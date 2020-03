Joselu: “Soy partidario de que LaLiga se debe terminar de jugar”

Desde el confinamiento que está llevando, junto a su mujer, el delantero blanquiazul Joselu tiene claro que esta temporada no se puede suspender a causa del coronavirus. Considera que se debe jugar los partidos que faltan por disputarse, como si se tiene que quedar “sin vacaciones”, asegura el jugador del CD Tenerife en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.

El punta onubense tiene muy presente que “ahora mismo el fútbol es secundario”, ya que lo importante es que la actual situación se solucione, “que las personas se curen y que esto sea pasajero. Luego ya hablaremos de fútbol”.

Sin embargo, si se tiene que posicionar quiere que se acabe la temporada que ha quedado interrumpida “y que los equipos se ganen los ascensos y descensos en el campo. No soy partidario de que se suspenda LaLiga. Soy partidario de que se jueguen los partidos que quedan, como si hay que jugar de tres en tres días. Esta liga se debe terminar y si nos tenemos que quedar sin vacaciones, soy el primero en quedarme sin vacaciones”, aseguró el cazagoles blanquiazul, fichado durante el pasado mercado invernal.

En este mismo sentido, el punta de Cartaya prosiguió afirmando que “lo que quiero es que acabe LaLiga, conseguir los objetivos y pensar en el año siguiente. Eso sería lo más justo para todos los equipos. Sería un problema decidir los equipos que ascienden, los que bajan y en Primera División los clubes que van a Europa. Sería un caos tremendo decidir eso”, abundó.

Al respecto de cómo lleva el encierro domiciliario desde que el ejecutivo central impuso el estado de alarma con el fin de frenar la cadena de contagio del Covid-19, Joselu reconoce que la primera semana le resultó “dura”, ya que “no estabas acostumbrado, pero luego te vas haciendo a la idea y yo ya pienso que nos queda mínimo un mes en casa. Hago ejercicio por la mañana y por la tarde, además de leer algún libro, ver series y mentalmente ser fuerte. Lo más importante es que salgamos de esta situación con los menos fallecidos posibles”.

Para un profesional del deporte, el no poder entrenar y jugar, que es con lo que se gana la vida, no está siendo nada agradable, pero intenta mantenerse en activo con las pautas de entreno que les ha indicado el preparador físico del CD Tenerife, Manu Poblaciones. “Nos mandó una serie de pautas para seguir, y además tengo una bici estática. También tengo que decir que yo vivo en un edificio de tres plantas y me bajo al garaje. En esas tres plantas puedo realizar la carrera continúa, además de hacer los ejercicios y por la tarde hago la bicicleta”, explicó el jugador del Oviedo, aunque cedido al CD Tenerife.

Se mantiene en contacto con el resto de sus compañeros gracias a las nuevas tecnologías, “y están todos entrenando mucho, aunque no es lo mismo”, afirma un Joselu quien, al menos, no está pasando este largo confinamiento en soledad. “Una semana antes de que empezara todo esto llegó mi mujer y por lo menos tengo con quien hablar”, concluye el delantero.