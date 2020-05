Denuncian que Ryanair no permite canjear bonos de vuelos cancelados por la Covid-19 con descuento de residente canario

Numerosas quejas de los canarios que intentan canjear alguno de los bonos por la cancelación de vuelos debido a la pandemia proporcionados por Ryanair. Y es que, según informan los propios usuarios y ha podido constatar el DIARIO, no se puede cambiar el bono por un billete con descuento de residente en la web de la compañía aérea, a pesar de que el mismo es válido por un vuelo cancelado que tenía aplicado el descuento.

“Hice una prueba para un vuelo sin residencia, y sin problema, el vale se puede incluir. Pero si usted es residente (y ojo, tiene ese bono porque le cancelaron un vuelo que también tenía residencia y casualmente mismo destino) no puede canjearlo”, comenta una lectora a este periódico. “Me puse en contacto con el soporte técnico de Ryanair, un chat de dudosa

eficacia, y sí, es cierto, respuesta: para canjear un bono tiene que hacer la compra de un billete normal, sin descuento”, añade.

La imposibilidad de canjear el bono siendo residente también ha sido denunciada en redes sociales por ciudadanos de Baleares, que se enfrentan al mismo problema en las últimas semanas.

Los inconvenientes entre la aerolínea low cost y el descuento de residente no son nuevos y en 2018 hubo polémica porque en la web de la compañía no podía aplicarse el aumento de la bonificación del 50 al 75% que había entrado en vigor desde el 16 de julio de ese mismo año; Ryanair no lo habilitó en su página el 6 de agosto.

BONOS Y DEVOLUCIONES

La Comisión Europea permite a las aerolíneas tener derecho a la emisión de bonos como alternativa atractiva y fiable al reembolso del dinero, pero señala el carácter voluntario de la aceptación del bono por parte del pasajero o viajero. En caso de no ser aceptado por el cliente, la compañía aérea debe efectuar el reembolso del importe total del billete en un plazo de siete días a partir de la solicitud del pasajero.

Facua ha presentado en días pasado denuncias ante Consumo y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra diez aerolíneas por vulnerar la normativa que les obliga a reembolsar el importe de los billetes tanto a los pasajeros que sufran cancelaciones como los que no puedan volar como consecuencia de las medidas aprobadas por el Gobierno en el estado de alarma. Se trata de Air Europa, Air France, KLM, Iberia, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Transavia, United Airlines y Vueling.

“La confianza en que no se iniciarán este tipo de procedimientos está provocando que las aerolíneas vulneren de forma masiva la legislación, lo que ha derivado en más de 700.000 reclamaciones”, ha criticado la organización.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya ha remitido una comunicación a las aerolíneas para recordarles sus obligaciones, según la reciente recomendación publicada por la Comisión Europea en la que se recogen las condiciones para la emisión de los bonos por parte de las compañías aéreas como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de la Covid-19.

El Ministerio ha observado que varias compañías aéreas que operan en España no están facilitando la información correcta a los usuarios que, ante la cancelación de vuelos a causa de la pandemia, optan por su derecho al reembolso. “Dificultar el acceso del usuario a su derecho al reembolso incumple las recomendaciones de la Unión Europea”, ha remarcado el Ministerio.

Por ello, Garzón se ha dirigido a los presidentes de compañías aéreas y asociaciones del sector para recordarles su obligación de incluir en las comunicaciones y mensajes dirigidos a los pasajeros el procedimiento para quienes quieran solicitar el reembolso del dinero.

Tanto el bono alternativo como el derecho al reembolso deben aparecer de forma clara y accesible en la información de las compañías aéreas. De lo contrario, el Ministerio de Consumo prevé ejercer la acción de cesación contra las compañías que incumplan las normas.

El Ministerio informa además de que, en el caso de que el pasajero haya aceptado el bono sin que la compañía le haya ofrecido claramente la opción del reembolso como alternativa, ese consentimiento se considerará “viciado”, por no contar con toda la información relevante. “En tal caso, el consumidor seguirá manteniendo su derecho al reembolso”, han aclarado desde el Ejecutivo.