Alberto quiere resolver su futuro cuanto antes

Alberto Jiménez tiene la intención de resolver, “para mal o para bien”, su futuro este mismo mes. “Ahora mismo estoy sin contrato y puedo sufrir una lesión y entonces me quedo sin opciones. Hay que solucionar las cosas, para bien o para mal, este mismo mes porque no tengo contrato, estoy jugando todo y puedo tener alguna lesión”, dijo el jugador en una entrevista a Deporpress.

El CD Tenerife ya le ha mostrado al agente del jugador su interés por retenerlo, aunque no se ha llegado a un acuerdo. El jugador tiene prisa por asegurar su futuro profesional más inmediato, ya que reconoció que “voy a tener un hijo y vas madurando, buscando tu futuro, como todos los futbolistas. Pero estoy tranquilo, jugando, esas cosas las llevan el club y mi representante. Sé que mi representante habló con Juan Carlos Cordero, pero poco más”.

El central majorero dejó claro que no tiene firmado nada con ningún club, a pesar de que podría haberlo hecho desde el pasado mes de enero. “Yo no voy a firmar con nadie sin escuchar al Tenerife. Lo he dicho y así va a ser. No he firmado con nadie, quiero escuchar lo que tienen pensado y ya luego tomaremos una decisión”, dijo en este sentido.

Sobre su situación personal, el defensa insiste en que “uno va teniendo una edad y el fútbol no dura toda la vida. Hay que seguir y, si no es aquí, que ojalá lo sea, será en otro lado. No tengo que esconder nada. Cordero ya habló conmigo y me dijo que estaba interesado en renovarme. Y también ha hablado con mi agente y ahí siguen. Sé que quiere contar conmigo. Nos tenemos que sentar y hablarlo todo y mirar el bien de cada uno”.

Por otra parte, y sin dejar este tema de las renovaciones, se alegra que el Tenerife haya renovado a Suso, Dani y Carlos Ruiz. “Estoy muy contento por los tres capitanes, pues llevan aquí muchísimos años, luchando por el Tenerife Me alegro de que sigan aquí, son parte del club y es bueno para el Tenerife que sigan”, concluyó.