Los alcaldes rechazan que el Norte esté “averiado”, pero piden atención

Las declaraciones del presidente de los constructores tinerfeños, Óscar Izquierdo, en un foro organizado por Fepeco en Costa Adeje, publicadas ayer en diario de avisos, en las que advertía de que en Tenerife solo funciona el motor del Sur, mientras el de la capital está “al ralentí” y el del Norte “averiado”, han provocado la reacción de hasta cinco alcaldes norteños que hoy muestran a este periódico su rechazo a tal diagnóstico.

Fidela Velázquez (San Juan de la Rambla) recomienda que “ya pueden ir buscando un mecánico porque el Norte es fundamental para Tenerife”. La regidora va más allá y dice que “si el Norte está averiado, habrá que estudiar las causas, analizarlas y ver cómo se va a corregir esta situación”.

El alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, señaló que lo que necesita la Isla es equilibrio “y me llama la atención de que representantes de entidades empresariales se muestren ciegos y no quieran mirar hacia el Puerto de la Cruz como motor económico de la comarca”. Para Manuel Domínguez, mandatario de Los Realejos, el Norte “brinda una oportunidad única de desarrollo, complementaria con el Sur” y por eso no concibe una Isla segmentada en tres partes “como antes se quería vender y se sigue vendiendo”.

El alcalde de Garachico, Heriberto González, expresa su deseo de que foros como el organizado en Adeje también se instauren en el Norte “para que los empresarios conozcan y analicen los problemas, que son muchos”. Además, pidió dejar de lado los intereses partidarios y “ponerse a trabajar todos juntos de una vez por todas”. Ignacio Rodríguez, regidor de La Matanza, asocia la supuesta avería con el “abandono que ha sufrido esta parte de la Isla tras los sucesivos y malos gobiernos de CC y el silencio cómplice del PP”.Rodríguez se muestra convencido de que “las cosas están empezando a cambiar”.

vértigo

El presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo y profesor titular de Organización de Empresas y Economía Digital de la Universidad de La Laguna, Eduardo Parra, sostiene que la competitividad se debe plantear desde el concepto global de isla. “Si queremos convertir a Tenerife en un escenario propicio para un desarrollo económico con una alta competitividad, tenemos que plantearnos un equilibrio desde todas las áreas”.

En declaraciones a este periódico, Parra reconoce que decir que la Isla solo funciona con un motor da un poco de “vértigo” y en ese sentido subraya el papel “clave” que juegan las administraciones “para analizar el ecosistema de todos los actores partícipes en el desarrollo del Sur, Norte y el área metropolitana”. El experto recomienda estudiar la manera de revalorizar las zonas menos prósperas para que, desde una perspectiva social, puedan contribuir a un equilibrio interno.

Eso sí, advierte de que el desarrollo de Tenerife estará condicionado por el nivel de acumulación de factores como el capital financiero y el humano y dentro de este último, los conocimientos adquiridos. “Si no tenemos al capital humano preparado, al final estaremos sustentando el desarrollo económico exclusivamente en sectores como el de la construcción”. En este punto advierte de que “la tecnología está cambiando radicalmente las formas de desarrollo de los territorios” y se muestra partidario de avanzar hacia un tejido público-privado mucho más competitivo desde la base de la innovación”.

Parra aconseja al empresariado insertarse en redes internacionales y no solo en locales. “Si no superan los pensamientos clásicos de gestión y no son capaces de activar elementos de aprendizaje de innovación en cada área, tenemos un problema”, asegura.

Óscar Izquierdo alerta del “estancamiento” de Tenerife

El presidente de los constructores tinerfeños, arropado por destacados líderes políticos, alertó en un foro celebrado en un hotel de Costa Adeje del “estancamiento, atasco, inmovilización y la desvertebración social y territorial” de Tenerife. “En cualquier territorio el norte significa riqueza y el sur atraso. Aquí es al revés”, dijo.