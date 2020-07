El PSOE se da un respiro para resolver la crisis de Gobierno de Arona

El secretario general del PSOE tinerfeño, Pedro Martín, señaló ayer que su partido se ha dado un tiempo para analizar la crisis abierta en el grupo de gobierno de Arona, fracturado después de la destitución del concejal de Urbanismo el pasado día 22.

“Sabemos que es una situación difícil y hemos dado un tiempo para que en estos días haya un periodo de reflexión, impere el sentido común y podamos salir de esta situación”, manifestó Martín 24 horas después de la reunión mantenida por la Ejecutiva Insular en la que, tal como adelantó ayer este periódico, la mayoría de sus integrantes se decantaron por explorar espacios de encuentro.

“Lo que está sobre la mesa es la decisión de la dirección Federal del partido de que dos personas (en alusión al alcalde y al exedil de Urbanismo) den un paso al costado. Esa es la decisión que se ha tomado y si surgiera cualquier otra alternativa, el partido no está cerrado a ningún otro tipo de acuerdo, si lo hubiera”, indicó el secretario insular, que reconoció que la recomposición del Gobierno “no se puede aguantar durante muchos más días”.

Tras aclarar que no se ha abierto ningún expediente sancionador “ni de ningún tipo”, Martín se refirió a la petición de dimisión del alcalde, José Julián Mena, acordada el pasado sábado por la Ejecutiva Federal y las direcciones regional e insular: “El partido ha hecho una propuesta y espero que finalmente se resuelva. Eso no significa que no estemos dando margen para que cualquier alternativa que pueda surgir la podamos valorar, sin lugar a dudas, y estamos dispuestos a hacerlo”, manifestó.

Uno de los miembros del órgano de dirección insular señaló ayer a este periódico que la “solución no será fácil”, que “llevará su tiempo” y que “habrá que hilar muy fino”. Mientras, el exresponsable de Urbanismo, Luis García, que anunció el martes a través de un comunicado su “firme intención” de poner su puesto en el Ayuntamiento a disposición del partido, continúa en posesión de su acta de concejal. La vida sigue igual… de tensa en Arona.