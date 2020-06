Santiago Martín Salvador retrata a José Carlos Gracia pintando al monstruo

Los grandes genios de la historieta española, luego llamado comic, no olvidan nunca sus buenas mañas. José Carlos Gracia, que vive su confinamiento obligatorio en su bonito estudio portuense del Taoro, y Santiago Martín Salvador, el gran historietista y pintor, pertenecen a aquella generación llamada de “los 7 magníficos” de los ilustradores españoles de los cincuenta y sesenta.

Hoy tienen muchos años en sus espaldas, pero se encuentran bien de salud y son capaces aún de echarle ganas y humor s su trabajo. Martín Salvador fue el dibujante del famoso Mendoza Colt de los 50, en colaboración con el guionista Miguel González Casquel. También dibujó la serie Chicos y las Aventuras del FBI.

Nadie puede olvidar a Santiago Martín Salvador, que luego se dedicó, con éxito, a la pintura. Y ahora ha enviado a su amigo José Carlos Gracia, captando fielmente el entorno de su estudio portuense, una viñeta del pintor fincado en Tenerife -ambos son madrileños- retratando al horrible monstruo del coronavirus, que parece ya parcialmente vencido en nuestro país por la tenacidad del hombre y de la ciencia.

Tanto José Carlos Gracia como Santiago Martín Salvador pertenecen a una generación de historietistas españoles que trabajaron mucho para el mercado internacional. Posteriormente, el primero se estableció en Tenerife en los años de la bohemia, haciendo retratos callejeros en el Paseo de San Telmo. Más tarde se convirtió en el pintor de la sociedad tinerfeña, como en su día lo fue el catalán Juan Baixas, que retrató a los más granado de la aristocracia insular.

A José Carlos Gracia se le deben varios cuadros dedicados a la familia real española, que figuran en museos y en colecciones particulares. Entre sus obras más tenaces, la galería de alcaldes en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. A Santiago Martín Salvador, paisajes urbanos de un realismo tan exquisito como el de Antonio López. Yo he visto cuadros de este hombre y me he quedado maravillado, no sólo sobre lugares de España sino de rincones desconocidos del mundo árabe. También puso cara y aventura, en el mundo de la historieta, a Dick Turpin.

José Carlos Gracia me ha enviado, y me ha autorizado a publicar con la anuencia de Santiago Martín Salvador, este cuadro alegórico al coronavirus y a cómo José Carlos, su amigo, retrata en su estudio al monstruoso bicho, que trae en jaque a todo el mundo en estos meses.

Se trata de una ocurrencia que aporta humor a una época en que el humor parece que se ha perdido, por los peligros que comporta la peligrosa pandemia.

Poco tengo que añadir a este retrato de Martín Salvador, que José Carlos Gracias guardará con mucho cuidado en su colección de pintores famosos amigos y de otros que no conoció, como el gran Fortuny, del que posee un desnudo precioso, guardado como un tesoro en su estudio y del que yo tengo una copia.