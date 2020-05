Creatividad y tradición para celebrar un atípico Día de la Cruz

Los chicharreros no pasearán este año por La Rambla en busca de la cruz más bella, ya que las creaciones con flores y materiales reciclados no tomarán la calle este año a causa de las restricciones por el coronavirus. Aún así, la capital, fundada un 3 de mayo de 1494, no renunció este fin de semana a conmemorar su acto fundacional y, a través de concursos telemáticos y gracias a la complicidad de unos ciudadanos entregados, trasladó las Fiestas de Mayo a los hogares.

Ya desde el sábado los santacruceros empezaban a calentar motores. Esa noche debía celebrarse el baile de magos, así que engalanaron sus balcones con sombreros, cestas y prendas de la vestimenta tradicional. Más tarde, ataviados con el traje típico, degustaron de una cena en casa en la que no podían faltar ni las papas arrugadas ni el mojo rojo.

A juzgar por las fotos que algunos chicharreros compartieron en las redes sociales de la iniciativa ciudadana ‘Santa Cruz se asoma a las Fiestas de Mayo’, la implicación de los ciudadanos fue total y hubo incluso quienes se animaron a sacar el timple y la guitarra.

El viernes, Día de la Cruz, la capital celebraba el 536 aniversario de su fundación. No hubo exposición de cruces en La Rambla y los chicharreros, que sí transitaron por ella durante sus horarios habilitados para el paseo y el deporte, no pudieron pararse a admirarlas. Había que cumplir con el Estado de Alarma, pero eso no suponía renunciar a la tradición. Por eso, el Ayuntamiento capitalino se vistió de gala desde bien temprano, luciendo en sus balcones los reposteros institucionales con los tapices de España, de las Islas Canarias y de la propia capital chicharrera.

Para estos días señalados en el calendario, el Consistorio también puso en marcha distintos concursos telemáticos: uno de ‘Cruces con materiales reciclados en familia’ y otro de ‘Decoración tradicional canaria de balcones’. A partir de hoy, la votación de las cruces recicladas más originales y de los mejores balcones decorados está abierta a todos los ciudadanos en la web del Consistorio.

La elección no será fácil, ya que los diez finalistas de cada categoría han sido seleccionados por un jurado técnico de entre 37 balcones participantes y 172 cruces. Para decidir cuál es su propuesta favorita, los santacruceros tendrán hasta el próximo 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias.

Además de con este certamen y el baile de magos, las Fiestas de Mayo se caracterizan por la celebración de un mercado de flores en el Parque García Sanabria y por las diferentes actividades infantiles que toman ese enclave.

Así, Gorgorito, una entrañable marioneta que solía animar a los más pequeños durante estos festejos, también se trasladó este año a la vía telemática y después de cantar su popular canción ‘Té, té, té. Té, chocolate y café’, se dirigió a los niños a través de las redes de ‘Santa Cruz se asoma a las Fiestas de Mayo’.

“Este año estoy un poco triste porque no he podido ir a las Fiestas de Mayo por culpa virus ese, el cocovirus o como se llame. Supongo que todos habéis estado en casa, yo también. Al principio pensaba que iba a ser un rollo, pero he hecho muchas cosas: deberes, dibujos, ver películas… Bueno, espero que esto se pase pronto y podamos vernos enseguida”, dijo Gorgorito.