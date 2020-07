El Gobierno de Canarias se reúne con los médicos en precario

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se reunieron ayer por la mañana con representantes de la Mesa de Confluencia de Médicos de los Hospitales de Canarias, que demandan la estabilidad de sus empleos precarios en el Servicio Canario de la Salud y la valoración de las fórmulas posibles para poder llevar a cabo esta solicitud a través de la convocatoria de una oposición o un proceso restringido que priorice los méritos al examen para poder consolidar estas plazas que ocupan.

En la actualidad, los médicos y facultativos especialistas de Área (FEAueS) de los hospitales públicos del Archipiélago suponen el 65% del total, es decir, unos 1.877 profesionales que, en algunos casos, llevan hasta 20 años contratados por esta figura de precariedad.

Sunil Lakhwani destacó a DIARIO DE AVISOS que los médicos salieron del encuentro con una lectura positiva. “Entienden el problema y comparten que hay que buscar una solución ante el gran nivel de precariedad”, y que es muy importante que “la solución esté dentro del marco legal. Sabemos que no será sencilla y va a requerir tiempo y estudio, dijo. “Lo que pedíamos es poder establecer un foro de diálogo y tiempo para poder buscar una solución, y lo hemos conseguido”, aseguró.

Fue una reunión larga, de una hora y media de duración, y con una buena receptividad por parte de las partes. Habrá que dar una solución no solo para los médicos, sino para los profesionales del SCS que tienen ese problema, y se podría plantear si es extrapolable para otros colectivos, ya que no lo es exclusivamente del personal sanitario, sino de todo el empleo público, en mayor o menor medida, y no solo es exclusivo de Canarias, es a nivel nacional. “Habrá que explorar las distintas posibilidades y también hilar muy fino. Sea cual sea la solución a la que se llegue tiene que ser sólida a nivel jurídico y estar dentro del marco legal”, afirmó Lakhwani