El tinerfeño David Baute, único español seleccionado en el Festival Annecy

El Festival Annecy, el más importante del mundo del género de la animación, ha registrado un récord de participación con 631 proyectos presentados para participar en los Pitches de su prestigioso mercado MIFA. En sus 60 ediciones han participado en el certamen las cintas de animación internacionales más sobresalientes. En esta ocasión, un único proyecto español ha sido elegido junto con producciones de otros países: Refugiadas climáticas, del cineasta tinerfeño David Baute.

Refugiadas climáticas es un largometraje de animación tradicional 2D, cuya propuesta visual se basa en escenarios y personajes reales, que dialogan con la base documental que proporcionan los testimonios de sus tres protagonistas, tres mujeres que relatan la tragedia de haberlo perdido todo por efectos del cambio climático y emigran para emprender una nueva vida.

La productora española de documentales Tinglado Film presenta su primer largometraje animado junto a proyectos como Saba de Maybe Movies (productora de la nominada al Premio Oscar Ernest & Celestine), Eugene de Anais Caura (la secuela de la ganadora del Premio del Jurado Annecy 2017 The man woman case) o Coda de Juan Pablo Zaramella (ganador del Premio del Público y el Fipresci en el mismo certamen con Luminaris y The Tiniest Man in the World). El equipo de cada proyecto presentará sus propuestas a los participantes acreditados por la industria el 16 de junio. MIFA también les proporcionará una plataforma para reuniones extendidas y oportunidades de trabajo en red.

El cineasta canario David Baute, que cuenta con amplia experiencia en el terreno del documental, con filmes como Rosario Miranda, Ella(s), La Murga o Milagros, ha unido fuerzas en este proyecto con el director artístico José Sánchez Alonso en cuyos créditos figuran films como Tadeo Jones, Ozzy, Astérix y los Vikingos o Socorro, soy un pez. Además, en el equipo técnico está el compositor canario de proyección internacional Diego Navarro, que ha creado partituras de filmes de animación nominados al Premio Goya como Atrapa la bandera y Puerta del tiempo; y de largometrajes de ficción como Óscar, una pasión surrealista o Mímesis.