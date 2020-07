El confinamiento sobrecargó a las mujeres en los cuidados y las tareas dentro del hogar

El confinamiento “ha consolidado aún más la desigualdad de género y ha sobrecargado injustamente con más tareas a las mujeres de las ya habituales”, lamentó la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, durante la presentación ayer de los resultados de la encuesta de corresponsabilidad realizada a casi mil personas durante el confinamiento, con el objetivo de crear conciencia, visibilizar el ingente trabajo y la carga mental que supone asumir las tareas domésticas y de cuidados de los hijos o menores a su cargo o las personas dependientes.

Fumero aseguró que, entre otras conclusiones, “ni mujeres ni hombres diferenciaron entre los términos corresponsabilidad y ayuda, y concluyeron que su hogar era corresponsable si la otra parte no se desentendía del 100% de tareas”. La directora del ICI hizo hincapié en la “carga mental” que asumieron las mujeres y resaltó que más del 40% aseguraron que realizaban las tareas domésticas solas. El 86% asumieron el cuidado de niños y mayores .

“Además de este trabajo físico y el tiempo que tuvieron que ocupar y restar de su ocio y descanso, se sumó la ingente carga mental de planificar menús, consultas médicas, veterinarias, vigilar la realización de deberes, los grupos de WhatsApp del colegio o instituto, o asumir tareas propias de cambios de temporada”.

Asimismo, apenas el 5% de mujeres más que los hombres, con menores en la casa, vieron reducido el tiempo que dedicaban a las tareas del hogar por el hecho de haber otras personas adultas confinadas. Por el contrario, los hombres fueron quienes menos percibieron que había variado sus proporciones dedicadas a las tareas, incluso con hijos.

Fumero puso el acento en la consolidación de los estereotipos de género que colocan a la mujer en el hogar y con los cuidados, y al hombre fuera y en las tareas externas. De tal modo que “la proporción de varones que salieron en exclusiva del hogar a los lugares permitidos (supermercados, farmacia o tirar la basura) dobló al de mujeres”.

Decálogo de corresponsabilidad en el hogar

El ICI recordó el decálogo de corresponsabilidad en el hogar: no des por hecho el reparto de tareas, organicen en común; haz una lista y reparte tareas; como mínimo sé responsable de lo tuyo y comparte lo común; colabora en las labores repetitivas o cotidianas; si no sabes, pregunta y aprende; enseña lo que sabes, sé paciente con quien aprende; acaba lo que empiezas, intenta dejarlos mejor que lo encontraste; no hagas solo las tareas que te gustan; si no lo hiciste tú, alguien lo hizo por ti, y cuida y déjate cuidar, es imprescindible.