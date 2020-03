El Gobierno refuerza el confinamiento: “Los trabajadores no esenciales deben quedarse en sus casas”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó a la Unión Europea pruebas de “compromiso real, de contundencia y de solidaridad” frente a la pandemia por coronavirus, especialmente con países que están afectados por la crisis sanitaria como España. Asimismo, advirtió de que la UE “se la juega” en las actuales circunstancias: “Nuestra generación debe ser consciente de que esta vez Europa no puede y no debe fallar”. Así lo manifestó durante una comparecencia en el Palacio de La Moncloa, donde dio cuenta de las últimas decisiones del Gobierno en la lucha contra la pandemia después de que el pasado día 25 se reuniera de manera telemática con los líderes de los países miembros de la Unión.

El plan de choque preparado por los países más afectados por el coronavirus se encontró con la resistencia de Holanda y Alemania. Por ello, Sánchez volvió a apelar al propósito de unidad de este organismo para luchar contra la pandemia.

“Hasta los países más europeístas necesitamos pruebas de compromiso real por parte de la Unión Europea, que escucha y actúa, pero necesitamos contundencia y solidaridad”, subrayó Sánchez en la comparecencia.

Según Sánchez Europa “es lenta pero es segura”, y dispone de mecanismos de decisión que si bien son “pesados” pertenecen a un organismo “robusto” de 27 miembros -tras la salida de Reino Unido-.

El presidente del Ejecutivo puntualizó que se demandan diferentes tipos de medidas, dirigidas a combatir la emergencia sanitaria, de coordinación para asegurar la repatriación de compatriotas y también de ciberseguridad común, por lo que la respuesta debe ser unida ante la actual catástrofe.

Así, Sánchez propone “poner en pie una economía de guerra y promover la resistencia” con medidas de endeudamiento público. Y tendrá que hacerlo, una vez superada la emergencia sanitaria, con lo que algunos han dado en llamar un nuevo ‘Plan Marshall’ que debe contar a su juicio con el respaldo de todos los organismos europeos. “Ahora le toca a Europa responder”, insistió en su comparecencia.

Esta actuación que según Sánchez defendió en el foro europeo, no debe pasar porque España acuda al Fondo de Rescate, sino por “mutualizar esa deuda entre todos” mediante nuevos instrumentos como los que se han dado en llamar “coronabonos” que él prefiere denominar “bonos de reconstrucción”, que tengan “el abrigo, el amparo y la solidaridad del conjunto de europa”.

Respecto al fondo de rescate, en el turno de preguntas realizadas telemáticamente por los periodistas, Sánchez insistió que su propuesta pasa por los citados nuevos “instrumentos de mutualización de la deuda para hacer frente entre todos a esta crisis que es común”, con independencia de que nuestra previsión de crecimiento sea del 1,6 % y la de otros países por debajo de este valor.

Esta idea, explicó Sánchez, es la que trasladó el pasado jueves al resto de presidentes de estados de la UE y repite ahora al conjunto de ciudadanos españoles, para que “la bandera azul de las doce estrellas arraigue en los corazones europeos”.

A lo largo de su intervención, Sánchez también se refirió a la dimensión global de la pandemia, que es “simétrica” y “no respeta fronteras ni distingue” entre estados, pues todos los países, con independencia de su situación económica, deben hacer frente a las mismas realidades y carencias, como ocurre a la hora de adquirir material como mascarillas, batas y guantes. “Ninguno teníamos en mente la magnitud del desafío ni contábamos con los recursos necesarios”, reconoció.

Niños

En otro orden de cosas, Sánchez recalcó que es “necesario” que los niños se queden en casa, porque son también personas que pueden ser susceptibles de transmitir el coronavirus a otras personas y a otros colectivos más vulnerables ante este tipo de enfermedad. De este modo, Sánchez parece contestar por adelantado a la petición que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, tiene previsto hacerle hoy durante la videoconferencia que mantendrá el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos.

“Estas medidas son de una extraordinaria dureza. Yo pienso en los niños. Se quedan en casa, y es obligado, pero es necesario que se queden en casa”, dijo.

Fiasco

Por último, Sánchez eludió calificar de fiasco la devolución de 650.000 test de diagnóstico rápido del coronavirus por no tener el nivel de fiabilidad requerido. Señaló que se trata de un caso “muy particular” y que el Estado es “garantista” en la compra de este tipo de material. Recordó que tras la compra de los test es el Instituto Carlos III quien garantiza que las pruebas “cumplen con la normativa y las exigencias” para que sean eficaces. “En este caso, que es muy particular, se han devuelto al proveedor y se suministrará otro tipo de test con suficientes garantías”, insistió.

Además, el presidente aseveró en clara alusión a la oposición, que ante este tipo de crisis caben dos actitudes, “o bien quedarse en el reproche o aportar soluciones”, y añadió que su Gobierno “está por aportar soluciones en un contexto muy complejo”. Asimismo, ha defendido que los esfuerzos del país están empezando a dar sus resultados.