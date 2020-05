Simón explica las razones del exceso de la mortalidad en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó este jueves que no se puede atribuir el exceso de la mortalidad en España exclusivamente al coronavirus.

Simón sostiene que el informe sobre el exceso de mortalidad es un sistema “que se utiliza para valorar la mortalidad general. Pero todos estos incrementos que se detectan son incrementos estadísticos que se tienen que asociar luego a una causa y no podemos decir a qué se deben esos incrementos; no sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, a un aumento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad”.

Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, entre el 17 de marzo y el 2 de mayo se ha producido una sobremortalidad de 30.706 personas, mientras que los fallecidos confirmados por coronavirus son algo más de 26.000. Simón ha precisado que esa diferencia de algo menos de 5.000 defunciones recogen la sobremortalidad general a nivel nacional por todas las causas, sin especificar ninguna.

