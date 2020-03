El Cristo de la Buena Muerte representa esta “especial” Semana Santa villera que se vivirá desde los hogares

Ante el Estado de Alarma, el Ayuntamiento de La Orotava tuvo que tomar la decisión de suspender la presentación del programa y cartel de la Semana Santa 2020. Posteriormente, el obispado de Tenerife decretó la suspensión de las procesiones de Semana Santa y por tanto, la Semana Santa exterior como la conocemos, con sus procesiones y sus actos, no se celebrará este año.

Desde la Comisión Mixta de la Semana Santa orotavense se ha considerado oportuno guardar todo el material que estaba preparado para el programa y cartel de este año, y utilizarlo en la edición del próximo, de forma que en el 2021 se pueda contar con recursos gráficos a efectos de celebrar la Semana Santa tal y como se conoce.

No obstante, desde las distintas cofradías, hermandades y las parroquias de la Villa se incide en que aunque no se haya presentado el típico formato del programa de cultos y cartel, eso no supone que desde el punto de vista cristiano no se viva esta Semana Santa más especial e íntima desde cada uno de los hogares.

Por tal motivo, la Comisión Mixta de la Semana Santa villera ha presentado una nueva carátula referente a esta Semana Santa especial, que se vivirá desde casa. Para esta ocasión se ha escogido la iconografía del Cristo de la Buena Muerte con la que se sienten representados todas y cada una de las parroquias y hermandades del municipio.

Con esta imagen se quiere trasladar el sentimiento que sí hay una Semana Santa que se vive desde cada uno de los hogares, durante esta situación especial de confinamiento. Será una Semana Santa muy íntima por ello en el cartel se lanza también un lema especial: ‘La Semana Santa de la Villa de La Orotava (2020) ¡Vívela en Casa! Abrazar al Señor es abrazar la esperanza’.

El cura párroco de la parroquia Matriz de La Concepción, Óscar Guerra, subraya que el calendario litúrgico “nos sorprende en una situación insospechada para todos”, pero está seguro de que “esta Semana Santa será guardada en el corazón de nuestro recuerdo, en la historia de nuestras parroquias, de nuestra Villa de La Orotava, y de la sociedad en general, como una Semana Santa profunda y distinta. Llega el momento de dejarnos impregnar de la vida nueva de Cristo que se hará victoria sobre todo mal, que nos hará salir vencedores de esta situación. Pero mientras no dejemos de descubrir a Jesús, camino de la cruz, en nuestros hospitales, en los sanitarios, en nuestros enfermos, en tantas y tantas personas que abrazan la cruz y se acercan a enjugar dolor y lágrimas, cireneos y verónicas del Gólgota del mundo. Dispongamos nuestra vida y nuestro entorno para ayudar, desde casa, para que todos se sepan invitados a confiar en la esperanza de que con Cristo llegará la cura, llegará la Vida”.