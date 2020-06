Política

Torres prevé aprobar el jueves el decreto para la ‘nueva normalidad’

El presidente canario ha reconocido que en algunos momentos de la crisis el Ejecutivo que preside "no veía el horizonte" y ha afirmado que, aunque en la actualidad hay personas que no están presentes, la mayoría sigue aquí, en un momento en el que la situación más complicada no es la sanitaria y sí la económica