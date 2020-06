José Antonio Valbuena: “Daremos certeza, tranquilidad y seguridad para el inicio del curso escolar”

Lleva menos de diez días al frente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de forma provisional, una tarea que José Antonio Valbuena asume con una enorme responsabilidad y con el objetivo de garantizar el mejor final de curso posible para el alumnado, profesorado y los padres y madres del Archipiélago, así como para poner los cimientos del siguiente curso académico. Una tarea que está siendo ardua, complicada y en la que el tinerfeño ya muestra “cansancio”, sin embargo es consciente de que debe dar “certeza y seguridad a toda la comunidad educativa”.

-¿Qué valoración realiza de estos primeros días de mucho trabajo organizativo que ha supuesto la vuelta puntual a las aulas de algunos estudiantes de cursos de fin de ciclo que necesitan un repaso para poder titular?

“La orden que firmé el pasado domingo es el primer paso para buscar una normalidad que va a ser difícil de encontrar. En la misma se recogen las pautas para que algunos alumnos puedan acudir voluntariamente a los centros de forma presencial. En primer lugar hay que reiterar que las clases no se han suspendido desde el 14 de marzo, los alumnos y alumnas han seguido recibiendo su docencia de manera telemática. Esto ha supuesto un sacrificio para los profesores y también para los alumnos, sus padres y tutores legales, porque se han tenido que adaptar a un sistema de docencia totalmente distinto. No es lo mismo una docencia presencial donde pueden tener un seguimiento más directo sobre el alumnado, que una docencia telemática donde es más complicado y con dificultades. Han realizado ese acompañamiento académico del alumnado desde que se decretó el estado de alarma. Ahora afrontamos el final de curso y desde la Consejeria nos hemos centrado en aquellos estudiantes que cambian de etapa, en el caso de los cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato, y en la Formación Profesional, sobre todo en los cambios de primero a segundo en los distintos grados de Básico, Medio y Superior, pues tienen condicionantes que hacen que puedan precisar de una atención personalizada. Ya son los equipos de coordinación educativa (formados por los profesores, profesoras y tutores y tutoras) los que han venido realizando ese seguimiento desde marzo y saben si realmente hay algún estudiante o grupos de alumnos que necesiten algún acompañamiento de forma presencial. Por tanto, serán los equipos educativos los que, con plena autonomía, decidirán si es necesario convocarlos al centro o no”.

-Afronta el inicio del próximo curso escolar, con una planificación que deberá ser exhaustiva, con jornadas maratonianas de reuniones para cerrar variables como el descenso de alumnos por clase, buscar espacios para dar clase, contratar docentes, buscar material y formular las medidas de seguridad e higiene. ¿Cómo se compaginará la enseñanza presencial y telemática?

“Sin descanso ahora debemos trabajar en el inicio del próximo curso escolar que tiene muchas variables e incógnitas, y que no va a ser sencillo. Todo va a estar muy condicionado por la situación sanitaria. Por lo tanto tenemos que diseñar distintos escenarios. Tenemos que modificar las ratios de alumnos por profesor, y hemos empezado a definir exactamente la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos, que es lo que se está actualmente trabajando. El pasado lunes comenzamos en la Consejería a implantar una metodología de trabajo definir una lista de tareas. Tendremos una reunión con toda la comunidad educativa para poner en común de esta lista de tareas y empezar a solventar cada uno de esos elementos. Hay muchas incógnitas que, a día de hoy, no están resueltas y lo que tenemos que hacer es intentar resolver el mayor volumen de ellas en el mes de junio, para que durante el de julio se perfilen las respuestas, dejando en agosto el inicio del curso ya programado. No es una tarea sencilla, vamos a necesitar de la colaboración de los Ayuntamientos y los Cabildos, ya que tendremos que habilitar nuevos espacios que no tenemos. Habrá que ver qué pasará con el personal, con la adaptación curricular acoplando las materias no dadas en la finalización de este curso en el inicio del próximo, sobre todo conociendo que en un curso académico los primeros meses son los más importantes, por tanto hay mucho trabajo que planificar”.

-Si nos ponemos en el peor de los escenarios la segunda oleada de contagios podría volver a confinarnos semanas o meses

“Es uno de los escenarios probables que tenemos que planificar. A día de hoy no sabemos qué pasará, hay previsiones de que así sea pero no hay certeza. Sabemos que la realidad sanitaria puede cambiar y tenemos que tener mucha precaución en nuestro día a día y diseñar distintos escenarios de manera que, dependiendo de la realidad que nos encontremos, tenerlo previsto con antelación y actuemos sobre la marcha sin esperar a tener que analizar el problema para buscar soluciones”.

-Se ha reclamado durante años la bajada de ratios, la contratación de docentes, el impulso de la educación telemática, una mayor inversión en el área… Ha tenido que llegar una pandemia para impulsarlas

“No queda otra, la crisis sanitaria ha llegado para acelerar los cambios que en muchas facetas de la vida se venían reclamado. Para empezar tener mayor tiempo para nosotros mismos y nuestras familias, creo que esta cuarentena forzada ha servido para aprender el valor que tiene el tiempo que dediquemos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y a partir de ahí hay otras facetas que el coronavirus ha forzado a meternos de lleno en los procesos de cambio y que algunos han llegado para quedarse, demostrando que han sido positivos”.

-Habrá que tomar medidas para proteger la salud de los docentes, trabajadores y los propios alumnos más sensibles frente a la pandemia. ¿Qué medidas de prevención se tomarán en cuanto a la entrada y salida a las aulas, los descansos, el comedor o el transporte escolar?

“Tenemos que seguir las indicaciones que se den desde las autoridades sanitarias. Hay que tener presente que son ellos quienes mandan y están dictando las normas y asesorándonos. Tenemos que ver todas estas medidas para garantizar la salud del alumnado según las diretrices básicas respecto al distanciamiento físico y luego hay que particularizar con medidas específicas para cada ámbito. La enseñanza en el aula tendrá unas especificidades, las prácticas que realicen los alumnos otras, los protocolos de entradas y salidas, los recreos… La lista de tareas a resolver es de tal calibre que no son sencillas pero habrá que diseñarlas conjuntamente con las autoridades sanitarias”.

-Hay que concretar y priorizar temas ¿Cuál es el que más le preocupa y el primero a tratar?

“Todos los temas son prioritarios y requieren buscar una solución de forma urgente, no hay un elemento que podamos decir que está resuelto de cara al curso que viene, no hay una sola variable que podamos decir que está resuelta. Tenemos un conjunto y listas de tareas abiertas y por resolver junto a la comunidad educativa. El trabajo está en priorizar de más a menos urgentes y ponernos a trabajar en ellas para resolverlas en junio. A mitad o final de julio debemos tener resueltas estas dudas y saber cómo abordarlas. Está claro que al disminuir los ratios de atención y tener mas escenarios habrá que barajar nuevos escenarios fisicos y de recursos humanos. En junio debemos tener las respuestas dimensionadas y ver cómo se puede poner remedio a las necesidades que van a surgir”.

-Esto supondrá un mayor presupuesto ¿De dónde saldrá?

“Todos sabemos que los presupuestos públicos actualmente hay que redistribuirlos y redimensionarlos hacia las áreas más sensibles. En el Gobierno de Canarias, tanto el presidente, Ángel Víctor Torres, como el vicepresidente, Román Rodríguez, han insistido en que tenemos que reforzar nuestros pilares básicos, que son la Atención Social, la Sanidad y la Educación pública. También es verdad que dentro del área habrá que ver en qué medida habrán que redireccionar recursos de un lado a otro. Esto es un ejercicio que deberemos hacer entre todos y que exigirá tomar nuevas decisiones”.

-¿Se esperaba la gran carga de trabajo que asumió?

“Está claro que hay un arduo trabajo por realizar que yo debo comenzar y que debe continuar la persona que designará el presidente del Gobierno. Ser consejero de Educación no es sencillo, es un trabajo amplio, intenso y que exige mucha dedicación. Hay que mantener reuniones casi a diario de seguimiento y coordinación con el equipo de la Consejería, y cada semana con el resto de actores de la educación, porque estamos a tres meses vista del inicio escolar y, con agosto por medio, tenemos que tener todo preparado, no queda otra. Desde la consejería tenemos que dar certezas, y lo primero que quiero como Consejero y es lo que he pedido a los servicios técnicos y a todas las direcciones generales. Lo primero que tenemos que hacer, y es nuestra responsabilidad, es dar certeza, tranquilidad y seguridad a la comunidad educativa, para eso somos la consejería. Eso significa sacrificios, por supuesto, nadie ha dicho que sea fácil, pero tenemos que sacrificarnos, porque para eso estamos en estos cargos”.

-¿Qué pasará con las Escuelas Infantiles?

“Estamos perfilando el documento de las escuelas infantiles, el cual debe tener la revisión por parte de Salud Pública. Mantuve la última reunión con las diversas asociaciones y espero finalizarlo esta semana, para que puedan abrir con tranquilidad el próximo lunes con unas instrucciones claras, independientemente de si son públicas o privadas”.