Los estudiantes acudirán a sus centros de forma voluntaria para reforzar el temario

Los centros educativos de Canarias abrirán sus puertas mañana para atender de forma presencial al alumnado matriculado en 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y 2º de Formación Profesional (los que podrán titular) para actividades de refuerzo, tutoría u orientación individual o en grupos de menos de 10 alumnos, con cita previa y con carácter voluntario. Serán los profesores o los equipos de coordinación los que realizarán la propuesta del alumnado que se puede beneficiar de su vuelta a clase presencial y se la comunicará al equipo directivo. En cualquier caso, la enseñanza continuará a distancia y de forma telemática hasta que finalice el curso, el próximo 19 de junio.

Según los datos oficiales del curso 2019-2000, de los más de 300.000 alumnos no universitarios matriculados, unos 36.000 (20.700 de 4º ESO y 15.200 de 2º Bachillerato) podrían acogerse a esta vuelta a las aulas, aunque esta medida está encaminada a la atención preferente de las necesidades del alumnado más desfavorecido, sobre todo para reducir la brecha digital y social en esta situación de emergencia, incidiendo en aquellas actividades de aprendizaje imprescindibles para garantizar su titulación, la consecución de los objetivos de las diferentes etapas y el grado de desarrollo y adquisición de sus competencias, facilitando la transición y la orientación para finalizar con garantías.

Así lo recoge el documento firmado por el consejero José Antonio Valbuena, que determina las condiciones y actuaciones que se desarrollarán en los centros no universitarios a partir de mañana. Asimismo, Valbuena reconoció la labor que desde la suspensión de las clases presenciales viene desarrollando el profesorado para dar continuidad a la enseñanza durante la crisis provocada por la Covid-19 y destacó el “sacrificio del personal docente y no docente, de las familias y el alumnado”. “Quiero agradecer a la comunidad educativa la sensibilidad y las facilidades dadas para llegar a un documento que nos permitirá cerrar este curso para todos los niveles no universitarios y garantizar que los alumnos y alumnas puedan pasar al siguiente curso”, afirmó.

Las instrucciones responden a la necesidad de planificar el retorno progresivo de una parte del alumnado a los centros, estableciendo las garantías sanitarias y educativas. Las direcciones de los centros, asesoradas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y siguiendo las indicaciones recogidas en las directrices que acompañan a la orden, coordinarán el acondicionamiento de espacios y recursos, de forma que se garantiza que la responsabilidad de la apertura no recaiga en los centros, sino en la Consejería de Educación, a través de la figura de la Comisión de Apoyo que colaborará y asesorará a los mismos.

Los centros educativos organizarán actividades presenciales para el alumnado que previamente se determine en las condiciones que se establecen en las directrices específicas para esas enseñanzas. La asistencia del estudiante tendrá carácter voluntario, salvo en los casos regulados por las Directrices específicas de actuación para la Formación Profesional, la Educación de Adultos y las Enseñanzas de Régimen Especial. En el caso del alumnado menor de edad, deberá informarse a sus padres, madres o a su tutor legal. En ningún caso, la no asistencia a las actividades de refuerzo y recuperación tendrá consecuencias negativas en las decisiones de promoción o titulación. El alumnado perteneciente a Centros de Educación Especial, Aulas Enclave y Residencias Escolares no se reincorporará hasta el próximo curso.

Los centros educativos que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil (0-3) se regirán siguiendo las instrucciones específicas y los protocolos que se publiquen a tal efecto. Mientras que los de segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil (3-6) y el alumnado de Educación Primaria no volverán a los centros educativos hasta el próximo curso 2020-2021.

Autonomía pedagógica

Los centros educativos dispondrán de autonomía organizativa y pedagógica para planificar la atención al alumnado en este final de curso. Se establecerá la prioridad para la asistencia del alumnado vulnerable y con brecha digital. Su atención se llevará a cabo por el asesoramiento y orientación presencial, de manera individual y con cita previa, por parte del profesorado tutor o, si fuera preciso, de cualquier otro componente del equipo educativo; o el refuerzo educativo presencial, en grupos reducidos de no más de 10 alumnos y a criterio de los equipos de coordinación docentes coordinados con el tutor o tutora, quienes realizarán la propuesta del alumnado que se pueda beneficiar.

Para la organización de las actividades se tendrán en consideración que deberán organizarse los horarios presenciales y online del alumnado y profesorado, planificándose adecuadamente su asistencia al centro el tiempo estrictamente necesario para atender la actividad, estructuradas por materias o áreas.

La actividad lectiva presencial se planificará con un carácter orientador y de refuerzo educativo, consolidando los aprendizajes ya impartidos antes de la suspensión de las clases de manera presencial. La atención se efectuará por el profesorado que imparte la materia y, en caso de que no fuera posible, el equipo directivo designará a la persona que asuma la misma, previa consulta a los departamentos.

De forma excepcional, el profesorado de apoyo de las necesidades específicas y de audición y lenguaje podrán atender individualmente al alumnado. Así, los auxiliares educativos, cuidadores, las personas especialistas de lengua de signos y los maestros de apoyo itinerante para alumnado con discapacidad visual asistirán a los centros para atender al alumnado asignado en el caso de que este sea convocado para tutorías o refuerzo. En caso de que no asista de forma presencial, continuará su actividad online.

En cuanto a la Formación Profesional, se indica que los centros podrán organizar actividades, en grupos de 10 personas como máximo, para atender al alumnado de 1º de ciclos formativos de FP básica, de Grado Medio y Superior, para facilitar la realización de actividades esenciales para adquirir aprendizajes que no se han podido llevar a cabo por no tener acceso a talleres, laboratorios o maquinaria. También podrán organizar actividades para que el alumnado de 2º pueda realizar el seguimiento, exposición y evaluación del Módulo de Integración o Proyecto, y del de Formación en Centros de Trabajo.

En relación a las evaluaciones finales ordinarias y extraordinarias cabe recordar que, con carácter general, para el curso 2019-2020 no se realizarán pruebas de evaluación presenciales ordinarias, y se celebrará la evaluación extraordinaria solo en 2º de Bachillerato y 2º de Formación Profesional. En la evaluación final ordinaria y extraordinaria, en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Básica Postinicial y Bachillerato los equipos docentes propondrán para la titulación al alumnado, atendiendo al grado de desarrollo y adquisición de las competencias alcanzado, y al logro de objetivos.

Para acudir a los centros, tanto los alumnos como el profesorado y el personal no docente deberán hacerlo obligatoriamente con mascarilla, utilizando los espacios que hayan sido acondicionados a tal fin. Cualquier personal que presente sintomatología deberá comunicarlo al equipo directivo y abandonar el centro para dirigirse a su domicilio, facilitando al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, los datos tanto del sintomático como de los contactos estrechos. Si los síntomas se presentaran antes de asistir al centro, no se deberá acudir.

Se recomienda que no asistan aquellas personas (alumnos, padres y profesores) que sean consideradas especialmente sensibles a la Covid-19: diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento, embarazo y mayores de 60 años.

Por su parte, los sindicatos más representativos de la enseñanza de las Islas, ANPE Canarias y STEC-IC, valoraron positivamente el documento, pero insistieron en comenzar inmediatamente a planificar el próximo curso escolar, “todo un desafío”, con reuniones específicas para establecer y planificar los ratios de alumnos por clase, la adecuación de nuevos espacios, la contratación de profesorado, su formación ante la nueva docencia a distancia y la adopción de una plataforma online por parte de la Consejería. En este sentido, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió una conferencia de presidentes autonómicos para coordinar el próximo curso.

Eusebio Dorta (FITAPA): “Nos hubiera gustado más valentía para poder conciliar”

El presidente de la Federación Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos (Fitapa), Eusebio Dorta, afirmó que “nos hubiera gustado más valentía a la hora de facilitar la conciliación laboral y familiar. Los Centros de Infantil y Primaria no van a estar abiertos y las familias, sobre todo de la zona Sur, están reclamando poder conciliar su trabajo y no saben como pueden hacerlo. Hay situaciones dantescas en las que deben elegir reincorporarse al trabajo tras un ERTE y deben dejar a sus hijos en casa a cargo de otro menor, sobre todo familias monomarentales. Hay que buscar una solución por parte de la Administración, hay que dar una oportunidad a la conciliación de estas familias, hay quien lo necesita, y las soluciones privadas son escasas y están saturadas”. Dorta valoró la ayuda a los alumnos de la 4º ESO y de 2º de Bachillerato que del 1 al 4 de julio afrontará la EBAU y necesitará repasar, pero pidió que pueda ser más allá del 19 de junio, pues muchos alumnos de centros públicos están en desigualdad de condiciones que los privados”. El presidente de Fitapa se mostró preocupado por la falta del protocolo para los centros infantiles y que las administraciones “deben trabajar ya en el próximo curso. Hay que planificar un curso que será atípico. Hay que tener claro que en Infantil y Primaria necesitan más la docencia presencial. Todavía estamos a tiempo de corregir errores aunando esfuerzos para evitar el estigma de la Covid-19”

Los centros infantiles dicen que están en una situación “insoportable”

“Esta situación ya no solo está siendo insoportable sino insufrible para nosotros”, afirmó la presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Aciente), Marina Amador, ante la falta de las directrices claras para su apertura a la espera de la resolución de la Consejería de Educación que, se supone dejó redactada la exconsejera María José Guerra junto a un equipo de expertos. “Seguimos sin tener ninguna noticia y queremos saber cómo vamos a trabajar, cuándo y con qué cantidad de niños. Recibimos la presión de los padres que necesitan volver a trabajar y la de nuestros centros que pueden desaparecer”. La patronal de las Escuelas de atención de 0 a 3 años manifestó que “los responsables de Educación están jugando con las 200 empresas y con 3.000 trabajadores que realizamos esta actividad en Canarias. Estamos en la segunda semana de la fase 2 de desescalada, es increíble que desconozcamos qué va a pasar con nosotros. Se confirmó que el segundo ciclo de Infantil y Primaria no volverán a clase hasta septiembre, y queremos que sean claros con los de 0 a 3 años, si creen que no se dan las medidas sanitarias que nos lo digan ya. Llamo a la responsabilidad de los centros legales y otros no autorizados que han abierto sin respaldo sanitario”.

Los puntos básicos del protocolo inciden en tomar la temperatura a los menores y al personal todos los días antes de entrar; el lavado de manos; prohibir el calzado, las mochilas y carritos; desinfectar biberones, fiambreras o botellas traídas del exterior; desinfectar baños, suelos, mesas, juguetes, etc., tres veces al día; así como la entrada y salida escalonada para evitar aglomeraciones.