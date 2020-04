Ana Ortiz, psicóloga y terapeuta sexual: “Deberíamos tener un orgasmo diario; ayuda a combatir el virus y el encierro”

“Debemos aspirar a tener un orgasmo diario y más ahora en pleno confinamiento, porque ayuda a superarlo y además sirve para combatir el virus”, afirma la psicóloga y terapeuta sexual, Ana Ortiz.

“El sexo es importante en general y en un confinamiento también. Hay personas que la ansiedad o el malestar no les afecta su parte sexual. Hay personas que incluso utilizan el sexo como descarga de desestrés, una de las formas de descarga para bajar el nivel de corticoídes. La llegada del orgasmo es importante porque así vas compensando biológicamente ese malestar, pero hay personas que la ansiedad y el malestar le inhiben sexualmente, y no tienen deseos porque son obsesivas y están pendientes de lo que va a pasar, no son capaces de desconectar. ¿Es importante la vida sexual, solo o en pareja, en un confinamiento? Sí, habría que hacer un esfuerzo, leer un libro o ver algo que te active un poco ese deseo sexual, aunque hay personas que dicen, “como voy a pensar en eso, con lo que está sucediendo”. A esas personas hay que ayudarlas, porque no pueden estar 24 horas pensando en lo mismo, en cosas que no podemos controlar, que si me han hecho un Erte y voy a cobrar menos, que si pierdo el trabajo que va a ser de mi vida. Por eso la vida sexual es muy importante, porque podemos utilizarla para superar esta situación de confinamiento, para hacerla más llevadera”.

Se habla que el encierro ha despertado la imaginación entre las personas, precisamente para poder combatirlo, ya sea en la cocina, con juegos, con música, en cambiar los muebles. ¿Pero también en el sexo? “Sí, al principio, siempre hablando de que la pareja esté bien o que se haya formado hace poco tiempo. Luego hay otras, con 30 o 40 años juntos, que ya les cuesta más, sobre todo si tienen niños, y están todos en casa, porque eso también coarta mucho, a la hora de hacer juegos sexuales por miedo al ruido o que nos oigan. Una pareja sola y que lleva poco tiempo tiene más posibilidad para ser más creativa y divertirse mejor. Pero hay de todo, hay parejas que se lo están pasando muy bien y se han sorprendido con la creatividad y otras que se están subiendo por las paredes, me explico. Quien tiene esa tendencia a buscar esa creatividad va a soportar mejor este confinamiento, pero sobre todo al principio, porque ahora, me temo, estamos en fase de agotamiento, de aburrimiento”.

Una de las cualidades de la actividad sexual es también su capacidad inmunitaria. “Los estudios dicen que deberíamos tener un orgasmo al día, que no significa que tengas que tener relaciones sexuales con tu pareja todos los días, también lo puedes hacer a nivel individual, porque el orgasmo segrega una serie de hormonas que compensan la parte tóxica del estrés. Estimula la memoria, el aprendizaje, hace que tengas un mejor sueño por la sedación que produce, relaja los músculos y produce una decena de cosas positivas que convierten al orgasmo en la mejor arma biológica para combatir esta situación e incluso al propio virus”. Sexo que incluso, como casi todo ahora en el confinamiento, que se puede tener telemáticamente, con videollamadas: “Claro -dice- eso es un clásico y da más morbo y puede ser hasta más divertido, porque te aumenta la creatividad”.

El trabajo de los psicólogos

“Los psicólogos nos hemos activado con el Covid-19, entre otras cosas porque el Colegio de Psicólogos ha puesto un servicio gratuito para todas aquellas personas que requieran nuestros servicios, por la ansiedad que produce un confinamiento tan largo y sobre todo la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará o qué será de tu futuro laboral”, indica Ana Ortiz. Un trabajo que en estos días se realiza casi siempre a través de videollamadas, “algo que no es nuevo para mí, porque lo llevo haciendo con pacientes que están en otras islas o en Londres, por ejemplo. Es algo que no me coge de nueva, estoy acostumbrada”, señala Ana, con más de 15 años de experiencia.

Es consciente que no solo se va a hablar de la crisis sanitaria y crisis económica, sino también de la crisis social, incluso de la crisis mental. “Aquí -afirma la psicóloga- hay muchos tipos de casas, hay personas a las que le gusta estar en su casa todo el día y otras que son muy de calle. Y también tienes casas que son más oscuras y otras que son más luminosas, o aquellas que tienen una terraza y otras que no. Todo va a ir en función del espacio que tengas, y aunque tengas espacio también va en función de que sean quince días o un mes, y todo eso te va creando angustia. Los primeros quince días más o menos se llevaron, por la adrenalina, por el impulso biológico de supervivencia, de me quedo en casa por seguridad. Pero cuando se convierte en rutina comienza el aburrimiento, comenzamos a levantarnos tarde, no tenemos ganas de casi nada y comienza a ser un poco una sensación desagradable y no ponen medios para acabar con la rutina, para ponerse activos, sino ese no hacer nada. Hasta cocinar ya aburre, hasta esos juegos de mesa que había recuperado ya aburren, hasta las videollamadas con amigos y familiares ya aburren, porque todo el mundo habla de lo mismo. Ya hay un contagio negativo con respecto al encierro, que sabemos que hay que hacerlo, pero que el no saber hasta cuándo genera malestar”.

Y Ana Ortiz reconoce que las técnicas para combatir el confinamiento depende mucho de la persona, no hay una técnica universal: “Hay personas que son más activas o menos activas. Hay personas que han pasado con anterioridad mucho tiempo encerradas y no soportan volver a estarlo, pero lo importante es tener motivación y fuerza para evitar la rutina, y ahí estamos nosotros, los profesionales, para intentar activarlo, para tocar la tecla adecuada”.

Y sobre cómo son las relaciones en el día a día, entre una pareja, Ortiz señala que “cuando empezamos un trabajo o una relación nueva estamos estresados y una vez pasa el tiempo ya no nos cuesta nada, y pasa que lo que haces habitualmente deja de ser importante, es una rutina, ya no atrae, por eso es importante hacer cosas nuevas, relacionarse, ser imaginativo, en este confinamiento. Tenemos que volver al proceso adaptativo”.

Las diez principales ventajas del orgasmo

Sin importar la manera en que se alcancen, ya sea individual o en pareja, como recuerda la psicóloga Ana Ortiz, tener orgasmos frecuentes tiene numerosas ventajas para la salud a largo plazo. Este es un decálogo de las mismas según los expertos.

1.Mejora el sistema inmune. Muchos estudios afirman que alcanzar orgasmos aumenta la cantidad de anticuerpos en nuestro organismo. ¡Combatirás infecciones y resfriados!

2.Quema calorías. Cuánto más intenso y más se practique, más calorías quemarás. Mantener relaciones durante una hora quema entre 100 y 200 calorías.

3. Reduce el estrés. Algunas sustancias que nuestro cuerpo segrega durante la actividad sexual, como las endorfinas y la oxitocina, tienen un efecto relajante. ¡Viva la relajación!

4. Ayuda a dormir. Los efectos ansiolíticos de las endorfinas y de la oxitocina que se segregan facilitan conciliar el sueño. A su vez, dormir bien fortalece el sistema inmunitario. ¡Todo ventajas!

5. Alivia el dolor. Mantener relaciones sexuales durante la regla, puede aliviar en gran medida los cólicos. Esto es debido a las endorfinas que se expulsan funcionan como analgésicos.

6. Mejor estado de ánimo. Un orgasmo puede ser justo lo que necesitas. Además de endorfinas, durante el orgasmo también se libera oxitocina, hormona responsable de aumentar los niveles de felicidad.

7. Bueno para tu corazón. La actividad sexual disminuye el riesgo de enfermedades crónicas del corazón y ataques cardíacos gracias a que se reduce la presión sanguínea.

8. Ayuda a la salud emocional. Los orgasmos pueden aumentar tu confianza e inteligencia emocional.

9. Mejora la piel. Durante el orgasmo aumenta la circulación sanguínea y se bombea oxígeno hacia la piel, lo que hace que gane brillo y se eliminen toxinas. ¡Piel perfecta!

10.Puedes rejuvenecer hasta 10 años. Cuantas más relaciones sexuales tengas y más intensos sean tus orgasmos, tendrás más posibilidades de vivir más años.