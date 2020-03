El tinerfeño José García Gotera, número uno de los abogados laboralistas de Canarias

No es una promesa, es una realidad dentro del mundo del ámbito jurídico. José Gregorio García Gotera, tinerfeño de nacimiento y abogado laboralista de CSIF Provincial, ha sido reconocido como el número 1 en el ranking de los abogados laboralistas de Canarias. Tras diez años en el sindicato CSIF Provincial, este joven abogado laboralista, con un alto arraigo sindicalista, completa la tarjeta de presentación para que Emérita Legal le haya clasificado en su ranking en el puesto 27 a nivel nacional y en el puesto número 1 en ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la propia provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La plataforma Emérita Legal aporta información a los abogados y a sus usuarios de los servicios legales, analizando la trayectoria judicial de todos los abogados colegiados de España, aportando información objetiva y relevante sobre su experiencia profesional más exitosa, lo que se refleja en la obtención de un índice de su rendimiento judicial.

La composición física y el número de miembros del Gabinete Jurídico de CSIF Provincial incluye un secretario técnico del Servicio Jurídico (Elías Martín Martín), cuatro abogados internos (José G. García Gotera y Cristo A. Llurda Faro, Antonio Brito y Manuel González Herrera) y dos externos (Francisco Perera García y Nancy Dorta González). Para el joven letrado laboralista, José Gregorio García Gotera, el sindicato CSIF se define como “un sindicato de lucha por los derechos de trabajadores, donde estamos obteniendo en las elecciones sindicales a las que se presenta el reconocimiento de su trayectoria como herramienta reivindicativa, puesta en las manos de sus delegados y delegadas que, con su gran trabajo, nos hacen día a día crecer como única alternativa sindical fiable”.

En lo que respecta a los temas de actualidad que CSIF está realizando en este comienzo del siglo XXI a niveles jurídicos y representatividad del sindicato, el motivado abogado laboralista no dudó en comentar lo siguiente: “La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como sindicato más representativo en las administraciones públicas, hemos elaborado nuestra hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de las Administraciones Publicas CSIF, incidiendo en dos ámbitos fundamentales: mejores retribuciones y mayor empleo de calidad”.

Negociar con el Gobierno

A la pregunta de una posible reunión con el nuevo Gobierno, García Gotera comenta que “de entrada, CSIF espera sentarse pronto a negociar un acuerdo de legislatura con el nuevo Ejecutivo que permita, por un lado, recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5% y el 10% que se ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde entonces todos los empleados públicos”.

Del mismo modo, “también en materia de retribuciones, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento del PIB, CSIF reclama adecuar los incrementos variables que contempla el último acuerdo a las expectativas reales de nuestra economía, con el fin de blindar las nóminas de los/as empleados públicos. Y mantener la senda de recuperación del poder adquisitivo”.

En lo que se refiere al empleo, José García Gotera sostiene que el “CSIF reclama empezar a diseñar cuanto antes la oferta de empleo público de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Además, es preciso impulsar un plan de choque sobre plantillas. Conviene recordar que en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas y dar salida al proceso de estabilización de plazas interinas que se encuentra paralizado en muchos ámbitos, por lo que difícilmente se alcanzará el objetivo de reducir la temporalidad al 8%”.

De la misma manera, el abogado sindicalista tinerfeño destaca que “otros de los puntos que estamos planteándonos es la regulación de la carrera profesional, el desarrollo de las 35 horas,un nuevo impulso a las medidas de conciliación (desarrollo de las bolsas de horas), la adecuación de los grupos de clasificación en la función pública a las nuevas titulaciones, la jubilación voluntaria a los 60 años, adecuar los complementos de residencia e insularidad, y el desarrollo de la figura del delegado en Igualdad y Violencia de Género”.

En lo que concierne a la carrera profesional, la central sindical CSIF, a través de José G. García Gotera, ha logrado dos nuevas sentencias en donde reconocen el derecho a la Carrera Profesional de personal interino del Servicio Canario de Salud. Destacar que la normativa del Servicio Canario de Salud no permite la carrera profesional al personal no fijo (eventuales e interinos) y en tal sentido el sindicato reclamante venía advirtiendo a la administración que tal postura era discriminatoria y contraria tanto a la normativa europea como contraria al principio de igualdad consagrado en la Constitución Española. En efecto, para el sindicato CSIF dicha norma establece una diferencia de trato que no aparece justificada en tanto se hace depender únicamente de la naturaleza del vínculo con la administración empleadora o de la forma de acceso en el empleo público.

Las dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo concluyen que el personal temporal tiene derecho a la carrera profesional, resultando contraria a dicha normativa europea y a la jurisprudencia la exclusión por este motivo llevada a cabo por la resolución impugnada que debe declararse nula, lo que supone un nuevo logro del sindicato CSIF para el personal temporal del SCS.