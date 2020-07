Cuadrado: “El PP debe dar ejemplo de juego limpio y no firmar una censura apoyada por una tránsfuga”

El vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, insiste en que es el Partido Popular el que debe “dar ejemplo” y evitar una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz. “Estoy seguro de que el PP, a esta alturas, no querrá volver a otros tiempos donde la regeneración democrática no era su principal fuerte”. Con estas palabras Cuadrado recuerda al PP que Evelyn Alonso es, en estos momentos, una tránsfuga, y no una concejal de Cs. “Nosotros le hemos dejado claro nuestra posición, porque creo que, a lo mejor, los compañeros del PP en Santa Cruz están confundidos con el estatus de Evelyn Alonso, y puede que pensaran que estaban firmando una moción de censura con CC y Cs, por eso hemos dejado claro que no es así, que en todo caso están firmando con CC y con una tránsfuga, y esa es la diferencia”.

Según Cuadrado, el PP “debe dar ejemplo”. “Ya no por la lealtad a nuestro partido, o a los acuerdo antitransfuguismo que ellos han firmado, sino por lealtad al juego limpio y a los ciudadanos”. El dirigente de la formación naranja entiende que se pueda presentar una moción de censura, “es una herramienta democrática totalmente aceptable”, pero no que esta no se haya elevado a los partidos que representan a los concejales.

Cuadrado se pregunta qué explicación van a dar estos partidos a los ciudadanos en el momento en el que proponen esta censura, en mitad de una pandemia. “Van a sustituir a una persona por otra cuando lo importante es que alguien se preocupe, primero de salvar vidas, y segundo de salvar empleos. Creo que nadie de Santa Cruz puede entender que los partidos no estén unidos, que no haya estabilidad en esta situación”.

El vicesecretario general insiste en que el momento es el peor posible, “no se en qué están pensando los políticos, bueno, unos cuantos políticos, que en mi opinión solo están pensando en ellos, y no en el bien general, y eso es algo que nos sorprende. Si fuera un movimiento en el que los tres partidos estuviéramos de acuerdo, sería una moción que gustaría a unos más y otros menos, pero lo que están haciendo es apoyarse en una tránsfuga y eso es totalmente inaceptable para Ciudadanos”.

Defiende Cuadrado que las situaciones de Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano al principio del mandato no son comparables con la de Evelyn Alonso, y que, en cualquier caso, “si lo fueran, los partidos no pueden apoyarse ahora en lo que antes rechazaban”. “Hemos sido muy claros, puede que antes no, pero ahora lo hemos sido”.

Una persona naranja

El dirigente de Cs admite que la decisión de Evelyn Alonso les ha sorprendido porque “pensábamos que era muy de Cs, siempre la habíamos considerado una persona muy naranja, muy nuestra, así que estamos totalmente sorprendidos con la actitud”. “Me encantaría que me hubiese llamado -continuó- que me explicara, que me argumentara, porque eso es otra cosa, nadie habla de cuál es el programa del nuevo alcalde que se postula, por qué lo hace, y qué vamos a conseguir con el cambio de gobierno”.

En cuanto a sí la relación con el PP, se puede ver resentida, Cuadrado insistió en que el partido de Pablo Casado “va a rectificar”. “Puedo entender un acuerdo con una concejal de Cs, pero no lo es, es una tránsfuga, así que lo que me pregunto es si de verdad el PP va a volver a esas lides, a acabar con la regeneración política. No me creo que quiera cambiar un gobierno con una tránsfuga, no me lo puedo creer. En el momento que queda claro que es una tránsfuga, hay un antes y un después, y eso es lo que le reclamo al PP, que rectifique”.

Expulsión

En cuanto a la comunicación de la expulsión a Evelyn Alonso, Cuadrado afirmó que ya se le ha notificado y que, en el tiempo que tenía para presentar alegaciones, no lo ha hecho. “Eso es otra cosa que nos sorprende, está en su derecho de recurrir a los tribunales, pero había un paso previo al que, hasta el momento, no se ha acudido”.

Ya en Tenerife, en la mañana de ayer, Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo y responsable de Cs en la Isla, en la misma línea que Cuadrado, afirmó que su partido está “muy disgustado” con la actitud del PP y se mostró seguro de que “Cs hará todas las acciones necesarias para evitar el voto del PP en esta moción”. Arriaga espera que el PP rectifique porque Alonso “es evidente que no lo hará porque ya ha mentido tres veces”.

“El transfuguismo no deja de ser un tipo de corrupción”

Cuadrado admite que esta situación deja tocado a Cs en Tenerife. “Es lógico, porque quizás no hemos sido tan claros como los estamos siendo ahora. Cs entiende que el transfuguismo es una cosa que no quieren los ciudadanos de Santa Cruz, eso lo tenemos clarísimo, porque no deja de ser una forma de corrupción, altera el resultado de unas elecciones, donde la gente vota libremente por un partido político, asi que no puede ser que se cambien los gobierno apoyados en tránsfugas”