Sharon Stone, fulminada por un rayo en su casa

La actriz Sharon Stone ha revelado un curioso accidente que sufrió dentro de su domicilio. Mientras planchaba en la cocina de su casa, un rayo alcanzó a la protagonista de Instinto básico y Casino, dejándola inconsciente en el suelo.

En una entrevista concedida en el podcast de Brett Goldstein, fue su madre, Dorothy, de 87 años, la que encontró a la actriz en el suelo y logró reanimarla. “Estaba en mi casa, llenando la plancha de agua y tenía la mano en el grifo”, relata Stone que explica cómo llegó a verse afectada por la descarga eléctrica: “El rayo cayó en el pozo, y la electricidad circuló por el agua hasta que llegó al grifo de la cocina”.

En su relato, la ganadora del Oscar recuerda cómo la tremenda descarga la lanzó hasta la nevera. “Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó en la cara hasta que recuperé el sentido”, recuerda Stone que cuando recobró el conocimiento fue hasta el hostpital. “Una locura total”, concluye.

Un curioso incidente, el sufrido por la actriz que tiene pendiente el estreno de la serie Ratched, protagonizada por Sarah Paulson, el drama romántico What About Love, donde comparte cartel con Andy García y José Coronado, la comedia Here Today junto a Billy Cristal y el drama Beauty.