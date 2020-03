Los despidos del coronavirus ya están aquí

En estos momentos críticos del coronavirus hay quien elige un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para sortear los problemas económicos de su empresa, una manera de mantener puestos de trabajo con la ayuda del Estado a la espera de que los tiempos mejoren. Y hay quien simplemente despide a su plantilla, sin ninguna otra perspectiva, como está ocurriendo ya en algunas empresas de la isla.

“Eso de que el Gobierno ha prohibido el despido es un camelo”, afirma Carlos Berástegui, uno de los dos socios, junto a Juan E. Rodríguez, de ‘Iuslaboralistas’, un conocido despacho de abogados laboralistas de Santa Cruz de Tenerife. “Lo que dice la norma es que no se puede amparar un despido por causas objetivas en el coronavirus. Pero eso no implica que no se pueda hacer un despido improcedente. Salvo unas cuantas situaciones donde hay una situación de protección especial, como en el caso de trabajadoras embarazadas o con permiso de maternidad, la empresa, si paga, despide”. Hasta la reforma laboral del 2012, la indemnización era de 45 días por año trabajado. A partir de ahí, son 33 días. Y se cobra un máximo de 24 mensualidades.

Están siendo estos unos momentos ambivalentes para el despacho. Por un lado, han tenido que presentar ellos mismos un ERTE, pediente de ser aceptado, porque todos los procedimientos judiciales están parados y hay pocos ingresos. “Vamos a complementarles el seguro desempleo a nuestros trabajadores el tiempo que podamos”, explica Berástegui. Pero hasta nueva fecha, solo están los dos socios y una administrativa que teletrabaja desde casa dando citas y recogiendo la documentación por correo electrónico para que se la puedan estudiar los abogados. Pero, por otro lado, reciben un montón de llamadas de gente que ha sido despedida de empresas que, en lugar de hacer un ERTE, como ha intentado impulsar el Gobierno, ha optado directamente por echarlos a la calle. “Está habiendo una avalancha absoluta de despidos”.

“Los plazos procesales están suspendidos. Pero, si la gente lo deja todo para cuando se levante el estado de alarma, los despachos pueden estar colapsados con gente buscando abogado. Y la reclamación por un despido se tiene que presentar en el plazo de veinte días. Por eso es mejor tenerlas ya hechas para presentarlas sobre la marcha”, explica Berástegui.

La semana pasada, cuenta, hizo treinta consultas telefónicas. “Hay empresas que han despedido a la totalidad de sus trabajadores”, afirma. “Otras han hecho un ERTE a una parte de ellos y, a los demás, directamente los han mandado al paro”, relata. “En Tenerife, la cadena Meliá, despidió a trabajadores pocos días antes de la declaración del estado de alerta alegando una caída de ocupación y de reservas. Pero nosotros consideramos, en este caso, que se trata de un despido colectivo encubierto. Si eso prospera, esos despidos serían nulos. Lo que estamos intentando es que no pierdan su trabajo”.

Vienen tiempos turbulentos para las luchas laborales, a pesar de que el actual Gobierno haya mostrado una mayor sensibilidad hacia la situación de los trabajadores que ha recibido el aplauso de las centrales sindicales. En todo caso, los empresarios tienen todavía margen para despedir, a pesar de que algunos consideren que esto es un “giro bolivariano” que evidencia cómo se están imponiendo las tesis del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre las de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, como informaba este fin de semana EL ESPAÑOL.

Pero eso que dicen forma parte de la batalla del relato, como otras tantas cosas que estos días inundan las redes sociales y algunos medios de comunicación en la pugna entre el Gobierno y la derecha.