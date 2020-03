Gobierno y oposición se ‘pelean’ en el pleno del Cabildo por la sequía

Con independencia de lo que se haga en el túnel de Trasvase, la elevación de agua de cuatro pozos “vamos a colocar bastantes millones de pipas de agua en el sistema”. Así resumió el consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, la acción más inmediata a adoptar para hacer frente a la sequía tras un pleno de algo más de dos horas y tenso, marcado por los reproches entre grupo de Gobierno y oposición. Un listado de hasta 23 peticiones por parte de Coalición Canaria, frente a otro con medidas puestas en marcha por el Consejo Insular de Aguas y detalladas por Carlos Cabrera, permitieron escenificar, ahora en la arena política del Cabildo y frente a respresentantes de organizaciones agrarias, comunidades de regantes y varios alcaldes, el coincidente análisis solo en la gravedad de la sequía, con un recorrido previo de cuatro años y con la miraeda puesta en los meses de más calor y mayor escasez de agua.

Más allá de la premura en la entrada al túnel de Trasvase de todos los técnicos, incluido el ingeniero Carlos Soler, para la que aún no existe fecha y sobre la que no va a pivotar un notable cambio de posturas sobre la política de gestión del agua tal y como reconoce el propio consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, la única revelación llamativa del debate plenario sobre el problema que amenaza al sector primario de La Palma es la realización de dos sondeos en cotas altas para comprobar si hay agua que permita dar riego a los agricultores de El Paso “si fuera posible bombear agua”, algo que “está en fase de estudio” y que no llegará, en ningún caso, para los meses estivales de 2020.

En el centro del debate dos posiciones bien diferenciadas: la de Nieves Lady Barreto, que recuerda al grupo de Gobierno en el Cabildo la urgencia y la responsabilidad de asumir la petición general de someter a debate de forma abierta la perforación o no del túnel de Trasvase, y en combinación con otras medidas a medio y largo plazo, y la del grupo de Gobierno, cuyo peso recae en Carlos Cabrera a la hora de argumentar la agilidad en la toma de decisiones que asegura, no se dieron antes por parte de los gobiernos de CC pese a que todos los datos apuntaban a una agravamiento de las condiciones climáticas. Si Nieves Lady pedía diálogo y consenso tras criticar las fórmulas “equivocadas” y la “confrontación y crispación lideradas por este grupo de Gobierno”, Carlos Cabrera expresaba su voluntad de entendimiento y la necesidad de “abandonar políticas oportunistas” y apostar por “políticas oportunas”.

Las necesidades de riego del sector agrario en el valle de Aridane podrán ser atendidas, pero con soluciones temporales y a la espera de poner en explotación algunos otros de los 10 pozos cerrados dos décadas atrás para sumarlos al de El Roque, que suscitó otro acalorado debate, en paralelo, por la subvención directa que ha recibido pese a no estar registrado, algo que Cabrera le rebate a CC con los informes técnicos favorables. Nieves Lady Barreto defiende que “todo lo que dice el grupo de Gobierno que se va a hacer no da respuestas para este verano, son obras que están proyectadas hace años, todo eso está muy bien. Los pozos no van a dar agua a corto plazo. La única solución a corto plazo que están reclamando los agricultores y las comunidades de regantes es la posibilidad de estudiar y valorar la perforación del túnel de Trasvase”, dijo la lider de la oposición, que subrayó la necesidad de que, más allá de los órganos de decisión del Consejo Insular de Aguas, “tiene que haber un debate político sobre lo que vamos a hacer con este problema en la Isla”.

El rosario de obras para evitar pérdidas en el suministro, las inversiones millonarias con cargo a fondos regionales, estatales y las subvenciones para la mejora de la red, no cumplen las necesidades de los agricultores, defensores de la perforación del túnel de Trasvase tal y como plantea Soler en su informe. En la comarca noroeste se riega utilizando un 30% más del agua necesaria, por no hablar de las pérdidas que registra el Canal Barlovento-Fuencaliente, un 20% de lo que transporta, solo uno de los ejemplos de los déficits de un sistema de transporte obsoleto, que requiere de potentes inversiones y de una monotorización de los sistemas que requiere de una inversión próxima a los 3 millones de euros. Mientras tanto, el consejero de Agricultura, José Adrián Hernández Montoya, anunció que todos los lunes a partir de abril se harán “recomendaciones de riego” a las cinco zonas agrarias en las que está dividida la Isla y a diferentes cotas para lograr “un consumo responsable”.

En alusión a ese uso responsable, la petición de Nieves Lady Barreto de que el resto de municipios palmeros, más allá del de Los Llanos de Aridane, reciban fondos del Consejo Insular de Aguas para evitar pérdidas en sus redes de abasto, algo que volvieron a recordar al término del pleno los alcaldes nacionalistas de Tijarafe, Marcos Lorenzo, y el de El Paso, Sergio Rodríguez, sorprendidos negativamente con la surgerencia de Carlos Cabrera de que tales inversiones serán pautadas en el marco del Plan de Cooperación de Obras y Servicios, que está dotado con algo más de 11 millones de euros y que, hasta ahora, gestionan los propios ayuntamientos a partir de la autonomía otorgada por el Cabildo.