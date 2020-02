Raquel Pérez: “Los tratamientos de fisioterapia deben ser específicos para cada tipo de cáncer”

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una de las pocas fisioterapeutas oncológicas de España, Raquel Pérez, que trata de dar importancia a esta rama entre sus propios compañeros de profesión. Trabaja dos veces a la semana en Santa Cruz y el Sur y cada 15 días viaja al Hospital de La Palma.

Con más de diez años de experiencia en la rama oncológica y de cuidados paliativos, Pérez atiende a cualquier paciente con cualquier tipo de cáncer y de cualquier edad, “pediátrico, adulto y tercera edad, y trato cualquier tipo de secuelas físicas, desde diagnóstico a los cuidados paliativos que fueran necesarios en el final de vida”.

Su trabajo consiste en “hacer toda la prevención posible de las secuelas, no solo dando un tratamiento, sino también a efecto de la prevención de las secuelas que son esperables, acompañando al paciente en el proceso con el objetivo principal de mejorar su calidad de vida”.

Reconoce que cada paciente es un mundo y también lo es cada cáncer. “El tratamiento debe ser totalmente individualizado, da igual que tengamos dos pacientes con el mismo tipo de cáncer, atendidos por el mismo cirujano y con las mismas sesiones de quimio, las secuelas que pueden desarrollar son diferentes y la van a llevar de forma diferente. Además de ser totalmente individualizados, los tratamientos son específicos para fisioterapia oncológica, adaptados al propio cáncer. No podemos dar procesos habituales de masaje que haría un fisio normal, no se puede hacer, ya que, en muchos casos está contraindicado”.

Aunque en fisioterapia las especialidades no existen, cada titulado se especializa en una rama, es decir, “los hay que son deportivos, en suelo pélvico, en pediatría, en respiración, y yo en la parte de oncología.

Mi rama de la fisioterapia requiere conocer el proceso oncológico desde la base, es decir, las bases biológicas de cómo funciona una célula tumoral, cómo funciona la quimioterapia, la radioterapia, qué efectos secundarios tienen, para así entender qué tratamientos de fisioterapia puedo usar y cuáles no. No es lo mismo tratar una célula tumoral que una sana, en una misma contractura en el cuello, el metabolismo es totalmente diferente. Por tanto, hay que adaptar los tratamientos o usar unos propios como es el masaje oncológico o de baja intensidad, o técnicas convencionales que las adaptamos. El calor no podemos utilizarlo en oncología, está contraindicado poner al paciente una lámpara de calor, por lo que intentamos realizarlo con el masaje y el calor de la misma mano. De la misma manera, no podemos utilizar los láser en nuestro trabajo”.

Trabajo de prevención

Pérez reconoce que la mayoría de sus pacientes “vienen a la cita normalmente por dolor, pero cada vez más empiezan en prevención evitando problemas futuros. En el caso de los que deberán ser trasplantados vienen a lo que llamamos la prehabilitación, que es poner al cuerpo a tono para poder recibir bien el trasplante y la quimioterapia. Los pacientes ya conocen cada vez más las secuelas que son esperables y prevenirlas”. Por otro lado, también enseña “ejercicios terapéuticos que pueden realizar para mantener su salud física, pero hay tratamientos que hay que hacerlos en la camilla”.

La investigación clínica ayudaría a seguir mejorando los métodos

Raquel Pérez también investiga para buscar tratamientos que mejoren las secuelas, ya que cada vez hay más supervivientes que superan el cáncer. “La experiencia y las evidencias científicas son importantes, y creo que nos deben dar la oportunidad de investigar. Al igual que trabajamos e investigamos en las dianas terapéuticas para curar la enfermedad, deben darnos a los fisiooncólogos la oportunidad de realizar una investigación para mejorar los tratamientos de los pacientes y mejorar su calidad de vida,pues tendrán que vivir con secuelas cada vez más años”.

Pérez afirma que “lo importante es publicar en una revista científica para que llegue al mayor número de compañeros y puedan conocer los tratamientos que llevo a cabo y mostrar la experiencia que tenemos en la mejora de la calidad de vida de los pacientes”. Además, imparte clase en la Universidad Europea de Canarias y da un Máster en Barcelona y Madrid.