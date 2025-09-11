Ya es oficial: este es el mejor gofio de Canarias y se hace al modo tradicional

El gofio de millo de tueste medio elaborado por el Molino de Gofio Buen Lugar ha sido reconocido como el mejor del archipiélago por el panel de cata del concurso Agrocanarias 2025.
Este producto, bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Gofio Canario, ha sido el ganador regional en el certamen celebrado los días 30 y 31 de julio en La Palma, en el que han participado 41 muestras de once molinos de Canarias y se han otorgado un total de 18 premios (doce medallas y seis distinciones especiales).
Este gofio ganador es una elaboración del municipio grancanario de Firgas, de la empresa Gofio Buen-Lugar fundada en 1958 que elabora sus productos a través de técnicas de molienda tradicional en piedra.
Durante décadas, el saber de la familia Almeida ha pasado de generación en generación como un compromiso con la elaboración natural, que potencia el sabor, el aroma y la textura del gofio, sin renunciar a la mejora continúa y modernización de sus procesos de producción, ha informado el Gobierno canario en un comunicado.
En este edición el jurado ha decidido a su vez otorgar la mención especial al Mejor Gofio de Grano Local de Canarias 2025, además de una gran medalla de oro, a la elaboración de garbanzo de La Molina José María Gil, en Lanzarote.
Además, el premio al Mejor Gofio Sin Sal de Canarias 2025, así como una medalla de plata, fue para la producción de trigo, millo y cebada del Molino Abuelo Pancho, elaborada por Óscar Febles Méndez en El Hierro.
Asimismo, la distinción a Mejor Imagen y Presentación 2025 recayó en el gofio de millo del Molino San Pedro, que elabora José Antonio Hernández Rivero en Gran Canaria.
Respecto a las distinciones que conceden los jurados populares, el Mejor Gofio elegido por Nuestros Mayores 2025, que también se alzó con una medalla de oro, fue para Gofio La Escalona de trigo, producido en Tenerife por Carmen María Tacoronte Moreno.
Finalmente, el premio Mejor Gofio elegido por el Panel de Cata Infantil 2025, fue para Gofio La Piña de trigo y millo, elaborado por esta empresa en Gran Canaria.
En cuanto a las grandes medallas de oro, Gofio La Escalona obtuvo este premio en el apartado de elaboraciones a base de millo mientras que, en la categoría de gofio realizado a base de otros cereales y/o leguminosas, ganó esta medalla La Máquina Molino de Gofio, por su elaboración de trigo, millo, cebada y garbanzo.
Respecto a las medallas de oro, La Molina de José María Gil, en Lanzarote, se alzó con dos de estos metales, uno en la categoría de mezcla de millo y trigo, y otro por su producción de trigo, millo, cebada y garbanzo, en el apartado de gofio elaborados a base de otros cereales o leguminosas, que ha obtenido también una medalla de plata por su elaboración a base de millo.
Además se concedieron dos medallas de plata a las producciones de Molino de Gofio El Sauzal, de Eduardo Afonso González por su elaboración de trigo y millo y por su producción presentada en la categoría de otros cereales y leguminosas.
El medallero se completó con las platas otorgadas a Gofio La Escalona de trigo, millo cebada y garbanzo, elaborado por Carmen María Tacoronte Moreno en Tenerife, y al Molino de Gofio La Maquina por su variedad de trigo y millo, producida por Alexis García Amaro en Tenerife.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha celebrado esta iniciativa, que “promociona un producto que es parte de nuestra historia y clave para incentivar una alimentación saludable”.