“Arriaga ha expresado la postura nacional de Cs, que es mantener el pacto en Santa Cruz”

La dimisión de Juan Ramón Lazcano como concejal de Ciudadanos provocó el pasado viernes una auténtica marejada dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz, abriéndose la posibilidad a una moción de censura que, sin embargo, aleja la primera teniente de alcaldesa y portavoz del partido naranja en el Consistorio capitalino, Matilde Zambudio. Está convencida de que nada va a cambiar con la incorporación de la nueva concejala Evelyn Alonso. “Ella ya ha manifestado que va a seguir las directrices que marque el partido y este ya se ha pronunciado”. Se refiere la también concejal de Promoción Económica a las declaraciones de Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, y al que, afirma Zambudio, la estructura nacional ha designado como la persona que debe coordinar la dimisión de Juan Ramón Lazcano, “y ya se ha pronunciado de forma clara y rotunda sobre que no va haber cambios en Santa Cruz”.

-¿Cómo supo de la dimisión de Juan Ramón Lazcano? ¿Conocía sus intenciones?

“Nosotros nos enteramos de su dimisión por el escrito que presentó en Santander y que llegó a la secretaría del Pleno, desde donde se nos comunicó. En cuanto a si sabíamos que iba a dimitir, lo cierto es que a la vista de su situación personal, que había cambiado en los últimos meses, en los que su presencia en Santander era habitual, sí que hacía presagiar que, en algún momento, tomaría esa decisión”.

-Se ha comentado que la mala relación que mantenía con usted podía ser una de las causas de su marcha…

“Juan Ramón Lazcano y yo nos conocimos un mes antes del inicio de la campaña electoral, cuando él se afilió a Cs. Hemos pasado momentos muy duros y complicados. El camino ha sido muy difícil, y, sin embargo, hemos estado siempre en la misma línea. Que luego cambien cuestiones personales como es el caso, no es previsible, pero dentro del trabajo cada uno estaba pendiente de sus áreas, y nuestra relación se centraba en sacar adelante el pacto, haciendo cada uno su trabajo como lo tenía qué hacer”.

-¿Cómo afecta esta dimisión al pacto entre Cs y el PSOE?

“No afecta absolutamente en nada. Es un pacto que además se ratificó hace un mes y medio, y no solo se ratificó el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz sino también el del Cabildo. A esto se une que el vicepresidente de la Corporación insular, Enrique Arriaga, ya ha manifestado públicamente, de forma clara y rotunda, que no va a haber ningún criterio de cambio en el pacto del Ayuntamiento de Santa Cruz”.

-¿Es la postura de Arriaga la de Ciudadanos a nivel nacional?

“Es la persona autorizada desde la estructura nacional para que, a nivel Canarias, gestione esta situación y la dimisión de Juan Ramón Lazcano. Todos sabemos cómo está ahora mismo Cs, con un congreso que se tenía que haber celebrado a finales de marzo, y que se ha tenido que aplazar, un encuentro en el que se iba a dar la restructuración necesaria para hacer frente a todo lo que ha ocurrido en el último año. Sabemos que ahora no contamos con los órganos como los teníamos anteriormente, con un comité autonómico que está prácticamente desierto o los comités insulares que están igual. Así que, por tanto, es la dirección nacional la que ha marcado que sea Arriaga el que se ocupe, y él ya se ha pronunciado”.

-De lo primero que se habló tras la dimisión de Lazcano fue sobre la posibilidad de una moción de censura. ¿Qué credibilidad le da a que esto ocurra?

“Ninguna. Todos sabemos que desde el 15 de junio han sobrevolado el Ayuntamiento de Santa Cruz muchos intentos de cuajar una moción de censura, es decir, lo han intentado por distintas vías y maneras, desde la postura adoptada por la oposición cuando se anunció la expulsión y todo lo que vino detrás. Ahora mismo, las posibilidades de que así sea son nulas, máxime cuando Evelyn Alonso ya ha manifestado que va a seguir las instrucciones del partido y estas ya se han hecho públicas”.

-¿Cuál es la situación de Matilde Zambudio dentro de Cs?

“Es exactamente la misma que en los últimos meses. Es cierto que el tiempo va avanzando y hay mucho más contacto con el partido que antes. Estábamos pendientes de ver qué pasaba con el congreso, pero ahora mismo lo que hay es la suspensión de la vista que estaba pendiente para analizar la expulsión, y estamos a la espera de que se fije una nueva fecha. Luego ya veremos cómo evoluciona todo una vez que se produzcan los cambios que se tienen que producir. Lo que me parece importante dejar claro es que mi situación sigue siendo la de concejal de Cs, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz y afiliada de pleno derecho, con sus obligaciones y sus derechos, como el resto”.

-¿Puede decirse que su actual situación deviene de un enfrentamiento personal más que por disconformidad con la línea política de su partido?

“Como dice fue más una cuestión personal, sobre todo por las informaciones falsas que se dieron por una persona identificada, no por el partido en sí, y por supuesto que he seguido defendiendo todos los principios y pronunciamientos de Cs. De hecho, todo lo que se hace en el Ayuntamiento de Santa Cruz siempre está contrastado tanto con las personas designadas a nivel interno como con las de acción institucional, y, por supuesto, muy de la mano del vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, y de la consejera Concepción Rivero”.

-¿En estos momentos cómo es la relación con el PSOE?

“Nosotros tenemos un pacto y lo llevamos con respeto absoluto a lo que en su día se acordó. Todos sabemos que cuando hay que co-gobernar no puedes aplicar al 100% tus ideales y eso se está haciendo”.

-Ha asumido las competencias de Urbanismo, ¿le ha dado tiempo de ponerse al día?

“Ayer (por el martes) se dictó el decreto con el que asumo la Concejalía de Urbanismo y el Distrito Centro-Ifara. También ayer me reuní con el gerente de Urbanismo y ya se han organizado una serie de reuniones para coger las riendas de una área tan importante como ésta”.

-¿Va a ser definitivo?

“Eso lo veremos cuándo se incorpore la nueva edil, con la redistribución de las áreas qué se haga. Veremos su perfil, que ya más o menos conocemos porque fue concejal en el mandato pasado y consideramos que hay un área en la que puede hacer muy buen trabajo, pero es algo que ya veremos, tendremos que sentarnos y hablar cómo redistribuir las competencias”.

-¿Esta situación ha venido a distraerle en algo de su trabajo al frente de Promoción Económica?

“En absoluto. Estamos trabajando con mucha responsabilidad. No se ha dejado de trabajar desde el momento uno que surgió esta crisis sanitaria, y a la vista están todas las medidas que se han sacado, no solo de Promoción Económica, sino también del trabajo conjunto con el resto de áreas. Estamos centrados en lo verdaderamente importante que no es otra cosa que sacar adelante a las empresas y a nuestra ciudad que es lo único que importa”.

-¿Cuándo van las empresas a poder solicitar las ayudas anunciadas?

“La instrucción que se ha dado es que este es un procedimiento urgente. Por el momento la asesoría jurídica ya ha dado su visto bueno y solo estamos pendientes del informe de Intervención. Cuando se nos dé el Ok, que esperamos que sea en los próximos días, se publicarán las bases para que se puedan presentar ya las ayudas”.

-¿Son ayudas que se van a prolongar en el tiempo?

“Hemos dejado abiertas las bases para que todo este trámite administrativo no tenga que repetirse y que, en un futuro, con un mero cambio en la cuantía de la subvención se pueda ampliar de nuevo el presupuesto si fuera necesario. Hay que tener en cuenta que el presupuesto apenas llevaba un mes en vigor cuando estalló la crisis sanitaria y llevar a cabo modificaciones presupuestarias lleva su tiempo, y en eso trabajamos”.