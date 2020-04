Estos son los errores más frecuentes que se cometen cuando se usa mascarilla

La “nueva normalidad” que acompaña a la segunda fase de la pandemia por COVID-19 que se abre ante nosotros implica incorporar ciertas medidas sanitarias a nuestra rutina. Una de ellas pasa por la mascarilla, un material de protección que nos hemos acostumbrado a ver en las imágenes de las multitudes en los espacios públicos de los países asiáticos, y que llega a España, muy probablemente, para quedarse.

Puede que por la novedad, por la sensación de asfixia o por una asociación errónea de las “gotas microscópicas” por las que viaja el coronavirus a la saliva, no es nada infrecuente ver personas que transitan con la mascarilla a modo de mordaza pero con la nariz al descubierto. Es un error, ya que ambos orificios deben quedar completamente cubiertos. El cobijo predilecto del coronavirus está en las profundidades de las fosas nasales, allá donde entroncan con la garganta, por lo que hay que cortarle el camino.

Este es el error más frecuente que he visto en personas con mascarilla. La nariz también hay que cubrirla. Si no, no sirve de nada. pic.twitter.com/pRHNmYtfKT

— Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) April 13, 2020