta para sí o no a la creación de esta línea tenga mayor peso el voto los vecinos de La Laguna. Es una petición que se ha hecho al presidente del Cabildo, que, por cierto, está en la misma línea que el Ayuntamiento y su alcalde. Y, en segundo lugar, saber, más allá de las diferentes opciones de líneas, sí finalmente hay un sí o no claro a la creación de esta obra”.

-Como va a ser una consulta insular, se puede dar el caso de que la opinión de los vecinos de La Laguna sea un no pero salga un sí en el resto de la Isla, en ese caso, ¿el Ayuntamiento defenderá el no de La Laguna?

“Yo no sé qué resultados arrojará esa encuesta, pero si es cierto que si el municipio de La Laguna, en su mayoría, dice no a la instalación del tranvía, el Ayuntamiento respaldará la decisión de los ciudadanos”.

-En estos días también se ha dado un paso importante para poder finalizar el desalojo de los bloques de la primera fase de Las Chumberas e iniciar los trabajos de demolición….

“Llevamos casi seis meses trabajando a destajo para conseguir que se inicien las obras de demolición. Nos hemos encontrado con problemas importantes de familias y sujetos activos dentro de los bloques y viviendas que imposibilitaban el desalojo. Que, por otro lado, también lo entiendo, porque son 11 años de espera y hay familias enteras que no creen que esto se vaya a realizar, y a la desesperada toman estas acciones. Viendo que esto se iba a enconar y crear problemas, hemos tomado la última medida que podíamos tomar como administraciones, que es acordar la urgencia de la ocupación de los terrenos de Las Chumberas”.

-¿Y cuándo llegará al Consejo de Gobierno para su aprobación?

“Se han llevado a cabo todos los pasos que nos ha solicitado el Gobierno de Canarias. El pleno del pasado jueves acordó remitir al Gobierno de Canarias, tal y como hizo la Junta de Gobierno Local, la urgente ocupación de los terrenos. Ahora estamos pendientes de que el Ejecutivo regional adopte esa declaración de urgencia para no demorar más la demolición”.

-Una vez que el Consejo de Gobierno de el visto bueno, ¿veremos por fin el inicio de los trabajos de demolición antes del verano?

“Yo espero que sí, pero es verdad que ahora mismo no me atrevo a decir fechas pero evidentemente tenemos que estar con las obras antes del verano”.

-Otro tema polémico en estos momentos son las obras de un futuro velatorio en la plaza del Cristo, ¿qué va a pasar al final con esta instalación?

“Hay que poner sobre la mesa lo que ocurrió en el mandato anterior. En mayo, un mes preelectoral, se concede la licencia de construcción del velatorio y sin conocimiento de los demás grupos, habiendo un acuerdo plenario de todas las fuerzas en el que se acordó no dar ningún tipo de licencia. Ya le hemos comunicado tanto a la empresa como a la Esclavitud, que no vamos a permitir el acceso por la plaza del Cristo. Tenemos constancia de que están buscando alternativas para poder trasladarle al Ayuntamiento una vía de acceso que no discurra por el dominio público, es decir, por la plaza”.

-Siguiendo con la Esclavitud del Cristo, ¿qué le parece que la polémica por no permitirse el acceso a la mujer haya llegado hasta los juzgados?

“Nosotros rechazamos por completo el que no se haya aceptado que la mujer entre en un colectivo representativo del municipio, pero también tenemos que tener claro que aceptamos, como no puede ser de otra manera, la independencia que tiene esta representación y acatamos que ellos democráticamente hayan decidido que no se va a permitir el acceso de la mujer. Pero nuestro rechazo es total y absoluto, y así se lo hemos hecho llegar a la Esclavitud, pero esto es una cuestión privada y ahí el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de poder decisorio”.

-Siguiendo en este entorno de la plaza del Cristo, ¿cuál es el objetivo del equipo de Gobierno sobre el futuro del Mercado?

“Nos hemos encontrado que para realizar la obra hacían falta tres acciones previas. En primer lugar, la canalización del barranco de La Carnicería, que no se había llevado a cabo y nosotros ya lo hemos impulsado con el Consejo Insular de Aguas e incluso tenemos el dinero. En segundo lugar, la expropiación de los terrenos donde se van a realizar obras de mejora para posteriormente hacer la edificación, y sabemos que uno de los terrenos pertenece a Endesa y tienen que cambiar la ubicación de una torreta. Y la tercera, ya estamos en negociaciones con el Obispado para que cedan una parte de sus terrenos, donde se tendrá que encauzar también el barranco. Y estamos llevando a cabo todas estas acciones previas antes del proyecto del Mercado, que, por supuesto, quiero remarcar que será ubicado en el mismo sitio de antes, no hay otra posibilidad, porque se están sembrando dudas por el municipio de que se va a cambiar de lugar, y no, irá al lugar que le corresponde históricamente”.

-¿Y se va a ejecutar el mismo?

“Este proyecto presentado en el Ayuntamiento entendemos que es obsoleto, que desde el punto de vista urbanístico no se ajusta a la época actual y que un proyecto de hace 11 o 12 años no está actualizado”.

-¿Van a hacer entonces un nuevo concurso?

“Nuestra propuesta será consensuada con los recoveros, pero efectivamente tendremos que sacar a concurso un proyecto en el que, primero, se escuche a las necesidades de los recoveros, y que sepa integrar en este entorno”.

-¿Y qué se podrá ver en este mandato?

“Por lo menos los primeros pasos seguro, que son estas tres medidas previas y el nuevo proyecto del mercado, y si podemos empezar a construirlo, mejor”.

-¿Qué acciones futuras destacaría en Patrimonio?

“Las obras de restauración de Casa Anchieta se están apunto de iniciar; empezaremos también pronto con las obras de remodelación de la sexta fase del convento de Santo Domingo; vamos a iniciar un plan de movilidad en el casco, en el que vamos a trabajar transversalmente para continuar con la peatonalización, y vamos a crear una comisión con el Gobierno sobre el uso final del Palacio de Nava, porque el edificio es muy grande. Nosotros tenemos la idea de que se utilice parte del inmueble para ámbito administrativo. Y la idea del Gobierno para llevar a cabo aquí un centro de interpretación turística para nosotros es una satisfacción”.