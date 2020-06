Qué tres cosas tienes que saber para comer pescado de manera segura

A día de hoy la gran mayoría de las personas saben lo importante que es incluir el pescado en su dieta. Sin embargo, no todos acaban de incorporarlo de manera habitual, por lo que voy insistirte en sus muchas virtudes y propiedades. Y adicionalmente voy a explicarte las tres cosas que más me preguntan en mi consulta sobre el consumo de pescado y que a lo mejor no sabes.

Tienes que consumirlo:

En primer lugar, porque protege tu salud cardiovascular , ya que sus ácidos grasos omega 3 ayudan a aumentar los niveles de colesterol ‘bueno’ y a disminuir los triglicéridos y por tanto el riesgo cardiovascular.

, ya que sus ácidos grasos omega 3 ayudan a aumentar los niveles de colesterol ‘bueno’ y a disminuir los triglicéridos y por tanto el riesgo cardiovascular. En segundo lugar, porque refuerza tu sistema inmune . Sus ácidos grasos omega 3 y la vitamina D refuerzan tus defensas y ayudan a tu cuerpo a combatir contra los procesos inflamatorios.

. Sus ácidos grasos omega 3 y la vitamina D refuerzan tus defensas y ayudan a tu cuerpo a combatir contra los procesos inflamatorios. Y por último, porque te ayudará a controlar el peso. Cien gramos de pescado blanco no llegan a las 100 calorías y si hablamos del pescado azul se van hasta las 200 calorías. Además, aporta proteínas de alto valor biológico y al tener menos colágeno y tejido conjuntivo que la carne es más digerible, ideal si tienes problemas gastrointestinales.

Pero cada producto del mar tiene sus características por lo que voy a explicarte los distintos tipos que puedes encontrar en tu supermercado:

El pescado blanco es más magro, o sea, tiene más proteínas y menos grasa. Es rico en minerales y vitaminas del grupo B. Los más típicos son la dorada, la merluza, el gallo, la lubina, el lenguado y el bacalao. El pescado azul es más rico nutricionalmente que el blanco porque tiene más grasa, pero hablamos de grasas saludables. Además, tiene mucho omega 3 y vitaminas D, E y A. Los que encontrarás con más facilidad son el salmón, el chicharro, el atún, las sardinas, la caballa y las anchoas. Y por último, el marisco tiene muy poca grasa y bastantes proteínas, vitaminas E y del grupo B, sobre todo ese ácido fólico tan importante para las embarazadas. Además, contiene potasio, magnesio y hierro.

Ahora que ya hemos repasado los beneficios y las propiedades de cada tipo de pescado y como me había comprometido, paso a contarte qué tres cosas sobre su consumo me preguntan más.

Suele haber bastante confusión en torno a la cantidad de mercurio y a los metales pesados que éste podría contener. Esta variará en función al tamaño del animal: a mayor tamaño mayor cantidad de mercurio podría tener. Por lo tanto es mejor controlar el consumo de pescados como el pez espada, el tiburón, el lucio o el atún rojo. Sobre todo en los niños menores de 12 años, en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En relación a esto también me cuentan que sus hijos son de los muchos menores que se resisten a comer pescado fresco aunque toleran muy bien el atún en conserva. Y les preocupa que pueda ser malo. Sin embargo, el que se usa en ese caso es el atún claro que es de menor tamaño que el atún rojo y por lo tanto la cantidad de mercurio es insignificante, según múltiples estudios. Además, es un alimento económico. Pero elige siempre la opción al natural o en aceite de oliva. Y la otra pregunta que más me hacen son las embarazadas que quieren saber si es seguro consumir pescado en su estado. En este caso tienes que saber que es una estupenda fuente de ácido fólico, una vitamina que ayuda a proteger al feto frente a algunas malformaciones congénitas. Así que la respuesta es que sí. Lo ideal sería consumir de 2 a 4 raciones semanales que se pueden distribuir en tres de pescado blanco o marisco y una de pescado azul de tamaño pequeño como el salmón, las sardinas o las caballas. Es muy importante que esté bien cocido. El yodo y el omega 3 que contiene el pescado son también muy importantes en esta etapa.

Ahora que lo sabes todo sobre el pescado y sus beneficios para tu salud, puedes aprovechar que las neveras de los supermercados Lidl en Canarias están repletas de una amplia variedad de pescado fresco y empezar desde ya a mejorar tu alimentación.

Estos consejos son parte del proyecto Cada Lenteja con su Pareja en el que con diariodeavisos.com y supermercados Lidl en Canarias trabajamos para mejorar los hábitos de alimentación de los canarios.

