Las Teresitas da la bienvenida a los bañistas sin viento y con calor

Una niña contaba asombrada como había visto algo en el fondo de la zona de baño, “era alargado como una manta”, intentaba explicar a su interlocutor. “Es posible que sea un angelote, viven aquí”, le contestaban. La pequeña, junto al resto de su familia se disponía a usar la ducha para iniciar la retirada de una mañana de calor intenso y sin viento en la playa de Las Teresitas. Como ella, otros muchos niños con sus padres, también personas mayores, fueron los que ayer, en el primer día de la fase 2, se animaron a disfrutar de la apertura de la playa para el baño y el ocio. Las Teresitas amaneció dividida en cuatro sectores, el primero, el más próximo a la cabecera de la playa, se ha destinado a las personas de más de 65 años. Allí, Emilio, a sus 73 años, cerca ya de la una de la tarde, se preparaba para volver a casa. “Estoy encantado, lo echaba en falta. Solía venir todos los días y hace dos meses que no la piso”, contaba mientras terminaba de secarse. La idea de que haya un sector exclusivo para las personas mayores le gusta. “Los chicos de Protección Civil han estado informando a la gente más joven que no se podían poner ahí y me parece muy bien”.

Fátima y Luis son de la misma opinión, les parece bien que haya un sector para personas mayores aunque ellos prefirieron ir a su lugar de siempre. “Nosotros venimos a esta parte de la playa habitualmente y eso es lo que hemos hecho”, contaba Fátima que admitió que esperaba más gente. Celebró que todo el mundo respetara el distanciamiento social”, aunque echaron en falta algo más de presencia de la Policía Local dentro de la playa, “que la gente vea que están paseando por los sectores, no solo en el aparcamiento”. Por su parte, la familia de Esther, niños y abuelos incluidos, primero se fue a La Nea, sin saber que había que coger cita. Ya en Las Teresitas, “todo ha ido muy bien, la gente muy respetuosa con el espacio, la verdad”, admitían con una sonrisa mientras se preparaban para dejar la playa después de dos horas.

Hasta la una de la tarde, la playa de Las Teresitas lucía como cualquier lunes de mayo, con poca afluencia de usuarios y poco tráfico. La carpa de Protección Civil a la entrada de la playa, los efectivos de la Policía Local, también de la Policía Nacional, patrullando por los aparcamientos, o la mayor presencia de personal de Cruz Roja, recordaba que realmente no era un lunes cualquiera. Según los datos del Ayuntamiento, la ocupación de Las Teresitas se mantuvo entorno al 20%, cerca de un millar de personas. Los sectores se fueron ocupando con normalidad, respetándose la distancia social, y con las duchas en funcionamiento, algo que todos los usuarios agradecieron.

A lo largo de la tarde, las otras playas de Anaga sí que fueron sufriendo cambios en sus aforos, cerrando y abriendo en función de la pleamar y el número de usuarios. En Las Gaviotas, por ejemplo, al subir la marea, se optó por cerrarla a las tres de la tarde y volver a abrirla a las cinco, cuando se detectó que bajaba el número de usuarios. También en Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo, se fue cambiando el nivel de ocupación en función de la pleamar y los bañistas. Toda esa información se podía comprobar tanto en los paneles puestos en las playas como en las redes sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la Concejalía de Seguridad.

Desde esta última área, su titular, Florentino Guzmán, destacó la absoluta normalidad y las escasas incidencias con las que se cerró la jornada. “Es el primer día con nuevas medidas, que intentaremos ir mejorando, pero en general todo ha ido muy bien”, señaló. Guzmán quiso destacar el control realizado por el Puesto de Mando Avanzado instalado en la zona, desde donde se pudo controlar, vía drones, las playas de Las Teresitas y Las Gaviotas. Guzmán avanzó que, además de la vías de comunicación empleadas hasta el momento para informar sobre el aforo de las playas, también se está trabajando para implementar “una aplicación móvil para conocer el aforo de la playa”. En cuanto a sí se valoró instaurar la cita previa como ha hecho el municipio de El Rosario, el concejal señaló que, “en nuestro caso hemos optado por un modelo más flexible con el que creemos que damos la cobertura adecuada, aunque también es cierto que evaluaremos semana a semana para ver qué funciona y qué no”.

Kioscos

Los kioscos, que también son los responsables de la concesión de las hamacas, son los únicos que ayer rompían la aparente normalidad de la playa. Permanecían cerrados y así van a seguir a pesar de que el Ayuntamiento les haya advertido de que, de no abrir, estarían incumpliendo su contrato. Desde la Asociación de Empresarios de Las Teresitas, su presidente, Juan José Fariña, insistió en que no es viable económicamente abrir en la actual situación. Ayer, los kisoqueros se reunieron con el PP de Santa Cruz, que llevará una moción al Pleno del viernes en la que solicitará que el Consistorio medie con Costas para que los kioscos puedan obtener lo que solicitan.

Parque Marítimo

El Parque Marítimo César Manrique reabrirá hoy sus puertas, retomando así la actividad de cara al público, que ya ayer inició el Palmetum. Tras la puesta a punto de todas las instalaciones de cara a cumplir los requisitos del Ministerio de Sanidad, el complejo de piscinas recupera la normalidad, eso sí, mediante cita previa. El edil de Servicios Públicos, José Ángel Martín, explicó que “con el fin de controlar más fácilmente el acceso de bañistas y el cumplimiento de los aforos, la venta de entradas se realizará exclusivamente a través de internet y en ellas constará la fecha y hora”. Las taquillas virtuales estarán disponibles en la web parquemaritimosantacruz.es. Martín añadió que “el aforo máximo será de 1.000 personas a la vez, entre piscinas y solarium”.

Requerimiento a los kioscos para que abran de forma inmediata

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha enviado un requerimiento a los kioscos de Las Teresitas advirtiéndolos de que están “incumpliendo el contrato” y por lo tanto, “incurriendo en una falta muy grave” si deciden permanecer cerrados. Ayer, solo uno de estos establecimientos, el Bambú Beach, se preparaba para la apertura.