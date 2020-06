Álex Bermejo: “El camino es creer e insistir, así al final saldrán las cosas”

Las lesiones y, ahora, este largo parón provocado por el coronavirus han impedido que Álex Bermejo haya tenido una temporada normal en la que explotar todo su enorme potencial. En esta entrevista a DIARIO DE AVISOS reconoce que no está a su nivel, pero que se dejará la piel para recuperarlo y ayudar al equipo blanquiazul.

¿Está la plantilla enrabietada por los últimos resultados?

“La verdad es que el equipo está algo jodido, pero sabemos que no hay tiempo para lamentarse y tenemos otro partido el domingo. Hay que ir a por los tres puntos”.

– ¿Hay que insistir en lo que se está haciendo o hay que cambiar muchas cosas?

“Hay que insistir mucho en lo que nos está transmitiendo el míster, en la filosofía que estamos llevando y este es el camino: creer e insistir, así al final saldrán las cosas”.

– Esta semana han tenido un poco más de tiempo para preparar el encuentro. ¿Es mejor así para oxigenar las cabezas y olvidar estos dos resultados?

“Al final es todo muy reciente y pasa todo muy rápido. Tenemos que estar preparados para afrontar los partidos que nos vienen, olvidando lo que ha pasado, porque eso ya no va a volver. Entonces hay que ir a por el siguiente y pensar en el día a día”.

– ¿Agobia ver la clasificación?

“Al final nosotros somos personas y cada uno pasa por su situación. Unos días estás peor y otros estás mejor, por lo que hay que limpiar la cabeza y trabajar para conseguir los tres puntos. Si miras para abajo te metes más presión, igual que si miras hacia arriba. Al final hay que ir partido a partido, intentando ser conscientes de donde estamos y que tenemos que conseguir los tres puntos, pero intentar llevarlo bien”.

– El Racing de Santander se juega la vida en cada punto.

“Al final es un equipo como puede ser el Málaga o el Fuenlabrada. Cada conjunto va a por los tres puntos y en Segunda no hay ni clasificación, ni estado de forma. Al final cualquier equipo te puede pintar la cara y hay que ir a por todas. Nosotros vamos a salir intensos, a por todas y tengo confianza en que lo vamos a conseguir”.

– Especialmente porque después de esta parte inicial, en el que el Tenerife se enfrentaba a equipos que están en la misma liga, como el Málaga o el Fuenlabrada, luego viene un tramo más complicado, con partidos contra el Cádiz o el Zaragoza.

“Es verdad, pero ya te digo que cada partido es un mundo y puede venir el Zaragoza y nosotros pasarle por encima, pero es que nosotros no tenemos miedo a ningún equipo. Solo tenemos que sacar los tres puntos del domingo y no pensamos más allá. Podemos controlar que tenemos que hacer un buen partido y ya está”.

– ¿Cómo se gana el domingo?

“Haciendo las cosas que nos dice el míster, creyendo en la filosofía que tenemos y dejandonos la piel. Al final es tener más o menos acierto, pero eso nadie lo puede controlar. Un día estás más acertado y metes la pelota dentro, pero lo importante es que nos vamos a dejar la piel y lo vamos a intentar de principio a fin. Tenemos la confianza de que las cosas van a salir bien”.

– ¿Preocupado por la evidente escasez de goles que sufre el equipo, o se consuela pensando que este tema va por rachas?

“Los números están ahí. No hemos acertado, pero es que no hay otra que seguir intentándolo y crear ocasiones. El día que entre una, van a entrar más, eso seguro, pero hay que seguir intentándolo y creyendo lo que estamos haciendo”.

– ¿Del Racing del Santander qué destaca?

“Es un equipo que tiene grandes jugadores entre líneas, como Cejudo o Lombardo. Ahí nos pueden crear el peligro, pero ya te digo, tenemos que pensar principalmente en nosotros, en estar en un buen nivel, ir a por todas y dejarnos la piel”.

– ¿Cómo se está encontrando en el reencuentro de la competición?

“Es cierto que al principio la vuelta a los entrenamientos fue un poco complicada, porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Luego tuve que parar por el coronavirus y volver a empezar, pero cada vez me voy sintiendo mejor. Está claro que no estoy a mi nivel, pero voy a seguir trabajando para llegar. Cuando estás mucho tiempo parado no puedes volver al mismo nivel, pero me dejo la piel todos los días entrenando. Voy a ser el mismo jugador de hace seis meses, pero sí es verdad que es un proceso y yo me voy a dejar la piel todos los días”.

– Baraja le está colocando por detrás de los delanteros. ¿Se encuentra cómodo ahí?

“Al final son partidos y es cuestión de adaptarme a esta posición. Cada vez me voy encontrando más cómodo”.

– ¿Pero prefiere la izquierda?

“Yo me encuentro cómodo en la izquierda, en el uno contra uno, metiéndome para adentro, recibiendo en tres cuartos. Al final me siento cómodo con un poco de libertad por ahí y llegando al área, sobre todo llegando de segunda línea. Yo creo que ahí tengo peligro”.

– El Tenerife tiene 40 puntos y le quedan 10 más para lograr la permanencia virtual. Mal se deberían dar las cosas para tener que sufrir mucho al final.

“Esperamos conseguir los diez puntos cuanto antes y, a partir de ahí, seguir ganando partidos. Está claro que hay que ganar todos los encuentros que quedan, esa es nuestra intención. Nosotros jugamos todos con la intención de ganar, esa es la idea.”