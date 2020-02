Permiten la salida de 130 clientes del H10 Costa Adeje y estudian el traslado del resto a sus países

Todos los clientes del hotel del sur de Tenerife, en el que se alojaron cuatro contagiados por el coronavirus, están asintomáticos y 130 de ellos podrán abandonar el establecimiento.

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha explicado en rueda de prensa que se estudia con los consulados que los clientes que seguirán en el hotel puedan ser trasladados a sus países de origen.

Al no presentar síntomas, todos los clientes podrían irse a sus casas pero hay que garantizar que sean sometidos a un seguimiento activo en sus países de origen.

La consejera de Sanidad , Teresa Cruz, ha dicho que la directora del Servicio Canario de la Salud se ha reunido este jueves con representantes consulares de los distintos países y en este primer encuentro han mostrado su disposición a trasladar a sus ciudadanos.

Cruz ha informado de que los cinco casos registrados en Canarias (cuatro en Tenerife y uno en La Gomera) presentan buen estado de salud y dos no tienen síntomas mientras que han dado negativos nueve casos pendientes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y están a la espera de resultados de once en la provincia de Las Palmas.

La consejera especificó que hoy se ha firmado una orden con medidas “individualizadas” para permitir la salida de este grupo de 130 clientes, de once nacionalidades diferentes y que entraron al hotel de Adeje después del 24 de febrero, cuando las cuatro personas alojadas que dieron positivo en el coronavirus ya estaban fuera del establecimiento y por lo tanto, no hubo ningún tipo de contacto.

Además en la orden firmada por Sanidad, y que se ha remitido al juzgado, se autoriza a los trabajadores del hotel a entrar y salir del establecimiento con el compromiso de mantener las medidas de prevención necesarias.

En el caso de la mujer ingresada en el Hospital de La Gomera tras dar ayer positivo después de un viaje a Italia, el jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Domingo Núñez, precisó que se ha evitado el régimen de visitas en el centro donde trabaja la afectada, una residencia de mayores.

Asimismo se han tomado muestras en el centro y se ha localizado a las personas que han estado en contacto con la afectada, y se espera tener los resultados a lo largo de esta jornada.

La consejera de Sanidad subrayó que Canarias fue la primera Comunidad Autónoma en detectar un caso positivo de coronavirus y ha demostrado que su sistema sanitario sabe detectar precozmente la afección y el archipiélago es un lugar seguro para visitar.

Subrayó que por ahora todos los casos de coronavirus registrados en las islas son importados y respecto al posible caso de un británico que habría dado positivo tras una estancia en Tenerife, dijo Teresa Cruz que por el momento es un “bulo” y se ha requerido información sobre su identidad, estancia y lugar de hospedaje en la isla.

Añadió la consejera que en el número de atención telefónica habilitado por el Gobierno de Canarias para informar sobre el coronavirus se han recibido 1.151 llamadas en tres días, y de éstas 340 se atendieron ayer.

Respecto a los “kits” para efectuar las pruebas dijo también Domingo Núñez que hay equipos suficientes en los cuatro hospitales públicos de referencia más el de Lanzarote, y destacó que hay capacidad para hacer unas cien pruebas a la hora y se está “sobradamente preparados” para hacer frente a un posible incremento de la demanda.

“El sistema está funcionando de manera precoz y se están adoptando las medidas necesarias. No hay evidencia de que se haya producido una transmisión comunitaria en nuestro territorio”, destacó Núñez.

No obstante, el jefe del Servicio de Epidemiología advirtió de que se debería empezar a reconsiderar otras opciones eficaces frente a la hospitalización de personas asintomáticas o con síntomas leves que, de no ser por cumplir el protocolo del coronavirus, no serían ingresadas.

Al respecto también indicó la consejera de Sanidad que por el momento el Gobierno central no ha comunicado que se deba realizar un refuerzo extra de puertos y aeropuertos en las comunidades autónomas para hacer frente a la epidemia y recordó que en todo caso, es una cuestión que corresponde a Sanidad Exterior.