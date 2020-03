El Cabildo de Tenerife regula la venta en Mercatenerife solo a los profesionales

El Cabildo de Tenerife publicó ayer nuevas medidas de contención para frenar la propagación del coronavirus. El equipo de Gobierno decidió nuevas acciones de contención, entre las que está la regulación de la venta solo a profesionales en la sede de Mercatenerife. Martín recalcó que los representantes de los supermercados le aseguraron que el abastecimiento de alimentos en la Isla “está totalmente garantizado”.

El presidente informó a los representantes de la oposición de las decisiones tomadas estos días, entre las que se encuentra la limitación en la venta en el Mercatenerife a los profesionales y no a los particulares. En relación al abastecimiento de alimentos, Martín mantuvo conversaciones con los representantes de los supermercados de la Isla quienes le detallaron que tienen los almacenes “repletos de productos y por tanto el abastecimiento está garantizado”.

Regula el uso del monte, los espacios naturales y las zonas de baño

Entre otras medidas adoptadas también está la regulación del uso de los montes y espacios naturales prohibiendo cualquier tipo de quema agrícola y de uso recreativo, así como el empleo de maquinaria o herramientas que pueda proyectar chispas o elementos incandescentes, las exhibiciones pirotécnicas, y evitar transitar por las zonas forestales. Por otra parte, el Cabildo recomendó a los municipios que adopten las medidas necesarias para cerrar las salas velatorias, permitiendo excepcionalmente la presencia de las personas más cercanas al fallecido. Así como el cierre de playas y zonas de baño.

El presidente hizo un llamamiento a los residentes “para que no acudan a las zonas recreativas ni al Teide, ya que estamos intentando que el virus no se propague y que los servicios sanitarios no tengan que estar ocupados en el rescate y atención de senderistas o visitantes, sino concentrados en la atención sanitaria”.

21 camas hospitalarias liberadas

Asimismo, Pedro Martín explicó que el Cabildo está habilitando plazas provisionales en sus centros residenciales de mayores para aquellas personas que estaban ocupando camas de agudos en los hospitales públicos. “Ya hemos dejado libres 21 camas que ocupaban personas que ahora están en los centros, siempre en coordinación con su familia”, enfatizó.

Entre otras medidas adoptadas el Cabildo también impulsará la sede electrónica para mantener el funcionamiento administrativo y evitar desplazamientos, y facilitará el teletrabajo a todo el personal que pueda llevarlo a cabo, dando prioridad a las personas con menores o dependientes a su cargo y a quienes se considera población de riesgo, ya sea por edad o por padecer patologías

Recuerda que el IASS ha suspendido toda la actividad en los centros ocupacionales, centros de estancia diurna de mayores, de rehabilitación psicosocial y de atención a personas con discapacidad intelectual.