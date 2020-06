El Tenerife postcoronavirus no reacciona (0-0)

El CD Tenerife permitió que del Heliodoro volaran dos puntos que parecían muy claros. Los blanquiazules fueron muy superiores a un Málaga que incluso se quedó con un jugador menos antes de la conclusión de la primera parte. Sin embargo, los pupilos de Baraja no pudieron batir al cuadro boquerón, que sacó mucho más premio del soñado visto los acontecimientos del duelo. Con este empate a cero, al Tenerife se le sigue resistiendo la victoria tras el parón.

El once inicial de Rubén Baraja deparó numerosas novedades para este segundo partido postcoronavirus. Hasta cuatro cambios realizó el entrenador pucelano en la formación que se midió de inicio al cuadro boquerón. Para empezar, una que se esperaba: regresó Aitor Sanz al medio del campo para acompañar a Milla. Lo que no se esperaba nadie es que estos dos estuvieran flanqueados en las bandas por dos laterales, Moore en la derecha y Lasure en la izquierda. Por si esto no fuera poco, debutó como jugador blanquiazul el defensa Lluís López, por lo que Alberto se quedó sentado en el banquillo, o mejor dicho en la grada, porque en este nuevo fútbol, los suplentes esperan en la grada a que el míster les llame.

La versión blanquiazul vista durante la primera parte del choque fue la que también se esperaba el pasado viernes. El Tenerife fue ese equipo dominador que llegó con peligro a la portería de Munir. No obstante, fueron los de la Costa del Sol los primeros en atacar con un cabezazo de Juankar que para con seguridad Ortolá.

A partir de ahí empezó a verse a un equipo dominador y que en la primera media hora de juego acumuló hasta cuatro ocasiones de gol suficientemente claras como para adelantarse en el marcador.

La primera oportunidad la tuvo Dani Gómez, quien aprovechó un robo de balón de Moore. El balón se fue por muy poco. Cinco minutos después, el palo de la meta de Munir evitó el primero. Luis López profundizó por la derecha para encontrar el remate tímido de Joselu. Entre el palo y luego Munir evitaron una clara ocasión de gol para los de Baraja.

Pero el asedio no paró ahí. Siguió en el 22 con otra ocasión de Dani Gómez que para abajo de nuevo Munir. Tres minutos después, Álex Muñoz remató con dificultad un saque de esquina. Fue un defensa del Málaga el que evitó que el balón entrase en la puerta boquerona.

Joselu, quizás el ariete que menos estaba aportando, no llegó a rematar un buen centro de Luis Pérez en el minuto 32. Inmediatamente después, los jugadores de Pellicer reclamaron una posible mano de Luis Pérez dentro del área tinerfeñista. El colegiado no apreció nada, ni el VAR tampoco.

Los últimos minutos de la primera parte estuvieron marcados por la dos tarjetas amarillas que recibió K.Bare en un intervalo de apenas seis minutos. El colegiado mostró la tarjeta roja y el Málaga se queda con un jugador menos para afrontar toda la segunda parte.

La segunda mitad arrancó con cambios en el Málaga. Pellicer hizo un doble cambio. Mikel relevó a Juanpi y Diego González a Boulahroud.

Los blanquiazules arrancaron el segundo acto con un gol anulado por fuera de juego bien señalado. Joselu, en posición incorrecta, evitó que subiera al marcador el tanto finalmente marcado por Dani Gómez.

Por su parte Baraja esperó hasta el minuto 60 para también mover su banquillo. Sentó a Luis Pérez y a Lasure, dos jugadores de banda, para meter a Nahuel en la izquierda y a Javi Muñoz en la derecha. Es decir, Baraja renovó las alas del centro del campo para intentar atacar con jugadores de otro perfil.

Las variaciones sigiuieron con la llegada al campo de Bermejo, que en el 67 sentó a un Joselu que sigue de capa caída. Antes de eso Dani Gómez realizó una buena maniobra ofensiva en el área andaluza. El delantero del Real Madrid se giró bien ante Buenacasa y Munir evitó, de nuevo, el gol.

A pesar de todo, el Tenerife no era capaz de marcar y el partido tenía un peligro más que evidente. Así lo demostró Juankar con un centro al área blanquiazul que Ortolá paró justo en la línea de gol. Aún así, la jugada estaba invalidada por un fuera de juego inexistente.

La pausa para que los jugadores se hidratasen sirvió para que que Baraja reordenase las ideas de los suyos y afrontar el último cuarto de hora de partido. La consigna era clara: atacar y atacar, aunque el cuadro malagueño se resistía a perder aunque fuera un punto.

Para lograr la victoria, Baraja metió en el campo a Miérez, pero sentó a Dani Gómez. Delantero por delantero. No se entiende si lo que quieres es ganar y el rival está con un jugador menos desde la primera parte.

En los minutos finales el Tenerife lo intentó a la desesperada, pero no le salió nada. Javi Muñoz fue derribado tras ser sujetado por la camiseta en una acción que bien podría haber acabado en penalti. Inmediatamente después, Miérez remató de cabeza bien, pero el balón se fue ligeramente por encima de la meta de Munir. Esa fue la última ocasión clara de un partido que no se entiende que se le haya escapado a un Tenerife que no reacciona tras el coronavirus.