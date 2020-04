Lluis Serra: “Estamos seguros de que hemos superado el pico del virus, pero no podemos bajar la guardia”

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas, Lluis Serra, portavoz del comité científico que asesora al Gobierno de Canarias sobre el coronavirus, anunció ayer a DIARIO DE AVISOS que las Islas “ya hemos superado el pico de la pandemia” y, tras entrar en la fase de meseta, “ahora lo más importante es no bajar la guardia”, ya que nos estamos jugando “ser los primeros en salir de esta crisis sanitaria” y hacerlo con la cabeza alta. El catedrático considera que “de manera progresiva, entre finales de abril y principios de mayo, se podrían levantar escalonadamente las restricciones y el confinamiento”.

Serra señaló ayer que “las cifras son buenas, y estamos seguros de que el pico de ingresos de pacientes de la pandemia ya lo hemos superado hace unos días. Hay que estar esperanzados, entramos en un período de meseta o estabilización en la evolución; por lo tanto, lo normal es que veremos cómo empezará a notarse en el número de personas que ingresan en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, disminuyendo la carga asistencial en los próximos días”.

Dentro de un optimismo moderado el Comité científico incide en que “ahora se trata de seguir bajando los datos, y para ello hay que seguir confinados unas semanas más, no hay otra solución posible. Si levantamos ahora el confinamiento volverían a subir los contagios. Hay que seguir evitando que el virus se propague. No debemos permitir que vuelva una expansión del virus que nos obligue a volver al confinamiento”, reiteró.

El experto espera que con las pruebas que se están realizando actualmente “los casos que podamos detectar son personas confinadas que no han podido contagiar sino a su entorno. En este momento de incertidumbre, recomendamos a la gente que si sale a la calle a comprar alimentos, a la farmacia o a trabajar, que utilice la mascarilla, y más si cabe, quienes que por su trabajo este atendiendo al público”.

Serra reiteró que “aunque es difícil hacer predicciones, y será la próxima semana cuando se podrán hacer con más certeza, creemos que en las Islas podremos levantar el confinamiento días e incluso semanas antes que muchas zonas de la Península”.

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC, afirmó que creemos conveniente que “podrían salir a la calle moderadamente a pasear a los niños o las personas con patologías, si no la población en general, salir a caminar, hacer deporte o tomar el sol, en distintos horarios, ya veremos la forma. Tras tanto tiempo confinado, el sedentarismo es un factor de riesgo para la salud, podemos salvar a la gente del coronavirus y generarle un infarto”, reconoció.

Sin embargo, “dependemos del Ministerio de Sanidad, así que en las próximas semanas vamos a proponer estas medidas a Madrid y veremos cómo podemos ser un poco más laxos en las restricciones a la hora de salir de casa, de manera progresiva. Aunque es importante poder salir, todavía no ha llegado ese momento sin peligro”, manifestó.

actividad paulatina

Cuestionado por la vuelta a la normalidad en la actividad económica y laboral, Lluís Serra señaló que “habrá que ver la evolución de la pandemia, pero lo que está claro es que debe ser paulatina y estudiar cada sector económico. Se atenderán las prioridades que adopte el Gobierno de Canarias. Recomendamos que debe ser una reapertura escalonada, cuando se produzca, deben cumplir unas medidas restrictivas. Por ejemplo, un restaurante tendrá que reducir el número de mesas y, quizás, con reserva previa, para evitar aglomeraciones. También habrá que respetar las distancias en las colas y los espacios entre asientos en los actos culturales y deportivos, por lo menos en los primeros meses. Cambiar los hábitos será difícil, pero habrá que hacerlo por autodefensa. Estas medidas se irán viendo y tendrán un carácter transitorio”.

Asimismo, incidió en que la población debe continuar “respetando la distancia social y manteniendo las medidas de higiene, el uso de las mascarillas, guantes, etc. Creemos que todas las personas que atienden al público y, en la medida de lo posible, las que salen de su domicilio, deberían llevar una mascarilla, así evitaríamos cualquier posibilidad de contagios entre asintomáticos”, reiteró.

A pesar de avanzar mucho en el conocimiento de este coronavirus, “todavía nos faltan enigmas importantes por conocer como, por ejemplo, si las personas van a tener una inmunidad completa al pasar la enfermedad, la capacidad de resistencia ante otras infecciones, cuando vamos a disponer de tratamientos para mejorar la salud de los afectados o las vacunas. Este virus ha llegado para quedarse entre nosotros, por eso aprovechará cualquier oportunidad que tenga para propagarse. Hay que ser muy cautelosos hasta que no tengamos tratamientos muy efectivos y, por supuesto, la vacuna”, afirmó Serra.

El Comité científico se mostró satisfecho por la llegada del material de protección para los sanitarios “y esperamos que siga llegando, pero la situación ha cambiado en relación al principio de la crisis. Creemos que el personal sanitario puede disponer de material y alojamientos si no quieren regresar a sus domicilios, todo se está gestionando todo mucho mejor”.

una Vacunación masiva

Por último, una de las recomendaciones que ha dado el Comité a la Consejería de Sanidad es una masiva campaña de vacunación de la gripe. “Prevemos que puede regresar a partir de octubre y noviembre, ojalá se comporte como otros coronavirus y llegue más tarde. Por tanto, nuestra preocupación es que se junte con la gripe y entonces podrían ser mucho más devastadores. Por eso recomendamos que se intensifique la próxima campaña de vacunación de la gripe. No debe quedar ninguna persona de riesgo, es decir mayores de 60 años, pacientes con diversas enfermedades, y personal sanitario sin vacunar de la gripe. Y si tuviéramos disponible una vacuna contra el Covid, también debería aplicarse”, finalizó el portavoz Lluís Serra.

Hay que reiterar el mensaje de que Canarias es un destino seguro

Conocedores de la importancia del turismo en el PIB de Canarias, los miembros del Comité técnico señalaron que tenemos que dar la imagen de que Canarias es un destino turístico seguro y habrá que plantearse los primeros meses hacer pruebas a los turistas que vengan, en cuanto tengamos un test rápido y barato, y continuar demostrando que nuestro sistema sanitario es eficiente y rápido para acotar un posible brote sin provocar una alarma. Con las pruebas rápidas y los equipos de aislamiento adecuados, podríamos hacerlo sin dificultades”. Este control no sólo será en los puertos y aeropuertos, “también habrá que estar vigilantes con los ocupantes de las pateras. El coronavirus puede causar estragos en los sistemas de salud de los países africanos, y agravar la pobreza y las enfermedades” n