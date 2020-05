Las mascarillas serán obligatorias a partir de hoy para los mayores de seis años

La utilización de cualquier tipo de mascarilla será obligatoria a partir de hoy en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquiera cerrado de uso público o que se encuentre abierto siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de dos metros.

Así lo establece una orden firmada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que recogió ayer el BOE, en la que se especifica que quedan excluidos de su uso los niños menores de seis años, cuya utilización “es recomendable para los menores de entre tres y cinco años”.

Excepciones

Entre las excepciones también se cuentan las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla y personas en las que su uso resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados.

Asimismo, no estarán obligados a su utilización aquellos que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso.

Además, utilizarla no será obligatorio cuando se lleven a cabo actividades que resulten incompatibles, como comer, beber o realizar un deporte de alto esfuerzo. En ese sentido, lo importante es llevarla en el bolsillo y usarla una vez se finalice en los momentos que no se pueda guardar la distancia física. Tampoco se empleará en “circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad”.

Reducir la transmisión

El uso generalizado de mascarillas por parte de la población general para reducir la transmisión comunitaria de la Covid-19 está justificado “no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad”, según recoge la orden.

Asimismo, es necesario seguir un principio de precaución que permita continuar por la senda de la reducción de los contagios, principalmente cuando no se dispone de otras medidas, como la vacunación. De esta forma, al uso ya obligatorio para viajar en el transporte público y colectivo, tanto terrestre como guaguas, taxi, VTC, tren y tranvía, así como transporte aéreo y marítimo, se sumará ahora la utilización obligatoria en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros. En el puesto de trabajo, si no fuera posible mantener los dos metros de distancia de seguridad, habrá que utilizarla.

La orden señala que es obligatorio el uso de cualquier tipo de mascarilla, aunque es preferible emplear higiénicas y quirúrgicas. Los primeros días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad potenciarán la función pedagógica. De ese modo, detendrán por la calle a aquellos que identifiquen sin la mascarilla. Si el incumplimiento se produce en espacios cerrados de uso público, se requerirá para que abandonen dicho espacio. El incumplimiento se considera una infracción grave, con multas que van de los 601 a los 30.000 euros.

evitar un mal uso

La mascarilla debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla, y todo lo que no sea llevarla así -como ponerla por debajo de la nariz, en la barbilla o en la frente- es un mal uso. Además, es muy importante no quitarla para hablar, toser o estornudar.

Utilizarlas mal aumenta el riesgo de contagio de la Covid-19, pues la superficie externa de la mascarilla se considera un vehículo de transmisión. También genera una falsa sensación de seguridad en quien la usa, por lo que se olvidan medidas de prevención que siguen siendo fundamentales, como son mantener la distancia de seguridad de dos metros y el lavado frecuente de las manos.

La prevención empieza en el momento de ponernos la mascarilla. Hay que limpiarse las manos primero y tocar únicamente los elásticos que van tras las orejas o el cuello, nunca la parte que cubre la nariz y boca. Debemos evitar el error más común y grave: tocar el tejido con las manos en lugar de por las gomas.

Si, además, estamos usando el tipo de mascarilla higiénica, hay que recordar que la parte azul va para fuera. En ningún caso hay que confundir ambas superficies, la exterior y la interior que está en contacto con la cara, porque el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 puede sobrevivir varios días en superficies como la tela o la gasa con los que está hecha la mascarilla. Si estamos contagiados, estaríamos exponiendo a los demás al dar la vuelta a la pieza; o invitamos al virus a entrar en caso de que se haya depositado por contaminación ambiental.

Cómo debe guardarse

Las mascarillas quirúrgicas e higiénicas, las más recomendables para la población, tienen una vida útil de entre cuatro y ocho horas y, a la hora de conservarlas para un segundo uso, deben guardarse en una bolsa transpirable o un sobre de papel, pero nunca en el bolso o bolsillo, ya que son un vector de contaminación.

Los expertos advierten de que no es recomendable llevarla puesta de manera continuada más de seis horas seguidas, porque la humedad que pueden captar hace que pierda eficacia.

Al quitarla, si no se ha cumplido este tiempo, es importante no guardarla en el bolso o en un bolsillo, porque es un vehículo de transmisión. Por eso, recomiendan llevarla en una bolsa transpirable, como un sobre de papel, sabiendo que la parte limpia es la interna, la que llevamos pegada a la cara, y la parte sucia es la parte externa, la que no debemos tocar para no contagiarnos.