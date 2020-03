Cerca del 80% del personal de la Comunidad Autónoma trabaja desde su domicilio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer que cerca de un 20% del personal público de la Comunidad Autónoma acudió a trabajar a sus puestos de trabajo en las distintas sedes. El restante 80% está en casa y, en su mayor parte, está trabajando con o sin condición informática.

Pérez recalcó que se ha puesto en marcha un dispositivo de control desde casa, de forma que pueden fichar a través del móvil y avisar a sus superiores de que están trabajando, o de que han dejado de hacerlo. Adicionalmente, pueden hacer constar desde su casa que comienzan y que terminan de trabajar.

El consejero aclaró que es posible que una pequeña cantidad no estén desarrollando una actividad concreta, sino que estén disponibles, y aclaró que “eso también es trabajar, estar disponible por si hace falta”.

En cuanto a la distribución del personal dentro de esos porcentajes, Pérez indicó que se reparte de un modo desigual porque hay unidades donde no hay nadie físicamente en las sedes y todas las personas están trabajando desde casa y, en cambio, hay otras unidades en las que la situación es distinta dependiendo de su naturaleza.

Sedes físicas seguras

Por último, el consejero señaló que hasta este momento ninguno de los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma, según le indicó la Consejería de Sanidad, que afirma que todos los edificios, tanto los Múltiples como el resto, son seguros hoy por hoy. Julio Pérez matizó que la situación presenta problemas de salud o peligro para el personal público quizás cambie mañana, “pero hoy lo son”, finalizó Cruz.

Sepca pide cerrar usos Múltiples I y II

Tras la confirmación de 12 positivos por coronavirus entre los trabajadores de los Edificios de Usos Múltiples I (siete) y Múltiples II (cinco), el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) instó ayer al desalojo de los dos centros por “el riesgo que supone para los trabajadores y los usuarios”, afirmó el secretario general de la formación, Manolo González. “Hay que ser contundentes. Cuando hay un riesgo inminente de contagio no es de recibo que en las últimas plantas haya personal que no desempeña servicios críticos”. “Patrimonio ya acudió y realizó labores de desinfección, y Prevención está estudiando la situación. Si ellos no toman la decisión de desalojar, lo haremos nosotros en la Inspección de Trabajo”, finalizó.