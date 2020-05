Fallece la poetisa palmera Nieves Clemente ‘La Garrafona’ a los 81 años

La Isla Bonita ha perdido a una de sus hijas más sonadas. La poetisa palmera María Nieves Clemente, popularmente conocida como La Garrafona, ha fallecido por causas naturales a la edad de 81 años. Un hecho que no ha pasado inadvertido en su municipio natal, Mazo, donde se crió junto a su madre, de la cual heredó el sobrenombre y su amor por las letras.

Precisamente el Ayuntamiento mazuco, por medio de redes sociales, quiso expresar “sus más sentidas condolencias” por la muerte de una mujer “emprendedora, luchadora pero, sobre todo, conocida por expresar la décima y la poesía improvisada de sus vivencias y sentirlas de corazón”.

Además, en la misma publicación, desde el Consistorio recordaron uno de sus poemas titulado El tren de mi vida va, que reza de la siguiente manera: “El tren de mi vida va/casi llegando a la meta/se me encorba la silueta/perdiendo capacidad. La que a buscarme vendrá/debe tenerme a la vista/no hay nadie que se resista/pero yo tengo el recelo/de esperarlos en el cielo/si todos estáis en la lista. Ya me advierte la vejez/que tome mis precauciones/porque me sobran razones/pá sentir mi madurez/se me pasaron tal vez/sin darme cuenta los años/y bajando los peldaños/pude llegar a setenta/pero voy pa los ochenta/colmada de desengaños. Yo luché por mis derechos/en tiempos que nunca olvido/cuando el destino atrevido/hizo mi camino estrecho/y hoy disfruto del provecho/de sentirme sosegada/estoy un poco cansada/pero eso a mí no me aterra/pronto me voy de esta tierra/sintiéndome liberada”.

María Nieves Clemente Pérez La Garrafona nació en 1939 en Villa de Mazo. Su vida, “cargada de trabajo, esfuerzo, altibajos, sufrimientos, se plasma por entero en lo que es su obra poética, surgida de forma espontánea, como fiel compañera en el transcurrir de los días”, señala su hija en el blog Espinela de las Nieves.