Diez legislaturas, nueve presidentes autonómicos

En estos 37 años de autonomía, en Canarias se han sucedido nueve presidentes del Gobierno durante diez legislaturas. Ha habido doce discursos de investidura, una cuestión de confianza no superada (Fernando Fernández) una moción de censura exitosa (contra Jerónimo Saavedra) y otra fracasada (del PSOE a Román Rodríguez). Cinco de los mandatarios procedían de CC y, de los otros cuatro, dos eran del CDS y otros tantos (uno, en activo), del PSOE. La fórmula más repetida ha sido la de la coalición y, salvo en la segunda etapa de Paulino Rivero, las pilas de la estabilidad se agotaron antes de que se cumpliera la fecha de caducidad.

El 30 de mayo de 1983, Pedro Guerra Cabrera (PSOE) se convirtió, “conmovido por el honor y la responsabilidad”, en el primer presidente de la Cámara regional: “En circunstancias adversas y en el pórtico mismo de una democracia acosada por todo tipo de maniobras desestabilizadoras, hace apenas media decena de años, se emprendió la búsqueda de una forma de Estado que asumiera con realismo las peculiaridades de los distintos pueblos de España. Los españoles supimos darnos una Constitución (…) de las más progresistas del mundo”.

El 6 de junio de 1983, Jerónimo Acevedo (PSOE) comenzó su intervención en la tribuna de oradores con un “talante de realismo, de responsabilidad y de cooperación”. El 15 de julio de 1985 compareció de nuevo para someter su programa a la consideración de la Asamblea, tras haber anunciado el 22 junio su dimisión: “No es este el momento más adecuado para entrar en el fondo de un debate que hará correr sin duda ríos de tinta”. El 28 de julio de 1987, Fernando Fernández Martín (CDS) evocó a José Ortega y Gasset: “La historia de los pueblos es un incesante camino hacia adelante. (…) Esa es la tarea para la que nos aprestamos”. La polémica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lo abocó a una cuestión de confianza, el 29 de noviembre de 1988, que perdió. Lo sustituyó Lorenzo Olarte Cullen (CDS). El 26 de diciembre de 1988 proclamó: “Con toda rotundidad digo desde aquí, solemnemente, a los divisionistas que, aunque fuesen legión y yo me encontrase solo en el empeño (…), siempre me encontrarían enfrente”. Luego regresaría Saavedra. El 9 de julio de 1991 solicitó de sus señorías “la máxima benevolencia y comprensión por la gran extensión y minuciosidad del programa de gobierno”. En los idus de marzo de 1993, Manuel Hermoso Rojas (AIC-CC) emuló a Marco Junio Bruto en la conspiración contra Julio César. El 10 de julio de 1995 apeló a “la solidaridad y el equilibrio” entre todas las islas y se obligó a asegurar “el progreso de los canarios”. El 14 de julio de 1999, Román Rodríguez Rodríguez (CC) huyó de la tentación de “abrumar con cifras” y se expresó con “formas lingüísticas particulares”. El 3 de julio de 2003, Adán Martín Menis (CC) disertó sobre la felicidad: “El ser humano nace para vivir y, desde el momento en que existen muchos seres humanos habitando el mismo espacio, nacen para convivir”.

El 10 de julio de 2007, Paulino Rivero Baute (CC) rompió “una lanza en defensa del trabajo riguroso, constante y comprometido” de los parlamentarios y el 4 de julio de 2011 se avino a “demostrar, trabajando duro, que la política es un ejercicio tan noble como necesario”. Fernando Clavijo Batlle (CC) entonó, el 6 de julio de 2015, el “ahora o nunca”. Alentó a “resolver las diferencias y enterrar las disputas”, a sabiendas de que no era tal propósito “un reto sencillo”.

El 11 de julio de 2019, Ángel Víctor Torres Pérez (PSOE) ofreció “a cada dificultad, una salida”. El 10 de abril de 2020 reunió por videoconferencia a sus predecesores, excepto Adán Martín (fallecido en octubre de 2010). Recibió aportaciones de “lealtad” y “colaboración” ante el coronavirus.

JERÓNIMO SAAVEDRA

(1983-1987 Y 1991-1993)

6 de junio de 1983

Hay que definir la orientación de la vida política, social y económica de los próximos años. Son problemas que van a requerir de todos nosotros, representantes del pueblo canario, una actitud realista donde la cooperación entre las distintas fuerzas políticas se tendrá que imponer por encima de planteamientos de partido. Estos problemas con los que se enfrenta la sociedad canaria exigen imaginación política y entrega total.

15 de julio de 1985

Aquellas leyes básicas que deben regular el normal funcionamiento de las instituciones canarias no deben estar sometidas en modo alguno al vaivén electoral o a cualquier razón de coyuntura.

9 de julio de 1991

Es el momento de la ilusión y de la responsabilidad, y nadie puede declinar o evadirse. Nadie tiene derecho a sentirse marginado.

FERNANDO FERNÁNDEZ

(1987-1988)

28 de julio de 1987

Quienes de una u otra forma han participado y contribuido a la formación y al fortalecimiento de la conciencia regional canaria, el pueblo canario el primero de todos, debemos reconocer que el esfuerzo ha valido la pena. A fuerza de que se me califique de utópico, yo quiero pensar que ninguna sociedad puede renunciar a la ilusión de avanzar hacia la utopía. Yo quiero mantener viva la utopía de la región canaria, donde todas las islas, codo con codo, siete con siete, sepan buscar juntas, porque esa es su fortaleza, la llave de la riqueza y de la felicidad. Quiero mantener viva la esperanza de una sociedad más libre, donde la oportunidad de cada cual esté de acuerdo con el valor y el mérito de su persona.

29 de noviembre de 1988

Luis Napoleón Bonaparte (…) hubo de formar un Gabinete dirigido por su adversario político, Odilon Barrot, quien en su toma de posesión declaró: ‘Acepto por obligación, pero no estamos de acuerdo en nada’.

LORENZO OLARTE

(1988-1991)

26 de diciembre de 1988

Para un canario, con profunda vocación política y profundo amor también a nuestra tierra, no existe acaso momento más importante en su vida como este, en el que se encuentra en los albores de una posible investidura, afirmando desde ahora que, de producirse, tan solo se empañará la satisfacción propia del momento por el hecho de que no tenga lugar inmediatamente después de unas elecciones autonómicas, sino como consecuencia (…) de la cuestión de confianza planteada por mi compañero de partido Fernando Fernández. (…) Nuestro concepto del ejercicio práctico de la democracia consiste en un estilo de vida característico, en un diálogo permanente, en la apertura y consolidación de canales de comunicación que faciliten en todo momento la negociación y el consenso. (…) No solo deben ser los partidos políticos los interlocutores del Gobierno, sino también los sindicatos, las asociaciones empresariales, así como otras fuerzas y colectivos.

MANUEL HERMOSO

(1993-1999)

10 de julio de 1995

Abrimos la legislatura de la consolidación del autogobierno de Canarias. Nuestros objetivos son afirmarnos como nacionalidad y dotarnos de instrumentos originales y adecuados para el desarrollo económico y social. Por ello, es necesario culminar la reforma del Estatuto de Autonomía, el desarrollo del REF y el estatuto permanente en la Unión Europea, la puesta en marcha del Plan Integral de Empleo de Canarias y lograr acuerdos con el Estado que permitan la correcta financiación de la comunidad autónoma y acelerar las inversiones en las infraestructuras que Canarias demanda. (…) La solidaridad y el equilibrio entre todos los habitantes de Canarias, cualquiera que sea la isla en la que viven y trabajan, es un punto fundamental y necesario. (…) El programa es producto de un pensamiento político nacionalista que aspira a gobernar con el apoyo del grupo parlamentario Popular y la colaboración de los demás grupos de esta Cámara.

ROMÁN RODRÍGUEZ

(1999-2003)

14 de julio de 1999

Este canario de 43 años que hoy les habla desde esta tribuna y que tiene el inmenso honor de aspirar a presidir la máxima institución de nuestra nacionalidad, ha podido, como otros muchos hombres y mujeres de esta tierra, observar y ser partícipe de las enormes transformaciones que se han producido en la sociedad canaria en las últimas décadas y que afectan desde el empleo a la sanidad, desde la educación a la economía; en definitiva, señorías, a la vida cotidiana de los hombres y mujeres de esta tierra. Se trata de unos avances sociales poco discutibles que, lejos de situarnos en la autocomplacencia, deben animarnos individual y colectivamente a la superación y el objetivo compartido de nuevas metas. (…) Voy a ejercer el gobierno mostrando absoluta sensibilidad hacia los sectores sociales más desprotegidos (…). Voy a actuar con transparencia, con eficacia y honestidad, con la seguridad de que (…) podemos devolver a la política el prestigio que nunca debió perder.

ADÁN MARTÍN

(2003-2007)

3 de julio de 2003

Cuando uno se pregunta por qué está en política, por qué existen los gobiernos, por qué los hombres y mujeres se hacen cargo de responsabilidades en nombre de otros ciudadanos, cada uno de nosotros podría plantear diferentes razones. Pero hay un objetivo común que debe unir a todos los gobiernos, a todos los que sirven a los demás: el deseo de conseguir las condiciones objetivas para la felicidad de las personas. Fíjense que no digo hacer felices a las personas, sino solo facilitar los medios para que pueda ser posible. La felicidad es un concepto difícil de definir, muy complicado de alcanzar y quizá imposible de conservar indefinidamente, pero es la aspiración más profunda del ser humano. (…) Hemos venido aquí con la tarea de crear las condiciones para que se multipliquen los momentos felices de las mujeres y los hombres que viven en Canarias. Así es cómo yo concibo el servicio público. Eso es lo que (…) debe inspirar a (…) cualquier persona que conviva en sociedad.

PAULINO RIVERO

(2007-2015)

10 de julio de 2007

Quiero empezar mi intervención trasladando a todos los ciudadanos la convicción de que esta será, sin duda, la legislatura que situará a las personas en el centro de la política. El Ejecutivo que presidiré, si esta Cámara me otorga su confianza, será el Gobierno de las personas, el Gobierno de la gente que vive y siente esta tierra: el Gobierno de todos. (…) Creo en Canarias y creo en este Parlamento, porque este es el Parlamento que han votado los canarios.

4 de julio de 2011

Canarias necesita y Canarias va a tener, si esta Cámara me otorga su confianza, un Gobierno fuerte, serio, responsable y comprometido con la defensa del interés general (…). Canarias es una realidad y un proyecto apasionante que nos incumbe a todos. Hay razones de sobra para creer en Canarias, para confiar en nuestro talento, en nuestra capacidad de superación…

FERNANDO CLAVIJO

(2015-2019)

6 de julio de 2015

Comparezco ante ustedes y los ciudadanos para solicitarles su confianza y asumir la presidencia de dos millones de personas que viven en un pequeño territorio de un mundo cada vez más complejo. Un mundo mucho más interconectado que aquel que conocieron nuestros padres, pero en el que seguimos igual de expuestos a las consecuencias de sus crisis o sus cambios. La historia de Canarias ha estado marcada por los ciclos económicos que alternan crecimiento y contracción, con consecuencias nefastas. En nuestra historia reciente y no tan reciente tenemos muchos ejemplos y de todos ellos, hasta ahora, podemos obtener una conclusión: las crisis se superan. Este es el primer mensaje que quiero compartir con ustedes: vamos a superar esta crisis. (…) Somos un pueblo, un país, conformado por poco más de dos millones de personas que rebosan talento, que cada día construyen, cultivan, enseñan, inventan, crean, piensan y sueñan con un futuro mejor.

ÁNGEL VÍCTOR TORRES

(Desde 2019)

11 de julio de 2019

Me presento hoy aquí con el convencimiento profundo de que una Canarias mejor es posible. Una Canarias más justa en lo social, más solidaria en lo económico y más sostenible en su territorio. Son las tres eses –social, solidaria, y sostenible– con las que pedí la confianza de los votantes, las eses con las que hemos cerrado un pacto de progreso y las mismas que definen el camino a seguir en Canarias, una Canarias social, solidaria, sostenible, y por las que espero contar con el apoyo de esta Cámara. (…) Hace ya muchos años que esta tierra es dueña de su destino y, recientemente, gracias a la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, con mayor vigor aún. Sin embargo, creo que nuestro caminar no ha sido bueno para todos y el progreso ha dejado a miles de personas, de manera injusta, por el camino (…). Animo a los jóvenes a que se ilusionen con la idea de protagonizar la Canarias moderna, diversa (…), permeable a lo mucho que nos queda por aprender.