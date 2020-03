El Tenerife acerca la permanencia con una sufrida victoria ante la Ponferradina (1-0)

La primera parte fue un absoluto querer y no poder por parte de los blanquiazules.Primero no pudieron por culpa del planteamiento conservador de la Ponferradina, que saltó al campo con un 5-4-1 que limitó las posibilidades de ocasiones de los blanquiazules. Pero luego tampoco supieron los jugadores de Rubén Baraja, que echaron en falta a un timonel como Milla, el hombre que tiene el fútbol del Tenerife en la cabeza y lo ejecuta a la perfección. Con Aitor y Undabarrena, los blanquiazules perdieron durante los primeros 45 minutos fluidez en el juego de ataque y pecaron de excesiva rigidez. De hecho, el Tenerife no tiró entre los tres palos de la portería del cuadro del bierzo durante la primera parte. Lo más destacado de los locales en ataque fue una ocasión de Joselu, a pase de Lasure, que se fue por encima del larguero de René (min29) y otra 10 minutos después de Nahuel, quien con todo para marcar, mandó el balón de nuevo por encima de la meta visitante. Así se resolvió una primera parte tediosa y carente de interés.

La segunda mitad arrancó con una tarjeta amarilla que vio Aitor Sanz, quien no viajará a Fuenlabrada el próximo fin de semana. De resto, las sensaciones eran las mismas hasta que en el minuto 67 Joselu y Dani Gómez tienen la posibilidad de marcar el primer gol de la noche, pero en primer lugar René lo evitó y luego la falta de puntería del delantero madrileño evitó que el Tenerife se pusiera por delante en el marcador. Esa misma jugada siguió y los blanquiazules reclamaron unas posibles manos de Son, pero ni el colegiado ni la sala VAR decidieron intervenir en la polémica acción.

Antes de eso, minuto 60, Baraja realizó el primer cambio, retirando del campo a Nahuel y metiendo a Bermejo. Diez minutos después, Javi Muñoz sustituyó a Undabarrena, mientras que en el 74 Suso accedió al rectángulo de juego en el puesto de Joselu. Fueron los tres cambios que realizó el entrenador blanquiazul.

En el 76 cambió el signo del partido. El Tenerife estaba atacando ya con más claridad y en una de esas internadas, un centro de Lasure desde el pico del área, lo remata con la espuela al fondo de la portería el defensa central Sipcic. El VAR, con los jugadores esperando para sacar desde el círculo central, revisó la acción, analizando un posible fuera de juego del serbio, quien ya tiene dos goles en su cuenta personal esta temporada.

En los minutos finales le entraron las prisas a la Ponfe, que quiso llegar con peligro a la meta de un inédito Ortolá. En el 84 los jugadores visitantes probaron por primera vez al meta tinerfeñista con un tiro de Valcarce que desvió a córner el portero. Fue el primer disparo entre los tres palos de la Ponferradina en todo el partido.

No hubo ninguno más y la Ponferradina recibió el justo castigo a su rácano planteamiento. Mientras que el Tenerife superó sus disficultades y sacó adelante un partido que le distancia del peligro del descenso.