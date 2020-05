Fiestas contrató a dedo con Radio Club pese a que la emisora impuso los artistas

El Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife contrató a Radio Club Tenerife (Cadena Ser) mediante un procedimiento negociado sin publicidad y tramitación de urgencia (lo que popularmente se denomina a dedo) varias actuaciones musicales con vistas al Carnaval celebrado en 2018, a pesar de que fue la emisora la que eligió el elenco de artistas en cuestión. El dato es fundamental, porque lo que justifica la no celebración de un concurso abierto a cualquier interesado en la contratación (como obliga la legislación vigente) es que el beneficiario elegido tuviera los derechos en exclusividad de los artistas en los que estuviera interesado Fiestas para esos conciertos carnavaleros, dicho sea en referencia al caso que nos ocupa.

Lo cierto es que del expediente en cuestión, cuya copia obra en poder de DIARIO DE AVISOS tras ser solicitada oficialmente ante el Registro municipal, se desprende que ocurrió justamente lo contrario: primero fue, presuntamente, la propuesta de Radio Club Tenerife y, luego, la del organismo.

Pocas dudas ofrece al respecto la redacción de varios documentos incluidos en dicho expediente. El primero de ellos es la propuesta del entonces gerente de Fiestas, José Ángel Alonso, a la presidenta del mismo, la concejala Gladys de León (Coalición Canaria), donde se puede leer: “Teniendo este Organismo Autónomo la necesidad de realizar contrataciones de artistas para el carnaval de día previsto los días 11, 12 y 17 de febrero, con que Radio Club Tenerife tiene en exclusiva para estas fechas (…)”.

El segundo documento es una providencia dictada por la propia Gladys de León que reza de la siguiente manera: “Dada la necesidad de este organismo de contratar el espectáculo para los días 11, 12 y 17 de febrero con Radio Club Tenerife con motivo del Carnaval 2018 (…)”.

Pero es en el tercero, la Memoria Avance de Carnaval 2018 entregada al Ayuntamiento por Radio Club, donde se encuentra la clave, dado que los dos anteriores están fechados el mismo día (31 de enero de 2018), pero los artistas ya estaban recogidos en dicha memoria, que data del 16 de enero y está firmada por el director de eventos musicales de la emisora. Alberto Palenzuela. O, lo que es igual, Radio Club eligió los artistas seis días antes de que Fiestas propusiera su contratación a la emisora. Justo al revés de lo dispuesto en la normativa vigente.

No deja de llamar la atención, eso sí, que un documento fechado el día 16 sea relegado, a la hora de foliar el expediente, por dos elaborados posteriormente, el día 22, como tampoco que De León filtrase a un medio de comunicación la presencia de Sebastián Yatra en ese Carnaval el día 18 de febrero, después de la memoria entregada por Radio Club y antes de ‘comenzar’ la tramitación del expediente.

Pero, ¿tenía realmente Radio Club Tenerife los derechos en exclusividad de los artistas en cuestión para esos días? Con el expediente municipal en la mano es imposible saberlo, ya que, al igual que pasó con el caso Juan Luis Guerra (2019), nadie demuestra fehacientemente que posea dichos derechos, sino que se limitan a entregar una mera manifestación de voluntades de parte asegurando que así es.

Cuando se contrató al dominicano, quien así procedió es Alfredo Moré, un exbailarín del Tropicana afincado en Tenerife que regenta una academia de baile en La Cuesta (por mucho que luego Radio Club se atribuyera públicamente el éxito del concierto), pero en el caso que nos ocupa presenta una novedad, cuanto menos, llamativa, dado que es el citado Palenzuela, el mismo que propuso en nombre de Radio Club el elenco quien asegura tener los derechos de algunos de los artistas en cuestión.

Así se refleja en las supuestas cartas de exclusividad, entregadas el 8 de febrero, donde dicho empleado de la emisora sostiene poseer la exclusividad para esos días de Jose AM, Arturo Grao (no previsto inicialmente), DJ Nano y Evian. Sería imperdonable no añadir, llegados a este punto, que en 2018 también aparece Alfredo Moré como presunto (en ninguno de los casos se prueba que así sea) representante y agente (sic) de Olga Tañón y el grupo Gente de Zona.

Estas posibles irregularidades en el expediente que nos ocupa se suman a las ya conocidas, como es el hecho de que Sebastián Yatra, la estrella destacada prevista para uno de los bailes más esperados como es el nocturno del Lunes de Carnaval, finalmente no actuase ese día en Tenerife, por cuanto una jornada antes (11 de febrero) lo hizo en Barranquilla (Colombia), mientras que un día después (13 de febrero) voló desde Bogotá a Múnich vía Madrid, lo que se puede verificar en las redes sociales del propio colombiano.

A pesar de la notable ausencia (y por ende de la sustancial modificación de lo recogido en el pliego), el contrato supuestamente se firmó y se pagó como si nada hubiera pasado, trámites que, además, fueron validados a posteriori por el secretario municipal, y no antes, como es preceptivo en estos casos.