Canarias quiere ser la primera en arrancar motores

jUAN J. GUTIÉRREZ / AGENCIAS

Una vez se ha superado lo peor de la pandemia del coronavirus Covid-19, Canarias quiere recuperar cuanto antes la normalidad, de lo contrario, la crisis económica desembocaría en una mayor pobreza. Ya lo dijo el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres a DIARIO DE AVISOS, “Canarias fue la primera en tener el primer caso de coronavirus en España y ahora quiere ser la primera en salir del confinamiento”.

El comité científico asesor presidido por Torres, se reunirá esta tarde para presentar la propuesta que se elevará a Madrid. La idea es recuperar la “normalidad insular” cuanto antes, con independencia de la prolongación del estado de alarma nacional hasta el 9 de mayo, hoy en el Congreso de los Diputados. Canarias quiere arrancar motores entre el 27 de abril y el 10 de mayo, si fuera posible, según fuentes del Gobierno consultadas ayer por este periódico. La situación es de emergencia social: “Si nos quedamos en casa, serán la pobreza y el paro los que acaben con la sociedad”, reconoció Torres el pasado domingo, por tanto, no hay que perder tiempo en reanudar las actividades productivas que sean posibles. Canarias ya negocia con el Gobierno de Pedro Sánchez una desescalada propia para las Islas. Las negociaciones del llamado Plan Canarias las coordina la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. “No tiene sentido que se condenen a las Islas a no poder empezar a recuperar la normalidad por esperar a otras regiones que están peor”, afirmó Torres.

El presidente canario sostiene que todas las islas, incluida Tenerife presentan datos favorables, se detectan menos positivos haciendo el doble de pruebas y, por tanto, no tiene “ninguna lógica” prolongar más las restricciones actuales. Canarias solicitará que en las islas que ya están libres de coronavirus se pueda recuperar la normalidad, abrir las tiendas y bares, y volver a hacer el día a día, siempre con todas las medidas de seguridad y manteniendo, de momento, los puertos y aeropuertos casi cerrados al tráfico de pasajeros exterior. Por otro lado, el presidente también señaló que hay que empezar “a quitar el miedo a salir a los ciudadanos”, para que así las actividades económicas retomen la normalidad, con todas las precauciones sanitarias.

Entre las propuestas que se pondrán sobre la mesa está la posibilidad de salir a la calle a hacer ejercicio entre las 6.00 y las 9.00 horas, para evitar el sedentarismo y combatir la ansiedad; la salida de los menores de 12 años acompañados a la calle durante un tramo horario en función de las franjas de edad; o la apertura de un mayor número de negocios. Estas propuestas deben ir acompañadas del uso de la mascarilla y el respeto de la distancia física recomendada.

Los habitantes de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, podrían no ser los únicos en beneficiarse de las medidas de desconfinamiento y tomarse “simultáneamente en todas las Islas” ante la buena dinámica de la pandemia en el Archipiélago, señaló el catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, y miembro del comité científico asesor, Antonio Sierra, partidario de “iniciar la desescalada cuanto antes” para que la economía no se resienta más y no genere “una mayor pobreza”, lo que llevaría a un empeoramiento de la salud. “El miedo al coronavirus está detrás de que un buen número de contagiados asintomáticos o leves no expongan su situación a las autoridades y, lo que es peor, de la menor presencia de personas con patologías graves en los centros de salud y las Urgencias”, señaló. En el desconfinamiento insular jugará un papel básico la Atención Primaria y se realizarán test masivos entre la población.

La crisis del coronavirus ha parado el principal motor económico de Canarias, el turismo, que supone el 35% del PIB y golpeará a miles de puestos de trabajos. Solo en marzo provocó un descenso del 65,8% de los pasajeros internacionales que llegaron a las Islas con respecto al mismo mes del año anterior.

prudencia y no correr

Para reactivar este sector capital, el Gobierno de Canarias y las patronales estudian la futura apertura de establecimientos. La patronal pide “prudencia y no correr”, hasta que no se den suficientes garantías de seguridad sanitaria. Ashotel pidió test rápidos y la “trazabilidad para garantizar que haya pruebas y test en destino y en origen” para garantizar la seguridad de residentes y turistas.

Asimismo, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, pidió a Pedro Sánchez que para hacer turismo sea obligatorio tener un “certificado médico libre de Covid-19”.