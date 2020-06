Tenerife-Norte recupera el pulso con lentitud

Desde ayer, los canarios pueden desplazarse entre todas las islas de la comunidad autónoma sin restricciones, es decir, sin tener que justificar el viaje por motivos laborales, para volver al lugar de residencia habitual o para acudir a un centro de salud, algunas de las pocas excepciones que se permitieron desde la declaración del estado de alarma hasta ayer, cuando todo el Archipiélago pasó a la fase 3 del plan de desescalada.

En estos meses, el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, habitualmente lleno del bullicio de la gente que espera su vuelo o hace cola para facturar o acceder a los aviones, se convirtió en una zona casi desértica. “Al principio era desmotivador, desolador, no había nadie…

Estábamos los trabajadores de AENA y nosotros y poco más”, afirmó Cande García, farmacéutica adjunta de la farmacia ubicada en el aeropuerto, único servicio que ha permanecido abierto durante todo el estado de alarma. “A medida que han ido pasando las semanas ha ido viniendo un poco más de gente -apuntó-, y determinados días, sobre todo con vuelo nacional, se mueve un poco más. Esperamos que la gente empieza a moverse, pero todo está cerrado aún, las cafeterías y kioscos”.

Con el pase a la fase 3 y la eliminación de las restricciones para viajar entre las islas, poco a poco el aeropuerto va recuperando el pulso, aunque ayer aún seguía tranquilo. Y es que en este primer día de la fase 3 la gran mayoría de los que viajaban aún lo hacían por motivos laborales o para acudir a un centro médico, como Albimar Cayama y su marido Ángel Pablo Lorenzo. “Viajamos a La Palma, regresamos a casa porque estuve una semana aquí por motivos de salud. Ahora a la vuelta no nos han pedido nada, y hemos notado menos disponibilidad”, señaló ella. “De hecho estamos en lista de espera”, apuntó su pareja.

Victoria Galarza aterrizó en la Isla procedente de Gran Canaria por trabajo. “Desde el 11 de marzo estoy sin volar, vivo en Las Palmas y todos los meses viajo por todas las Islas y llevo tres meses sin viajar, hemos evitado movernos mucho por el riesgo. El avión estaba lleno, pero con mascarillas todos”.

Y es que los vuelos ya empiezan a llegar e irse más llenos que hace unas semanas, cuando prácticamente solo se ocupaba la mitad, según comentó más de un pasajero. “Vengo de Gran Canaria, el avión estaba completo y todos sentaditos juntos, y después a la salida te dicen que mantengas la distancia de seguridad…”, apuntaba otra pasajera.

Pero también hay algunos, aunque aún pocos, que ya se han animado desde el primer día de esta última fase a viajar para reencontrase con familia o para iniciar sus vacaciones en otra isla, como Félix Herrera. “Viajo hoy [ayer] por vacaciones a Fuerteventura”, explicó este joven, que afirmó que estaba deseando que llegara este momento. “Yo tenía las vacaciones para marzo y mi jefe me las cambió a junio y tengo suerte de que al menos cambiaron el tema de la movilidad entre Islas y así, por lo menos, aprovechar para hacer distinto”. Cuando compró los billetes “prácticamente estaba ya todo agotado”.

Julia Martín es una joven de 16 años que también se animó ayer a viajar a la Isla, desde Gran Canaria, a donde se mudó junto con su familia a principios de marzo, para ver a sus amigos. “Ya tenía ganas, justo me acababa de mudar allí y no tenía amigos, los tenía todos lejos. Tenía muchas ganas de venir para ver a mis amigos, aquí [en Tenerife] estoy dos días y luego me voy para La Palma a ver los demás”, explicó.

Aunque la jornada de ayer aún fue tranquila, lo más probable es que según avancen los días y se acerque el verano, y vayan aumentando las frecuencias, la ciudadanía irá animándose más a viajar por ocio.

Binter

Binter informó de que, a partir de mañana, aumentará sus actuales 40 vuelos diarios entre las islas hasta 62. Con este aumento, la compañía “pretende ayudar de forma contundente a la recuperación de l urística dentro de las islas, así como comprometerse firmemente con la reactivación económica y la mejora de la cohesión social del Archipiélago”, destacaron ayer, a la vez que recordaron que ya no hay necesidad de presentar una declaración responsable para poder volar.