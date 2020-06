Canarias recupera desde el lunes todos los vuelos entre las islas

Toda Canarias estará el próximo lunes en la fase 3 y, lo que sin duda es una gran noticia, los isleños podrán volver a volar entre las Islas, un avance inequívoco de que el Archipiélago se encuentra cada vez más cerca de llegar a la llamada nueva normalidad, a la que el Ejecutivo autonómico pretende llegar dentro de dos semanas, antes de que lo haga todo el país.

Será hoy cuando el Gobierno de España publique en el BOE el decreto por el que Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se sumarán a La Gomera, El Hierro y La Graciosa en una fase, la 3, que no solo es la última de la desescalada, sino que, además, lleva consigo la eliminación de muchas de las restricciones de las fases anteriores, tal y como informaba ayer la Consejería de Sanidad.

Así, esta fase 3 supone menos restricciones a la actividad económica, las relaciones sociales y permitirá también, como se ha dicho, adelantar a pasado mañana la movilidad entre todas las Islas sin limitaciones, como confirmó igualmente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la reunión interterritorial celebrada en la tarde de ayer.

Para salvar el único escollo que resta para volver a volar entre Islas, como es que se programen de nuevo los vuelos, la aerolínea Binter sigue ampliando las conexiones en Canarias para responder a este reto, y ayer mismo anunció que, a partir del 10 de junio, sus 40 vuelos diarios actuales entre las mismas se verán aumentados hasta un total de 62. Para prestar ese servicio, que supone un incremento de 22 conexiones al día (un 55% más), la aerolínea canaria añadirá a su operativa dos aviones más, lo que conlleva mantener una flota activa de seis aeronaves en el Archipiélago; tres de ellas con base en Tenerife y otras tantas en Gran Canaria. Por destacar una de las conexiones que se recupera, apuntar que figura en esa lista la ruta directa entre Gran Canaria y La Palma, que había quedado interrumpida con motivo de las restricciones aéreas por la Covid-19.

Dos datos más sobre el levantamiento de restricciones a los vuelos. Por una parte, cabe recordar que, para poder viajar entre distintas comunidades autónomas, solo está autorizado en el caso de que ambas regiones se encuentren ya en la fase 3. Por otra, recordar que el retorno de los vuelos internacionales sigue estando fijado para toda España el 1 de julio, aunque en Baleares se llevará a cabo una experiencia piloto. A este respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que el plan estatal para reactivar el turismo se llevará cabo “siempre con el cumplimiento de las medidas sanitarias”.

En cuanto a las posibilidades de llegar a la nueva normalidad y culminar, por ende, la desescalada, el ministro Illa confirmó igualmente ayer que los presidentes de las comunidades autónomas que estén en la fase 3 pueden dar por terminado el estado de alarma antes del próximo día 21, lo que ya anticipó que pretende llevar a cabo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Novedades

Mientras llegue ese momento, será menester recordar, además de la de los vuelos interinsulares, que estas son las principales medidas que entran en vigor a partir de este lunes en Canarias.

–Se eliminan las franjas horarias y se permiten grupos de hasta 20 personas.

–Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados.

–Se permiten las bodas y la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% del aforo, hasta un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados.

–Los comercios pueden abrir con un 50% del aforo.

–Podrán reabrir los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el 50% de su aforo y se permite consumir en la barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros.

–En las terrazas al aire libre se limitará el aforo al 75% de las mesas, con una ocupación máxima de 20 personas.

–En los hoteles se pueden reabrir las zonas comunes siempre que no se supere el 50% del aforo y las actividades de animación o clases deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas y preferentemente al aire libre.

–En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales y de estudio, siempre que no se supere el 50% del aforo.

–En los museos y salas de exposiciones, el aforo será del 50% y las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas.

–Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen la mitad del aforo autorizado.

–En las actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 50% del aforo, ni superar las 80 personas.

–Los deportistas de ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos en grupos de hasta 20 personas.

–Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas y se permite la realización de la actividad de guía turístico, mediante cita previa y con grupos de no más de 20 personas.

–Centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios abren con un aforo del 50% y de un tercio en las atracciones y lugares cerrados.

–Los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos no podrán superar los 80 asistentes.

–Los establecimientos y locales de juegos y apuestas no podrán superar el 50% del aforo ni superar las 50 personas en total.

–En cuanto a las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil no superarán los 200 participantes al aire libre y 80 en espacios cerrados.

Las CC.AA., obligadas a testar a todo sospechoso de contagio

En las normas que regirán en España la nueva normalidad figura la obligación de los servicios de salud de las comunidades autónomas para que garanticen que, “en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de Covid-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible”, y que se informe al Ministerio diariamente.